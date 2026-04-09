Fondotinta ultra-leggeri. Il segreto per uniformare in trasparenza

Clarins - Credits: Courtesy Press Office

Sono ancora in molti a pensare al fondotinta come a un fluido cremoso e coprente, che soffoca inevitabilmente l’epidermide. La realtà, però, è ben diversa: perché le texture più dense sono ormai un ricordo del passato, avendo ceduto il passo a fluidi freschi e leggeri come l’acqua, che si fondono alla perfezione con l’incarnato senza quasi lasciare traccia, se non fosse per quell’effetto beauty filter che uniforma e illumina al tempo stesso.

Chi non ama il fondotinta classico, ma desidera comunque attenuare l’aspetto di rossori, occhiaie e piccole imperfezioni, ora non ha dunque che l’imbarazzo della scelta. Deve solo individuare il finish preferito, per poi stenderlo direttamente con le dita, proprio come un siero idratante. Il trucco, oggi, non si limita a colorare, ma si prende cura della pelle perché è infuso con attivi idratanti, protettivi e anti-age. Il risultato? Formule trattanti e multisensoriali, leggere come un velo di seta.

A metà tra trucco e trattamento

Le basi di ultima generazione non puntano semplicemente a dare alla pelle un aspetto impeccabile, ma soprattutto a renderla idratata e radiosa. Un cambiamento netto rispetto al passato (quando il contouring imponeva un uso quasi teatrale del trucco) che si riflette in formule ibride, che coccolano e correggono al tempo stesso. Un deciso cambio di passo, che si nota anche nel nome dei prodotti stessi, che rimanda proprio agli attivi skincare racchiusi al loro interno.

Double Serum Foundation di Clarins, per esempio, ha una speciale formula bifasica che combina un fluido colorato dalla coprenza modulabile, ricco di estratti botanici, e un siero booster di luminosità: lo speciale flacone permette di erogare i due prodotti contemporaneamente, dando vita a un elisir dalla coprenza leggera, modulabile e satinata. The Foundation Drops di Victoria Beckham Beauty, invece, è creato in collaborazione con Augustinus Bader: abbina pigmenti luminosi a TFC8™, complesso proprietario del marchio di skincare di lusso, che promette di migliorare l’aspetto della cute, applicazione dopo applicazione. Ha una texture traslucida e impalpabile anche Brightening CC Foundation di By Terry che sfuma le imperfezioni e leviga la pelle perché abbina l'estratto di rosa giapponese a uno speciale complesso skin-booster che mescola aloe vera, fitosqualano e niacinamide.