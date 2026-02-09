Tendenze eyewear a Mido 2026, se il mondo si guarda attraverso una lente

Il mondo visto attraverso una lente. Mido, la fiera dell'occhialeria milanese punto di riferimento mondiale del settore, per tre giorni è diventato un punto d'incontro tra business e moda, tecnologia e creatività. Qui, con 42.000 presenze da oltre 160 paesi e 1.200 espositori, non si sono viste solo le ultime novità in fatto di produzione, materiali, tecnologie e componenti, ma hanno preso forma le tendenze per la prossima stagione calda. Dagli occhiali da vista, con linee morbide ma spessori bold, agli occhiali da sole, con le lenti rigorosamente colorate. A tenere tutto insieme la ricerca di materiali sostenibili che continua a sperimentare, dando forma a modelli super performanti, nel quotidiano e nello sport. Ecco tutti i trend partiti dalla 54esima edizione della fiera per la Primavera-Estate 2026.

Bold è bello

Quest'anno l’occhiale non si nasconde con montature invisibili, anzi, diventa protagonista del look, espressione della personalità di chi lo indossa. Così se le linee sono morbide, la struttura si fa più solida e diventa bold. Come da Etro, che traduce l’artigianalità del brand in un’estetica audace, con una morbida silhouette squadrata in acetato, impreziosita da raffinati dettagli sulle aste importanti, dove l’iconico tessuto Arnica di Etro è delicatamente rivisitato, arricchito da un accento metallico con il Pegaso, che evoca lo spirito delle creazioni di gioielleria del marchio.