Protezione solare, le novità da mettere nella beach bag

beauty 29 maggio 2026

Tra texture impalpabili e formule sensoriali, proteggere la pelle non è mai stato così piacevole. Ecco 9 SPF da avere sempre con sé, al mare (ma non solo)

Di Valentina Bottoni

Sembrano ormai lontani i tempi in cui i fotoprotettori erano densi, difficili da spalmare e lasciavano una sgradevole patina bianca sulla pelle. Ora, al contrario, l'SPF è sempre più sofisticata, dalla composizione alla consistenza. Racchiude infatti attivi idratanti e lenitivi, proprio come i soin più all'avanguardia. Con la differenza che la crema solare non è un cosmetico come gli altri perché gioca un ruolo chiave nel difendere la pelle dagli effetti nocivi dei raggi UV. Niente più scuse, dunque, per non indossarla, in spiaggia così come in campagna o in città. Ciò che conta è scegliere il prodotto giusto, che si adatta alla perfezione alle esigenze della nostra pelle, persino quando è sensibile e reattiva, oppure non sopporta i prodotti troppo grassi ed emollienti.

Courtesy Clarins

Texture ultraleggera, massima protezione Vestono la pelle in modo impercettibile, perché sono così fluide da ricordare acqua fresca: le SPF di ultima generazione creano un velo protettivo invisibile, ma potente. In più, sono compatte, perfette da avere a portata di mano appena serve un ritocco. Al mare così come in tutte quelle situazioni in cui acqua e sudore portano l'indice di protezione a degradarsi, vanno rinnovate ogni due ore, senza dimenticare le parti più sensibili ed esposte del viso, come l'attaccatura dei capelli, naso e orecchie. UV Plus SPF50 di Clarins ha una texture impercettibile che garantisce protezione contro raggi UVA e UVB, inquinamento indoor e outdoor, foto inquinamento, luce blu e pollini: racchiude inoltre estratto di zenzero che stimola i meccanismi naturali di difesa della pelle ed estratto di foglie di mango bio protettivo. Capital Soleil UV Aqua SPF50 di Vichy è un fluido viso fresco dalla texture acquosa che non lascia residui e idrata a lungo. Sun System Water Touch Superfluid SPF50 di Rilastil combina un fattore di protezione alto a una texture leggerissima e racchiude Pro-Microbiota Complex, un’associazione di prebiotico e postbiotico pensata per supportare la pelle durante l’esposizione solare.

Da sinistra: Rilastil, Sun System Water Touch Superfluid SPF50; Clarins, UV Plus SPF50; Vichy, Capital Soleil UV Aqua SPF50 - Courtesy Press Office

Per le pelli più sensibili Il rapporto con il sole, per molti è una questione 'delicata': la pelle sottoposta a caldo e umidità, può risultare infatti più reattiva del solito. Ecco perché trovare un SPF confortevole, dalla texture alla composizione, è fondamentale per evitare reazioni indesiderate. Fortunatamente ora esistono prodotti pensati appositamente per minimizzare il rischio di eritema e altre fastidiose irritazioni. Sun Perfect Air SPF 50 Daily Invisible Fluid Sensitive di Lancaster racchiude filtri minerali ad alta tollerabilità e Supra Calm Complex, con estratto di centella asiatica che lenisce la pelle e riduce la sensazione di disagio, mentre l’estratto di Schisandra, anch’esso lenitivo, contribuisce a ridurre i rossori mirando in modo specifico ai marker infiammatori coinvolti nella sensibilità cutanea. Daily Repair Mineral UV50 di Filorga è un’emulsione dal finish invisibile e dalla sfumatura correttiva verde chiaro che, grazie alla sinergia di centella asiatica, ceramidi e a uno speciale complesso di aminoacidi, idrata e riduce il rischio d’irritazioni. Soleil Protect Tolerance di RoCè un fluido ipoallergenico, senza profumo, che protegge la pelle donando comfort grazie a Feverfew, potente antiossidante estratto dalla camomilla, dalle proprietà lenitive.

Da sinistra: RoC, Soleil Protect Tolerance; Filorga, Daily Repair Mineral UV SPF50; Lancaster, Sun Perfect Air SPF 50 Daily Invisible Fluid Sensitive - Courtesy Press Office

Per il corpo, formule smart che si prendono cura della pelle Arricchite da ingredienti idratanti, proteggono senza appesantire. In più, resistono all'acqua e allo sport, si stendono con facilità e possono essere applicate all-over, trasformandosi in un gesto di protezione completo adatto a viso, corpo e, in alcuni casi, persino capelli. Irrinunciabili in vacanza, possono essere usate in ogni momento grazie alla texture leggera e trasparente, che non appiccica e non macchia i vestiti. Acqua Solare SPF50 di Caudalie ha una formula bifasica che si può usare su viso, corpo e capelli e racchiude CollagenSkinProtect, complesso antiossidante che preserva la giovinezza della pelle dagli effetti del sole. Fotoprotector Body Lotion di ISDIN, dal comodo erogatore a pistola che permette una stesura facile e mirata, si assorbe immediatamente ed è resistente all'acqua; in più, racchiude Ginger Cell Protect, che difende la pelle contro i danni ossidativi causati dal sole. The Solar Shield SPF50 di Augustinus Bader ha una formula a rapido assorbimento che contribuisce a rafforzare la barriera cutanea e racchiude TFC8®, che migliora il naturale processo di rinnovamento cutaneo.