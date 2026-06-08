Le scarpe da cerimonia per l’invitata perfetta? Guida ai modelli più eleganti dell’estate 2026

I sandali con listini dorati e tacco a spillo sono gli alleati perfetti per un look da cerimonia impeccabile, sia di giorno sia di sera - Credits: Getty Images

La stagione delle cerimonie entra nel vivo con l’inizio dell’estate. Spesso scegliere il look da invitata per vivere al meglio eventi importanti come matrimoni e celebrazioni varie non è sempre facile. Abito lungo o corto? Tailleur con giacca o pantalone? Ma soprattutto: quali scarpe indossare? L’importante è rispettare due punti cardine - stile e comodità - su capi e accessori. Soprattutto per quanto riguarda le scarpe da cerimonia. Sono le principali alleate di un look, devono seguire il dress code e il galateo, ma devono anche esserci fedeli da mattina a sera, quando sarà il momento di scatenarsi in pista. Quali indossare? Abbiamo preparato una piccola guida alle scarpe da cerimonia per l’estate 2026: eleganti, chic e perfette per le occasioni più importanti.

Décolleté con tacco alto

Presenziare a una cerimonia significa rispettare un dress code, dando vita a mise eleganti e ricercate. Per molte è impossibile dire no ai tacchi, per altre è assolutamente vietato mostrare le dita dei piedi. In questi casi, dunque, la scelta ideale è un paio di scarpe chiuse con tacco alto. Coniugano bon ton e altezza, senza dover puntare sul tacco a spillo, le décolleté Chanel bicolore con tacco largo. L’allure classica le rende perfette sotto un tailleur (non solo d’estate). Chi invece non intende rinunciare allo stiletto e vorrà sentirsi un po' Carrie Bradshaw in Sex &The City potrà puntare su un vero classico da cerimonia: le celebri pump Hangisi di Manolo Blahnik in satin blu con fibbia gioiello, proprio quelle che SJP indossava nella puntata in cui Mr.Big le chiedeva di sposarlo. Perfette se indossate in un gioco di contrasti cromatici, prendono la scena in combo con midi o mini dress, ma danno la giusta attitude anche sotto ampi pantaloni a palazzo. Per svettare ancora più in alto, ecco le décolleté Casadei dalla silhouette affilata. Qui il tacco a spillo sembra una lama d’acciaio e, non a caso, si chiama tacco Blade: creato da Cesare Casadei nel 2011, è diventato un’icona. La versione con fiori dorati in rilievo su una palette effetto acquerello è la pump ideale per donare un tocco romantico a completi dal taglio classico oppure per esaltare look fairy dalle tonalità pastello.