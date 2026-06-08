Le scarpe da cerimonia per l’invitata perfetta? Guida ai modelli più eleganti dell’estate 2026

I sandali con listini dorati e tacco a spillo sono gli alleati perfetti per un look da cerimonia impeccabile, sia di giorno sia di sera - Credits: Getty Images
La stagione delle cerimonie entra nel vivo con l’inizio dell’estate. Spesso scegliere il look da invitata per vivere al meglio eventi importanti come matrimoni e celebrazioni varie non è sempre facile. Abito lungo o corto? Tailleur con giacca o pantalone? Ma soprattutto: quali scarpe indossare? L’importante è rispettare due punti cardine - stile e comodità - su capi e accessori. Soprattutto per quanto riguarda le scarpe da cerimonia. Sono le principali alleate di un look, devono seguire il dress code e il galateo, ma devono anche esserci fedeli da mattina a sera, quando sarà il momento di scatenarsi in pista. Quali indossare? Abbiamo preparato una piccola guida alle scarpe da cerimonia per l’estate 2026: eleganti, chic e perfette per le occasioni più importanti.
Décolleté con tacco alto
Presenziare a una cerimonia significa rispettare un dress code, dando vita a mise eleganti e ricercate. Per molte è impossibile dire no ai tacchi, per altre è assolutamente vietato mostrare le dita dei piedi. In questi casi, dunque, la scelta ideale è un paio di scarpe chiuse con tacco alto. Coniugano bon ton e altezza, senza dover puntare sul tacco a spillo, le décolleté Chanel bicolore con tacco largo. L’allure classica le rende perfette sotto un tailleur (non solo d’estate). Chi invece non intende rinunciare allo stiletto e vorrà sentirsi un po' Carrie Bradshaw in Sex &The City potrà puntare su un vero classico da cerimonia: le celebri pump Hangisi di Manolo Blahnik in satin blu con fibbia gioiello, proprio quelle che SJP indossava nella puntata in cui Mr.Big le chiedeva di sposarlo. Perfette se indossate in un gioco di contrasti cromatici, prendono la scena in combo con midi o mini dress, ma danno la giusta attitude anche sotto ampi pantaloni a palazzo. Per svettare ancora più in alto, ecco le décolleté Casadei dalla silhouette affilata. Qui il tacco a spillo sembra una lama d’acciaio e, non a caso, si chiama tacco Blade: creato da Cesare Casadei nel 2011, è diventato un’icona. La versione con fiori dorati in rilievo su una palette effetto acquerello è la pump ideale per donare un tocco romantico a completi dal taglio classico oppure per esaltare look fairy dalle tonalità pastello.
Da sinistra: Chanel; Manolo Blahnik; Casadei
Décolleté con tacco basso
Se durante le cerimonie volete godervi ogni istante in totale comodità, senza rinunciare allo stile, allora meglio puntare su decolleté con il tacco basso. Per le più romantiche sono perfette le Mary Jane Ferragamo con fiocco Vara. La tonalità nude le rende un passepartout immancabile nel guardaroba classy, mentre il tacco largo è perfetto per dare vita a mise raffinate e funzionali. Ideali sotto un vestito longuette dalle sfumature neutre, ma anche sotto micro tailleur da giorno blu notte e abiti corti a trapezio. L’effetto bon chic bon genre è assicurato. È un giardino in festa quello che sboccia sulle décolleté Belle Vivier, lanciate nel 1965 e tra i modelli più celebri della maison Roger Vivier. Un trionfo di rosa e paillettes che convivono con l’iconica fibbia e il famoso tacco Skyscraper. Perfette per accompagnare abiti al ginocchio freschi e sbarazzini, ma sempre eleganti. Chi, invece, preferisce definire l’outfit con una classica décolleté nera può scegliere le pump Louis Vuitton in satin: aperte parzialmente ai lati grazie ai dettagli cut out, sono impreziosite da un fiocco piatto con iniziali “LV” dorate. Perfette per le amanti del kitten heel.
Da sinistra: Ferragamo; Roger Vivier; Louis Vuitton
Sandali con tacco alto
I veri protagonisti delle cerimonie estive sono i sandali con tacco alto, il fashion statement di ogni invitata che non vuole passare inosservata. I sandali René Caovilla con ricamo di perline su tulle e fiorellini colorati sono un distillato chic di maestria artigianale e romanticismo e diventano protagonisti indiscussi di ogni outfit. Starà a voi decidere se indossarli con abiti longuette puliti ed essenziali per smorzare l’effetto “blooming” o se aggiungerli a longdress floreali. Decorativismo tridimensionale anche sui sandali dorati con tacco stiletto di Aquazzura, con farfalle che sembrano pronte a prendere il volo. Il risultato? Sognante e fiabesco. Perfetti soprattutto per cerimonie serali, sotto abiti lunghi, candidi e principeschi. Se, invece, volete puntare su un grande passepartout e su una vera icona da indossare stagione dopo stagione c’è il sandalo Azia75 di Jimmy Choo. In pelle champagne glitterata, con i listini che avvolgono il piede in un abbraccio esaltandone la linea, è un must have assoluto per cerimonie, serate mondane ed eventi speciali. Come indossarlo? Con tutto.
Da sinistra: Rene Caovilla; Aquazzura; Jimmy Choo
Sandali piatti
La parola cerimonia molto spesso è sinonimo di tempi lunghi. Sapere di potersi gustare il momento - festeggiamenti postumi compresi - senza soffrire a causa dei tacchi alti, per molte, è una grande soddisfazione. In estate, quindi, i sandali bassi, flat e rasoterra rappresentano sempre una soluzione vincente. Super chic il modello Prada in pelle dorata con listini, fiocchetto e cinturino alla caviglia. Dalle linee minimal, questa scarpa unisce comfort e romanticismo ed è ideale sotto longdress stampati e abiti in Sangallo. Anche i sabot bassi Giorgio Armani con lacci che si annodano alla caviglia sono perfetti sotto abiti lunghi dall’allure boho chic. Bagliori lunari per il modello Lullaby di Hermès in pelle metallizzata argento. Sui cinturini spicca una mini fibbia Kelly, tra i simboli iconici della maison.
Da sinistra: Prada; Giorgio Armani; Hermès