Quali sono i must-have della stagione da avere sempre in borsa

L’attrice Keri Russell con una montatura nera e spessa che dona al volto ancora più carattere - Credits: Getty Images

Anche le star non possono farne a meno, soprattutto se le lenti sono colorate . Alcuni esempi? Le top model Izabel Goulart e Bella Hadid e l’attrice Gillian Anderson , che testimoniano come l’occhiale nero non possa mancare tra gli accessori cool da sfoggiare in questa stagione, sia nell’attesa tra un ciak e l’altro sia per vivere la night life, tra trasparenze e nuances inaspettate .

Nelle mises più o meno formali spesso ricoprono un ruolo da protagonista. Sono gli occhiali da vista , sempre presenti nelle borse più cool. I modelli sono tanti, ma c’è una tipologia che non stanca mai: è la montatura nera , adatta ad ogni tipo di estetica e a tutte le occasioni, perfetta sui look più diversi.

Sono quegli oggetti che fanno parte del corredo quotidiano di una fashionista doc. Sono gli articoli che, amati anche dalle celeb, arricchiscono la figura, permettono di dare sfogo al proprio estro e aiutano anche ad organizzare al meglio le giornate. Tutti da tenere dentro una borsa. A cosa ci riferiamo? Ai must-have di stagione , tra design ricercato e allure glamour.

Le modelle Izabel Goulart (a sinistra), Bella Hadid (al centro) e l’attrice Gillian Anderson (a destra) - Credits: foto di Izabel Goulart e Gillian Anderson da Getty; foto di Bella Hadid dal profilo Instagram della top model

Il profumo preferito

Prima di uscire di casa, indossare il profumo che si ama è un gesto irrinunciabile. Firma olfattiva identitaria, impronta di sé nel mondo e del mondo in noi. Ricordo, presenza, sentimento. E dopo tante peregrinazioni nella profumeria di nicchia, è arrivato il momento delle care vecchie fragranze della nonna. Preziose perché introvabili se non nel cassetto della memoria oppure perché rieditate splendidamente per ricordare passate carezze e strizzare l’occhio al domani con charme. Profumi speciali quando vincono la scommessa di rinnovarsi senza perdersi.

Tra le nuove essenze proposte da Balenciaga quella di Le Dix: stessa bottiglia storica, diverso jus eppure ugualmente antico grazie a violetta, iris ed aldeidi. Insieme a questo classico della profumeria d’antan - Le Dix è il primo profumo creato da Cristóbal Balenciaga nel 1947 - la maison propone nuove scommesse, ugualmente vestite di quella mitica boccetta. E così ecco che l’essenza No Comment di Balenciaga viene immortalata tra le mani della socialite Alexa Chung, innamorata delle note legnose ruvide e resinose, unite alla freschezza degli aghi dell’olio di cipresso spagnolo.