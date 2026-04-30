Borse in paglia e rafia: il nuovo lusso urban-chic della PE 2026

La nuova tendenza in fatto di borse per la bella stagione? Portare con disinvoltura in città anche i modelli solitamente relegati alla spiaggia e alle vacanze. Il binomio tra il materiale naturale e il contesto urbano, infatti, non è più un ossimoro, ma una delle direttrici estetiche più audaci della stagione Primavera/Estate 2026. Lontano dai lidi e dalle atmosfere balneari, l'intreccio — declinato in rafia, paglia o trame a rete — ha completato una metamorfosi che lo consacra protagonista del quotidiano metropolitano. Un’evoluzione non casuale, ma frutto di una precisa volontà delle maison di nobilitare materiali grezzi attraverso architetture rigorose, capaci di conferire un’allure intellettuale anche al più formale dei tailleur cittadini.

L'evoluzione sartoriale del naturale

La distinzione tra "borsa da spiaggia" e "borsa da città" appare oggi superata da un approccio al design che predilige strutture architettoniche e dettagli preziosi. Chanel, reinterpretando i codici della Maison, inserisce catene metalliche e loghi-gioiello tra le trame di paglia, trasformando un materiale intrinsecamente grezzo in un complemento perfetto per il rigore di un completo sartoriale.

Sulla stessa linea, la ricerca di Loewe prosegue con declinazioni raffinate, dove la classica cestineria estiva – che Jane Birkin ha trasformato in vero e proprio oggetto di culto – viene riletta in varianti come la Medium Eclipse Basket, che fonde rafia e dettagli in vitello, creando un equilibrio sapiente tra eredità artigianale e contemporaneità.