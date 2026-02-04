Quali sono i must-have della stagione da avere sempre in borsa
Dagli occhiali al profumo, fino alla penna. I desiderata di ogni donna stanno tutti dentro una tote bag e piacciono anche a nobili e dive
Di Valeria Boraldi
L’attrice Keri Russell con una montatura nera e spessa che dona al volto ancora più carattere - Credits: Getty Images
Sono quegli oggetti che fanno parte del corredo quotidiano di una fashionista doc. Sono gli articoli che, amati anche dalle celeb, arricchiscono la figura, permettono di dare sfogo al proprio estro e aiutano anche ad organizzare al meglio le giornate. Tutti da tenere dentro una borsa. A cosa ci riferiamo? Ai must-have di stagione, tra design ricercato e allure glamour.
Occhiali neri, che passione
Nelle mises più o meno formali spesso ricoprono un ruolo da protagonista. Sono gli occhiali da vista, sempre presenti nelle borse più cool. I modelli sono tanti, ma c’è una tipologia che non stanca mai: è la montatura nera, adatta ad ogni tipo di estetica e a tutte le occasioni, perfetta sui look più diversi.
Anche le star non possono farne a meno, soprattutto se le lenti sono colorate. Alcuni esempi? Le top model Izabel Goulart e Bella Hadid e l’attrice Gillian Anderson, che testimoniano come l’occhiale nero non possa mancare tra gli accessori cool da sfoggiare in questa stagione, sia nell’attesa tra un ciak e l’altro sia per vivere la night life, tra trasparenze e nuances inaspettate.
Le modelle Izabel Goulart (a sinistra), Bella Hadid (al centro) e l’attrice Gillian Anderson (a destra) - Credits: foto di Izabel Goulart e Gillian Anderson da Getty; foto di Bella Hadid dal profilo Instagram della top model
Il profumo preferito
Prima di uscire di casa, indossare il profumo che si ama è un gesto irrinunciabile. Firma olfattiva identitaria, impronta di sé nel mondo e del mondo in noi. Ricordo, presenza, sentimento. E dopo tante peregrinazioni nella profumeria di nicchia, è arrivato il momento delle care vecchie fragranze della nonna. Preziose perché introvabili se non nel cassetto della memoria oppure perché rieditate splendidamente per ricordare passate carezze e strizzare l’occhio al domani con charme. Profumi speciali quando vincono la scommessa di rinnovarsi senza perdersi.
Tra le nuove essenze proposte da Balenciaga quella di Le Dix: stessa bottiglia storica, diverso jus eppure ugualmente antico grazie a violetta, iris ed aldeidi. Insieme a questo classico della profumeria d’antan - Le Dix è il primo profumo creato da Cristóbal Balenciaga nel 1947 - la maison propone nuove scommesse, ugualmente vestite di quella mitica boccetta. E così ecco che l’essenza No Comment di Balenciaga viene immortalata tra le mani della socialite Alexa Chung, innamorata delle note legnose ruvide e resinose, unite alla freschezza degli aghi dell’olio di cipresso spagnolo.
Il profumo iconico “Le Dix”, creazione della maison Balenciaga; al centro Alexa Chung che sogna con in mano una bottiglietta della fragranza “No Comment”, a destra l’essenza nella relativa confezione - Credits: foto dei profumi dal sito www.balenciaga.com; foto Alexa Chung dal profilo Instagram della socialite
Avere una buona penna
Scrivere un appuntamento sull’agenda, annotare idee e pensieri o riportare su un taccuino un paesaggio che ci colpisce. Per tutto questo occorre avere a portata di mano una buona penna, come l’intramontabile Montblanc Meisterstück Classique. Il must-have è la versione bordeaux, tornata tra le proposte dello storico branddopo un lungo periodo in cui è stata introvabile.
Oggetto del desiderio restituito agli appassionati, la tonalità è scelta dalla maison come tratto distintivo fin dagli Anni ‘20 e torna sugli scaffali e sulle scrivanieimpreziosita dalle distintive finiture oro e dall’iconico emblema in bianco intarsiato nella parte superiore del cappuccio.
La penna Montblanc Meisterstück Classique nell’ambita versione bordeaux - Credits: Press Office Montblanc
Tutto dentro una borsa (letteraria)
Infine, la borsa. L’accessorio che può contenere tutti i must-have della stagione: occhiali, profumo, penne e anche il romanzo che stiamo leggendo. Per omaggiare il mondo della letteratura, si può scegliere la nuova Dior Book Tote, icona senza tempo della maison francese nata proprio per trasportare libri. Un connubio antico quello tra moda e cultura, che si conferma ancora attuale, tanto che una fashionista come Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco, si è appena cimentata nella scrittura di un libro.
Il modello di Dior propone oggi tre versioni inedite della linea Book Cover. Nei modelli large, medium e mini,queste borse eleganti e allo stesso tempo pratiche sono pensate come omaggi poetici alla letteratura, sfoggiando all’esterno le copertine emblematiche di alcuni dei più famosi romanzi internazionali. È possibile, infatti, scegliere la versione ispirata a Dracula di Bram Stoker, ad In Cold Blood di Truman Capote, a Les Fleurs du Mal di Charles Baudelaire e all’Ulysses di James Joyce.
La nuova Dior Book Tote Bag. In senso orario i modelli ispirati ad alcune delle più celebri opere narrative di carattere internazionale - Credits: Press Office Dior