Più cool dei tacchi? Le zeppe, i sandali must have dello shopping estivo

Emilie Joseph indossa scarpe peep-toe in pelle verniciata bordeaux Saint Laurent con tacco alto e plateau - Credits Getty Images
Comode? Decisamente più di un tacco a spillo. Sofisticate? Sorprendentemente sì, e questa stagione lo saranno più che mai. Le zeppe sono tornate protagoniste del guardaroba femminile, conquistando – a pieno merito – il titolo di tendenza scarpe indiscussa della moda Primavera/Estate 2026. A dimostrarlo non è solo lo street style con i look più interessanti da cui prendere spunto ora, ma anche la ricca selezione di proposte shopping da cui attingere in vista dei look delle vacanze e dell’estate in città. Camoscio, sughero, rafia e laccature glossy ci esortano a riesplorare il perfetto equilibrio tra eleganza e comodità. Dai sandali alle mules minimali, passando per le décolletées e le espadrillas, non c’è micro-diktat che le zeppe non ci invitino a riscoprire subito.
Le zeppe di tendenza ora secondo lo street style
Lo street style detta tendenza e conferma una certezza ben radicata, ovvero che la zeppa è (e sarà) il sandalo must have di questa stagione. Il plus: non lo fa con una sola traiettoria possibile, ma ci invita a tracciarne di varie per ogni possibilità in fatto di styling. La prima? La strada del minimalismo, dominante nelle mules nere dai listini sottili, perfette da abbinare ai completi sartoriali da giorno. Al posto dei classici pantaloni arrivano così i bermuda, coordinati a gilet e blazer tono su tono, insieme a maxi bag da portare rigorosamente a mano.
Da sinistra: Macarena Achaga indossa zeppe in pelle rossa Ferragamo; Gala Gonzalez indossa zeppe nere Max Mara; Angelika Hanel indossa tacchi alti plateau con suola beige in canapa - Credits Getty Images
E di sera? Le zeppe si prendono la loro rivincita glamour. Se pensavi che sensualità facesse necessariamente rima con tacchi stiletto (vertiginosi), questa stagione il cambio prospettiva è possibile grazie ai sandali con zeppa laccata di rosso. Da indossare sotto tubini en pendant, giocando con total look cromatici intensi e passionali, per un effetto sofisticato e femminile. A metà strada tra spirito urban e vacanziero si fanno spazio invece le zeppe in corda e rafia. Le espadrillas confermano il loro status iconico e lasciano le località balneari per entrare anche nei look da città. Come abbinarle? Con capi freschi in lino, silhouette rilassate e maxi bag in rafia.
Sandali con zeppa in corda: la tendenza espadrillas conquista anche la città
Da sinistra: Saint Laurent; Aquazzurra; Missoni - Courtesy Press Office
Ebbene sì, le espadrillas con zeppa sono pronte a dominare non solo i look pensati per le vacanze al mare. La tendenza anticipa un desiderio condiviso di spensieratezza, portando in città lavorazioni artigianali e materiali naturali che fanno dei sandali con la zeppa in corda un vero e proprio passepartout da mattina a sera. Saint Laurent e Aquazzura puntano su modelli altissimi e scenografici, in cui la corda incontra pellami neutri e facili da abbinare, quali il color cammello e il bianco. Più briosa e fantasiosa la proposta di Missoni, che abbina alle zeppe le iconiche fantasie zig-zag della maison. La silhouette più bassa e confortevole le rende inoltre ideali anche per le passeggiate, con quell’irrinunciabile twist grafico che donerà carattere anche ai look più semplici e minimali.
Zeppe in sughero: leggere, naturali e raffinate
Da sinistra: Stella McCartney; Jimmy Choo; Prada - Courtesy Press Office
Tra i materiali protagonisti della stagione c’è senza dubbio il sughero, amato per la sua incredibile leggerezza. Il vantaggio? Garantisce comfort e stabilità senza appesantire la camminata, rendendo anche le zeppe più alte sorprendentemente pratiche da indossare per tutta la giornata. Stella McCartney interpreta questa tendenza Primavera/Estate 2026 con un approccio contemporaneo e sostenibile, abbinando il sughero alla pelle vegana dall’effetto-metallizzato. Anche Prada accende i riflettori sulle zeppe in sughero, impreziosendole con inserti in tessuto a rete che creano un sofisticato effetto vedo-non-vedo, delicato e femminile. Più boho-chic la proposta di Jimmy Choo, che accompagna la zeppa in sughero a cinturini intrecciati in camoscio.
Per le mise da sera, zeppe glamour dalla finitura verniciata
Da sinistra: Zimmermann; Ferragamo; Louboutin - Courtesy Press Office
È quando arriva la sera che le zeppe mostrano il proprio volto più glamour. Provare per credere: le finiture glossy e l’effetto vernice donano una forte caratterizzazione al look, dandogli intensità, profondità, energia. Ferragamo punta tutto sulla forza del total rouge (très chic!) con décolletées a punta dalla zeppa sinuosa e scultorea. Un modello dall’animo passionale e sofisticato, con cui sarà impossibile passare inosservata.
Ancor più audace la visione di Christian Louboutin, che ci spinge fuori dalla comfort zone con sandali rosa fluo dalla forte personalità (e con zeppa dalle linee ben squadrate e dritte). È il modello must have per party, eventi e serate in cui mostrarsi con un look dal profilo basso non è contemplato. Zimmermann sceglie invece un’eleganza dallo spirito classico e raffinato: sottili listini incontrano la pelle glossy dando vita a sandali femminili e sofisticati.
Zeppe in camoscio: fascino, minimalismo e (tanta) morbidezza
Da sinistra: Alaia; Phoebe Philo; Paris Texas - Courtesy Press Office
Morbide al tatto, essenziali nelle linee: come non desiderarle subito? Le zeppe in camoscio incarnano alla perfezione l’estetica del quiet luxury. La loro forza sta proprio nella discrezione, in quell’approccio tattile e materico che comunica la quintessenza del lusso senza mai strillarla. Tra i modelli da avere, spiccano le mules color cioccolato firmate Paris Texas, con zeppa interamente rivestita in suede per un effetto monocromatico avvolgente. Minimaliste e contemporanee anche le zeppe infradito ton sur ton di Alaïa e Phoebe Philo, il cui minimalismo riesplora il glam degli anni ’90 spianando al tempo stesso la strada a una valida riflessione: i sandali con la zeppa sono o non sono un autentico cult senza tempo? Domanda retorica.
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