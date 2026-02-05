Mariah Carey a Milano Cortina 2026: cosa c’è dietro il suo stile candy pop

Mariah Carey si esibisce al MusiCares Person of the Year 2026, in onore di Mariah Carey, il 30 gennaio 2026 a Los Angeles, California - Credits: Getty Images

Qualcuno si chiederà che cosa c’entra Volare, con Mariah Carey. La pop star che con i suoi virtuosismi e il suo stile candy pop ha segnato generazioni di fan, si prepara infatti a cantare durante la cerimonia ufficiale delle Olimpiadi invernali uno dei più grandi successi della musica nostrana: “Nel blu, dipinto di blu”. Ad anticiparlo un video circolato sui social girato nello stadio di San Siro durante le prove, che ha spoilerato un pezzo di spettacolo disintegrando la regola aurea della segretezza e della riservatezza che caratterizza eventi di questo calibro. Nel silenzio della notte milanese, tra luci blu e scenografia dai toni freddi, si sentono intonare le note dell'immortale capolavoro di Domenico Modugno, quello che ogni italiano ha imparato a cantare con le braccia spalancate e gli occhi al cielo.

Cosa significa Volare. Nel blu dipinto di blu

Una scelta che è un tributo alla cultura musicale italiana, un omaggio a quel messaggio di libertà lanciato nel 1958, quando Modugno portò il brano a Sanremo, vincendolo. Una canzone rivoluzionaria, nata da un'ispirazione onirica legata ai quadri di Marc Chagall, che con la sua interpretazione energica ha segnato una rottura con la tradizione melodica classica.

Dall’Italia questa canzone spopolò nel mondo: terza classificata all'Eurovision Song Contest del 1958; prima nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti per ben 5 settimane; Canzone e Disco dell'anno ai Grammy Awards del 1959. Modugno fu ribattezzato negli Stati Uniti “Mister Volare” e incise la hit in 13 lingue. Oggi, dopo quasi 70 anni, quella hit verrà di nuovo ascoltata dall'intero globo, nel momento in cui tutti gli occhi sono puntati sull’Italia, grazie ai Giochi olimpici. Da Modugno a Mariah Carey.