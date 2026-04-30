Borse in paglia e rafia: il nuovo lusso urban-chic della PE 2026

Jane Birkin indossa una camicia bianca, un paio di jeans e un cestino di vimini appeso al braccio destro, Londra, 1973 - Credits Getty Images
La nuova tendenza in fatto di borse per la bella stagione? Portare con disinvoltura in città anche i modelli solitamente relegati alla spiaggia e alle vacanze. Il binomio tra il materiale naturale e il contesto urbano, infatti, non è più un ossimoro, ma una delle direttrici estetiche più audaci della stagione Primavera/Estate 2026. Lontano dai lidi e dalle atmosfere balneari, l'intreccio — declinato in rafia, paglia o trame a rete — ha completato una metamorfosi che lo consacra protagonista del quotidiano metropolitano. Un’evoluzione non casuale, ma frutto di una precisa volontà delle maison di nobilitare materiali grezzi attraverso architetture rigorose, capaci di conferire un’allure intellettuale anche al più formale dei tailleur cittadini.
L'evoluzione sartoriale del naturale
La distinzione tra "borsa da spiaggia" e "borsa da città" appare oggi superata da un approccio al design che predilige strutture architettoniche e dettagli preziosi. Chanel, reinterpretando i codici della Maison, inserisce catene metalliche e loghi-gioiello tra le trame di paglia, trasformando un materiale intrinsecamente grezzo in un complemento perfetto per il rigore di un completo sartoriale.
Sulla stessa linea, la ricerca di Loewe prosegue con declinazioni raffinate, dove la classica cestineria estiva – che Jane Birkin ha trasformato in vero e proprio oggetto di culto – viene riletta in varianti come la Medium Eclipse Basket, che fonde rafia e dettagli in vitello, creando un equilibrio sapiente tra eredità artigianale e contemporaneità.
Da sinistra: Loewe; Chanel; Celine SS26
Borse a rete e modelli compatti per l'ufficio
La stagione 2026 invita a una sperimentazione che gioca sulle proporzioni. Se la maxi-shopper in crochet resta un'alleata imprescindibile per chi necessita di una pragmatica eleganza diurna, la vera sfida stilistica del 2026 si gioca sulla compattezza. Dior, in particolare, ha dimostrato come una handbag in paglia, se ridotta nelle proporzioni e accostata a una décolleté sartoriale, possa scardinare i canoni del dress code professionale, offrendo un’alternativa inaspettata e vitale alla classica borsa in pelle. Parallelamente, la tendenza si estende alla lavorazione a rete, che trova nella East-West Summer Banana di Chloé una delle espressioni più alte, capace di alleggerire la serietà di un blazer.
Da sinistra: Chloé; Fendi; Miu Miu SS26
L'arte di abbinare le borse da spiaggia in città
Il segreto per integrare con successo queste fibre nel contesto cittadino risiede nel contrasto. Per evitare l'effetto "vacanziero", la strategia vincente consiste nel mixare le consistenze, alternare texture opposte, lasciando che la natura grezza dell'intreccio esalti la nobiltà di un tessuto come la seta o la struttura tecnica del lino. Per un’eleganza sussurrata, i modelli hobo, come la proposta di Polo Ralph Lauren, offrono un approccio monocromatico e lineare, che si presta a essere interpretato con disinvoltura in ogni occasione diurna. L’upgrade per la sera? Le mini-bag in paglia, abbinate ad abiti sottoveste o capi dal design minimale, che elevano il materiale naturale a clutch serale, ribaltando le gerarchie del lusso tradizionale.
Da sinistra: Balmain; Dior; Marco Rambaldi SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight