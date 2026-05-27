Più cool dei tacchi? Le zeppe, i sandali must have dello shopping estivo

Comode? Decisamente più di un tacco a spillo. Sofisticate? Sorprendentemente sì, e questa stagione lo saranno più che mai. Le zeppe sono tornate protagoniste del guardaroba femminile, conquistando – a pieno merito – il titolo di tendenza scarpe indiscussa della moda Primavera/Estate 2026. A dimostrarlo non è solo lo street style con i look più interessanti da cui prendere spunto ora, ma anche la ricca selezione di proposte shopping da cui attingere in vista dei look delle vacanze e dell’estate in città. Camoscio, sughero, rafia e laccature glossy ci esortano a riesplorare il perfetto equilibrio tra eleganza e comodità. Dai sandali alle mules minimali, passando per le décolletées e le espadrillas, non c’è micro-diktat che le zeppe non ci invitino a riscoprire subito.

Le zeppe di tendenza ora secondo lo street style

Lo street style detta tendenza e conferma una certezza ben radicata, ovvero che la zeppa è (e sarà) il sandalo must have di questa stagione. Il plus: non lo fa con una sola traiettoria possibile, ma ci invita a tracciarne di varie per ogni possibilità in fatto di styling. La prima? La strada del minimalismo, dominante nelle mules nere dai listini sottili, perfette da abbinare ai completi sartoriali da giorno. Al posto dei classici pantaloni arrivano così i bermuda, coordinati a gilet e blazer tono su tono, insieme a maxi bag da portare rigorosamente a mano.