Pelle secca: trucco effetto glow, anche in pieno inverno

beauty 16 gennaio 2026

Quando il freddo è pungente, la pelle è più esigente. Ecco perché in questa stagione il segreto per avere un incarnato luminoso e levigato è puntare su formule ultra idratanti, ispirate alla skincare. Per un aspetto davvero radioso è poi d'obbligo un tocco di colore, per dare risalto a zigomi, guance e palpebre

Di Valentina Bottoni

Secchezza, rossore e sensazione di pelle che ‘tira’: sono piccoli inconvenienti che tutti hanno sperimentato almeno una volta quando le temperature diventano particolarmente rigide. Per chi ha una cute arida oppure fragile e matura, truccarsi in inverno può risultare complicato, perché fondotinta e correttore finiscono inevitabilmente per rendere ancora più evidenti linee sottili, pellicine e screpolature. A meno che non si scelgano prodotti formulati con ingredienti cocoon, idratanti e nutrienti. Veri e propri elisir di luminosità, che scivolano sul viso donando un immediato effetto glow.

TWP SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

L’importanza della skin-prep Prendersi cura della cute prima di stendere il make-up è fondamentale: per rimuovere le cellule morte ed essere sicuri che la skincare venga meglio assorbita, si può fare un peeling delicato una o due volte a settimana, per poi stendere il siero e la crema che meglio si adattano al proprio tipo di pelle. Per quelle particolarmente secche, poi, si può ricorrere a maschere intensive a base di ceramidi e collagene, da tenere in posa anche tutta la notte, per poi risvegliarsi con un incarnato di nuovo morbido ed elastico, pronto per il trucco.

Giorgio Armani - Credits: Armani Beauty

Fondotinta e correttori ad alto tasso di radiosità L’obiettivo del make-up non è più, semplicemente, quello di coprire ombre e imperfezioni, ma di valorizzare il viso in modo naturale. Ecco perché sempre più formule ricorrono a ingredienti come acido ialuronico e niacinamide, racchiusi per esempio nella nuova skin tint firmata Giorgio Armani che, grazie alla tecnologia Micro Silk, ha una texture setosa e scorrevole, simile a quella di un siero, che perfeziona la pelle infondendole luminosità. Per una maggiore coprenza e un finish altrettanto leggero, si può puntare invece su Skin Illusion di Clarins, fondotinta con oli ed estratti botanici che perfezionano e coccolano la cute al tempo stesso. Infine, chi non è fan del fondotinta classico, ma desidera comunque ottenere una base glowy e levigata, può stendere Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, un fluido traslucido, disponibile in 12 tonalità, arricchito da polimeri leviganti ed estratto di fiore di porcellana idratante, che funziona come un vero e proprio filtro di bellezza.

Clarins, Skin Illusion Foundation; Armani, Skin Tint; Charlotte Tilbury, Hollywood Flawless Filter - Credits: Courtesy Press Office

Se c’è un’area del viso sulla quale è difficile applicare il trucco in caso di secchezza è proprio quella dello sguardo. Perché qui l’epidermide è particolarmente sottile e priva di ghiandole sebacee. Motivo per cui è d’aiuto ricorrere a correttori dalla consistenza setosa e scorrevole, arricchiti da ingredienti rimpolpanti. Come Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Concealer di Lancôme, per esempio, la cui consistenza ricorda un siero, arricchito da acido ialuronico, ceramide, peptidi ed estratto di yuzu che, mentre corregge, dona comfort e rafforza la barriera cutanea. Anche Hyaluronic Serum Concealer di By Terry ha una texture leggerissima che sfuma imperfezioni e ombre scure mantenendo al tempo stesso la pelle idratata e morbida grazie al mix di acido ialuronico, estratto di magnolia anti-infiammatorio e caffeina decongestionante. Revealer Concealer di Kosas, infine, agisce sia come un correttore che come crema idratante perché i suoi pigmenti sono arricchiti da acido ialuronico, peptidi e caffeina.

Lancôme, Teint Idole Ultra Wear Serum Concealer; Kosas, Revealer Concealer; By Terry, Hyaluronic Serum Concealer - Credits: Courtesy Press Office

Blush e bronzer per un effetto sun-kissed Un trucco dall’aspetto radioso e idratato non può prescindere da un tocco di colore, perfetto per dare risalto a zigomi, guance e palpebre. Anche in questo caso, via libera a formule cremose che scivolano sulla pelle grazie a pigmenti emollienti e riflettenti, effetto 3D. Come quella del nuovo Forever Skin Bronze di Dior, stick abbronzante dalla consistenza fondente che idrata, leviga e mima l’abbronzatura naturale. Glassy Cheek Balm di Haus Labs by Lady Gaga è invece un balsamo multiuso perfetto per scaldare guance e labbra, con arnica anti-rossore e complessi botanici che rimpolpano e promuovono la sintesi di collagene. Chi preferisce i prodotti in polvere, invece, può applicare Color Rush di Valentino Beauty, blush e ombretto due-in-uno arricchito da uno speciale complesso infuso di perle, in grado di donare un colore modulabile, naturale e intensamente luminoso.

Dior, Forever Skin Bronze; Valentino Beauty, Color Crush; Haus Labs by Lady Gaga, Glassy Cheek Balm - Credits: Courtesy Press Office