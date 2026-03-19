Maxi-borse, ecco i modelli must-have della primavera/estate 2026

fashion 19 marzo 2026

Sono così grandi da contenere tutto l’universo di una donna. Le maxi-borse si confermano protagoniste delle passerelle e dei guardaroba ricercati per la bella stagione: ecco i modelli più glamour e funzionali, da portare a tracolla o a mano

Di Valeria Boraldi

Le maxi-borse sono da sempre molto gettonate. Documenti, libri, auricolari, cellulare, beauty per il make e molto altro. Ci si può mettere dentro tutto il proprio necessaire, senza rischiare di lasciarsi indietro nulla. Le collezioni Primavera/Estate 2026, però, fanno un passo avanti e le rendono non semplici accessori che rispondono ad una necessità, ma must-have irrinunciabili, da proporre in ogni forma e colore.

Uno scatto in cui protagonista è una maxi-borsa firmata Christian Dior: morbida, colorata e dai manici lunghi a catena - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Anche le star non sono da meno, in primis la top model Bella Hadid, che sceglie di sfoggiare un modello grande e nero passe-partout, ideale per arricchire diverse tipologie di outfit, dai più formali a quelli più casual, con un allure fancy chic.

La supermodella Bella Hadid durante la Milano Fashion Week FW 2026-2027. Regina di outfit ricercati, la modella sfoggia qui una borsa da portare a mano grande, dalla nuance corvina ed in pelle lucida di Prada; 25 febbraio 2026 - Credits: Getty Images

Le maxi-borse da indossare a tracolla Grandi e da portare sulla spalla, le shoulder bag sono l’immagine della funzionalità. Ci sono i modelli di Emporio Armani, ideali da indossare su completi morbidi casual chic: hobo bag che sembrano rivestite dalla cordiera di un’arpa greca, con palette color ghiaccio tendenti all’azzurro e arricchite da tocchi sabbia. Qui, dettagli e rifiniture con frange donano un tocco shabby chic agli accessori, mentre le fringes regnano sovrane sulle borse in suede firmate Balmain, perfette per look che strizzano l’occhio all’atmosfera hippie del Coachella. Cieli blu notte, invece, vanno in scena nelle creazioni in pelle liscia di Etro – ideali su lunghi abiti dai tessuti impalpabili - i cui profili sono arricchiti da file di cristalli tono su tono.

Da sinistra, maxi-borse firmate Emporio Armani, Balmain ed Etro dalle sfilate PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

In versione soft, le maxi-borse da abbracciare Sono morbide e si abbracciano facilmente. Le maxi-borse da portare a mano, avvolgendole con mani e braccia, sono accessori che - già solo per la modalità con cui vengono sfoggiati - donano un tocco fancy alle mises che accompagnano. I modelli di Fendi, dotate anche di manici, prendono vita da strisce di pelle intrecciate, che uniscono cromie dalle tonalità più diverse - come il marrone, il beige o l’azzurro - e sono perfette su look sporty chic. Chi ama le pochette a “busta” in versione maxi non può rinunciare a quelle firmate Paul Costelloe, lisce e dalle linee essenziali, su cui vincono le nuances pastello come il pesca, adatte ad arricchire cappottini dallo stile bon ton. Sagome smussate e intrecci iconici - rigorosamente in pelle morbida - da Bottega Veneta. In tonalità burgundy, queste borse sono perfette da matchare con capi dai colori della terra, come cappotti oversize.

Alcuni modelli di borse grandi perfette da abbracciare. Da sinistra, creazioni di Fendi, Paul Costelloe e Bottega Veneta dalle passerelle PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le maxi-borse da portare a mano Spaziose e veloci da “acchiappare”, le borse grandi da portare a mano si afferrano grazie a manici morbidi e comodi dai diversi gradi di lunghezza. Ci sono quelle rigide a forma di “scatola” e dalle nuances vivaci di GCDS, funzionali grazie all’ampio corpo centrale e alla tasca frontale più piccola, unite da una catenella. Il “Rosa barbie” le rende ideali per mises che profumano di primavera. Beach mood per i modelli rettangolari e morbidi di Missoni, il cui pattern iconico a righe si muove qui irregolare. La palette cromatica è calda e cade a pennello con l’idea di spiaggia comunicata dalle borse, così ampie da poter ospitare anche un soffice telo mare. Da Loewe vanno in scena i modelli “a secchiello”, dalle linee asimmetriche e dall’apertura larga. Ideali su outfit casual, ravvivano ogni tipo di look grazie al gioco di colour blocking in cui l’arancione vivace dell’accessorio si unisce all’azzurro cielo intenso della scritta, che riporta il nome della maison francese.

Maxi-borse ideali da portare a mano grazie ai comodi manici. Da sinistra, modelli di GCDS, Missoni e Loewe dalle collezioni PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight