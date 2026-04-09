Fondotinta ultra-leggeri. Il segreto per uniformare in trasparenza

Sono ancora in molti a pensare al fondotinta come a un fluido cremoso e coprente, che soffoca inevitabilmente l’epidermide. La realtà, però, è ben diversa: perché le texture più dense sono ormai un ricordo del passato, avendo ceduto il passo a fluidi freschi e leggeri come l’acqua, che si fondono alla perfezione con l’incarnato senza quasi lasciare traccia, se non fosse per quell’effetto beauty filter che uniforma e illumina al tempo stesso.
Chi non ama il fondotinta classico, ma desidera comunque attenuare l’aspetto di rossori, occhiaie e piccole imperfezioni, ora non ha dunque che l’imbarazzo della scelta. Deve solo individuare il finish preferito, per poi stenderlo direttamente con le dita, proprio come un siero idratante. Il trucco, oggi, non si limita a colorare, ma si prende cura della pelle perché è infuso con attivi idratanti, protettivi e anti-age. Il risultato? Formule trattanti e multisensoriali, leggere come un velo di seta.
A metà tra trucco e trattamento
Le basi di ultima generazione non puntano semplicemente a dare alla pelle un aspetto impeccabile, ma soprattutto a renderla idratata e radiosa. Un cambiamento netto rispetto al passato (quando il contouring imponeva un uso quasi teatrale del trucco) che si riflette in formule ibride, che coccolano e correggono al tempo stesso. Un deciso cambio di passo, che si nota anche nel nome dei prodotti stessi, che rimanda proprio agli attivi skincare racchiusi al loro interno.
Double Serum Foundation di Clarins, per esempio, ha una speciale formula bifasica che combina un fluido colorato dalla coprenza modulabile, ricco di estratti botanici, e un siero booster di luminosità: lo speciale flacone permette di erogare i due prodotti contemporaneamente, dando vita a un elisir dalla coprenza leggera, modulabile e satinata. The Foundation Drops di Victoria Beckham Beauty, invece, è creato in collaborazione con Augustinus Bader: abbina pigmenti luminosi a TFC8™, complesso proprietario del marchio di skincare di lusso, che promette di migliorare l’aspetto della cute, applicazione dopo applicazione. Ha una texture traslucida e impalpabile anche Brightening CC Foundation di By Terry che sfuma le imperfezioni e leviga la pelle perché abbina l'estratto di rosa giapponese a uno speciale complesso skin-booster che mescola aloe vera, fitosqualano e niacinamide.
SPF colorata, la soluzione due in uno che semplifica il make-up
Chi percepisce il trucco come un ‘di più’, che si aggiunge alla skincare abituale per appesantirla, può optare per prodotti che concentrano idratazione, colore e protezione solare in un solo step, velocizzando di molto la beauty routine mattutina. Sono numerose, infatti, le fotoprotezioni che non solo proteggono dai raggi UV, ma sono anche sono disponibili in un’ampia varietà di shade, proprio come un normale fondotinta. In più, hanno texture leggere e non occlusive.
Daily Tinted Fluid Sunscreen di Beauty of Joseon, per esempio, è una protezione solare colorata dal finish naturale, che si stende facilmente senza appesantire. Anche The Uniform Tinted SPF di Merit Beauty è una SPF minerale che si fonde con la pelle dal finish leggero come aria. Intense Barrier Skin Tint SPF 30 di Korff, infine, è un trattamento colorato dalla coprenza modulabile con madecassoide, bisabolo ed estratto di aloe vera che proteggono la barriera cutanea dando alla pelle un finish omogeneo e levigato.
Cushion, coprenza prêt à porter
Arriva dalla Corea, ed è diventato molto popolare anche qui perché combina l’effetto naturale e luminoso di una BB cream a un formato pratico quanto facile da usare. Il pack, infatti, racchiude una spugnetta imbevuta, applicatore e specchietto che rendono il prodotto ideale per ritocchi veloci, ma anche per realizzare un make-up leggero, in punta di dita.
Per la K-Beauty, infatti, lo scopo del trucco non è tanto quello di coprire quanto dare al viso un aspetto giovane e radioso, motivo per cui molti fondotinta cushion combinano ingredienti al tempo stesso uniformanti e glowy. The Dewy Day di Yepoda, per esempio, ha una coprenza modulabile e una formula leggera infusa con squalano vegetale, niacinamide e SPF30 minerale, mentre Aura Cushion di TirTir contiene acido ialuronico ed estratti botanici che permettono di perfezionare la pelle donandole luminosità e comfort al tempo stesso.