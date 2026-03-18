Occhiali slim, il ritorno della linea sottile

Gli occhiali da sole non nascono come oggetto di moda, ma come necessità. Già nell’antica Roma si racconta che l’imperatore Nerone osservasse i giochi dei gladiatori attraverso smeraldi levigati, mentre nel XII secolo in Cina si utilizzavano lenti affumicate per proteggere gli occhi e, soprattutto, per nascondere le espressioni nei tribunali. È però solo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento che gli occhiali iniziano ad assumere una forma riconoscibile. Il vero punto di svolta arriva negli Anni '30, quando diverse aziende sviluppano modelli specifici per i piloti dell’aviazione americana: nascono così le prime silhouette funzionali, destinate però a diventare icone estetiche.

Parallelamente, Hollywood trasforma definitivamente l’accessorio. Le star iniziano a indossarli fuori dal set per proteggersi dai flash, ma anche per costruire un’aura di distanza. Greta Garbo, Marlene Dietrich, Audrey Hepburn: l’occhiale diventa un filtro tra individuo e pubblico, tra identità privata e immagine ufficiale. Negli Anni '50 e ’60, con l’esplosione dei consumi e della cultura pop, l’occhiale entra definitivamente nella moda. Le forme si moltiplicano: cat-eye, oversize, geometriche. Negli Anni ’70 e '80 diventa espressione di eccesso e personalità.

Poi arriva il minimalismo e negli Anni ’90 cambia tutto. L’estetica si asciuga, il linguaggio si fa più netto, la moda smette di urlare e inizia a sottrarre. In questo contesto, gli occhiali si rimpiccioliscono, le montature si assottigliano, le lenti diventano ovali, strette, quasi taglienti. Non servono più a proteggere né a decorare: servono a definire un’attitudine. Il cinema, con Matrix in testa, cristallizza questa immagine. L’occhiale slim diventa simbolo di controllo e distacco. Quella grammatica oggi torna, ma con una consapevolezza diversa.

In passerella la linea sottile come linguaggio dominante

Nella Spring/Summer 2026 l’occhiale si restringe, si abbassa, si avvicina al volto. Più che una forma unica, emerge una stessa proporzione: montature piccole, strette, aderenti alla linea dello sguardo. Da Saint Laurent a Valentino, la lettura è netta: gli occhiali sono scuri, affilati quel tanto che basta per dare struttura al viso. In alcuni casi tendono verso il rettangolare sottile, in altri verso un cat-eye molto compresso, ma il principio resta lo stesso: niente volume superfluo, niente effetto maschera, solo una linea precisa che accompagna e insieme irrigidisce lo sguardo.