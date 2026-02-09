Tendenze eyewear a Mido 2026, se il mondo si guarda attraverso una lente
Vintage o supertecnologici, oversize o minimal, trasparenti o colorati. E poi i modelli sportivi sulla scia dell’attenzione per gli sport invernali in scena a Milano Cortina. Ecco tutti i trend dell'occhialeria per la prossima Primavera-Estate
Condividi:
Di Simona Peverelli
Il mondo visto attraverso una lente. Mido, la fiera dell'occhialeria milanese punto di riferimento mondiale del settore, per tre giorni è diventato un punto d'incontro tra business e moda, tecnologia e creatività. Qui, con 42.000 presenze da oltre 160 paesi e 1.200 espositori, non si sono viste solo le ultime novità in fatto di produzione, materiali, tecnologie e componenti, ma hanno preso forma le tendenze per la prossima stagione calda. Dagli occhiali da vista, con linee morbide ma spessori bold, agli occhiali da sole, con le lenti rigorosamente colorate. A tenere tutto insieme la ricerca di materiali sostenibili che continua a sperimentare, dando forma a modelli super performanti, nel quotidiano e nello sport. Ecco tutti i trend partiti dalla 54esima edizione della fiera per la Primavera-Estate 2026.
Bold è bello
Quest'anno l’occhiale non si nasconde con montature invisibili, anzi, diventa protagonista del look, espressione della personalità di chi lo indossa. Così se le linee sono morbide, la struttura si fa più solida e diventa bold. Come da Etro, che traduce l’artigianalità del brand in un’estetica audace, con una morbida silhouette squadrata in acetato, impreziosita da raffinati dettagli sulle aste importanti, dove l’iconico tessuto Arnica di Etro è delicatamente rivisitato, arricchito da un accento metallico con il Pegaso, che evoca lo spirito delle creazioni di gioielleria del marchio.
Etro - Credits: Courtesy Press Office
O come da Victoria Beckham che dà corpo a silhouette decise, pensate per aggiungere un tocco glamour a ogni outfit casual, ma sempre con una struttura che riempie il viso, dandogli carattere.
Victoria Beckham - Credits: Courtesy Press Office
Bentornate lenti colorate
Se l’occhiale da vista racconta chi siamo, quello da sole a volte ha la missione di celare o creare mistero. Ma questa stagione con un guizzo in più: il colore. Un tocco che torna nelle linee estive e che rimanda a quel trend Anni 90 lanciato dalle pop star di allora. Così sono colorati i modelli da sole firmati Dsquared2, con lenti dalla forma geometrica e arricchiti dal logo cut-out DSQ2 sulle aste. Un modello disponibile anche in edizione speciale, con catena removibile in metallo con chiusura magnetica Double-D, declinato in oro con lenti grigio specchiato.
DSQUARED2 - Credits: Courtesy Press Office
E sono colorate anche le lenti del modello Police con montatura nera. Un tocco elegante che permette all’occhiale di svelare, ma sempre con una certa discrezione.
Police - Credits: Courtesy Press Office
La maschera è sporty
Gli occhiali da sole sono un oggetto di stile, sì, ma anche un elemento imprescindibile per chi ama lo sport, specialmente quelli sulla neve, anche sulla scia dell’atmosfera intorno ai Giochi invernali ospitati a Milano e Cortina. Unisce la funzionalità sporty al design moderno la linea di occhiali da sole da sport special di Carrera. La novità è la mascherina Carrera Eyedra in edizione limitata, con una forma in poliammide iniettato e con lente curva Voodoo dal design avvolgente. Il modello, siglato dalla placca con il logo del brand in metallo sulle aste, è dotato di naselli regolabili per una migliore vestibilità e di terminali dal design curvo per una perfetta aderenza.
Carrera Eyedra - Credits: Courtesy Press Office
E poi la fascia elastica da agganciare attraverso i fori sui terminali delle aste. È un debutto invece quello per Adidas Sport Eyewear, con il modelloKentro,una nuova maschera pensata per celebrare la corsa quotidiana e ottimizzare l’allenamento, garantendo comfort, resistenza e prestazioni elevate.
Adidas Sport Eyewear - Credits: Courtesy Press Office
I modelli ipertecnologici
Gli occhiali da sole e sportivi sono anche terreno di sperimentazione, dove poter giocare con nuovi materiali al servizio di stile e performance. Polaroid propone il suo dalla silhouette squadrata con doppio ponte in eco-policarbonato, compatibile con lenti graduate e siglata dal logo Polaroid sulla barra superiore, con dettagli stampati a caldo.
Polaroid - Credits: Courtesy Press Office
Mentre Zegna Eyewearpresenta una montatura geometrica in titanio che richiama l’iconico Orizzonte I, leggera, flessibile e progettata per offrire un comfort second skin. Gli occhiali non sono mai stati così futuristici.
Zegna - Credits: Courtesy Press Office
Gli occhiali creativi
E poi ci sono gli occhiali nati e indossati per stupire. Quelli che giocano con i dettagli e con le citazioni. Come fa Chopard, con un modello da vera diva total pink, con le lenti contornate da dettagli luminosi che diventano due preziosi fiori ai lati.
Chopard - Credits: Courtesy Press Office
O come fa Gucci, che disegna sulle aste dei suoi occhiali l’iconico bambo, che richiama una delle immortali it bag della maison. Quando la creatività è anche citazione.
Gucci - Credits: Courtesy Press Office
Il vintage non muore mai
Infine c’è il vintage, che si conferma gesto dell’anima, perché richiama un mondo nostalgico e sempre familiare. Lo ha capito Dolce&Gabbana, con i suoi modelli scelti come protagonisti della campagna adv: forma ovale, montatura in acetato, linee morbide su aste ampie su cui spicca il dettaglio iconico della collezione: il Cuore Sacro in metallo dorato. Il logo lettering Dolce&Gabbana impreziosisce l’esterno dei terminali.
Dolce & Gabbana - Credits: Courtesy Press Office
Vogue Eyewear rivisita lo stile vintage con una struttura in acetato e un doppio ponte che non passa inosservato, mentre le aste sono lisce senza logo e le finiture trasparenti e tradizionali. In equilibrio tra look raffinato - per raccontare un mood - e rilassato - per sentirsi a proprio agio sempre. Perché se il mondo si guarda attraverso le lenti, l’occhiale deve parlare di noi e insieme a noi.