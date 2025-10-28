Fondotinta, come scegliere quello giusto

Victoria Beckham Beauty - Credits: Courtesy Press Office

Avete terminato la solita base e siete alla ricerca di un’alternativa in grado di perfezionare senza ‘soffocare’ la pelle oppure di uniformare e idratare al tempo stesso? Niente paura, anche se la ricerca del fondotinta perfetto a volte sembra una mission impossible, complici le infinite texture disponibili sul mercato, la loro grande varietà è in realtà la conferma che, là fuori, c’è il prodotto più adatto a voi. La cosmesi, poi, si è evoluta al punto da aver reso possibile combinare nello stesso prodotto caratteristiche che fino a poco tempo fa sembravano antitetiche.

I fondotinta full coverage, per esempio, in genere molto densi e mat, ora sono leggeri come piume e persino luminosi mentre quelli glowy, in genere più emollienti perché pensati per le cuti secche, esistono anche in versione oil free per chi preferisce un effetto più satinato alla glass skin d’ispirazione coreana.

Per individuare il prodotto giusto, è sempre bene ‘ascoltare’ le esigenze della pelle, e sceglierlo di conseguenza, anche quando si tratta di make-up. Le formule trattanti, che colorano migliorando l’aspetto dell’epidermide, sono sempre più comuni tanto che ormai si parla di make-care, un trend che infonde il trucco con ingredienti che di norma troveremmo in un siero o in una crema. Ecco perché formule e texture sono diventate sempre più sofisticate, performanti e piacevoli, spesso infuse con attivi come acido ialuronico idratante oppure niacinamide e centella asiatica lenitive e anti rossori.

Alta coprenza sì, ma abbinata a una consistenza serum-like

Grazie alla formula innovativa, dunque, i fondotinta di ultima generazione agiscono giorno dopo giorno per migliorare visibilmente la qualità della pelle. It’s a Filter di Diego Dalla Palma, per esempio, ha una formula effetto soft focus dalla coprenza medio-alta che non si limita a perfezionare ma leviga e rimpolpa l’epidermide, sublimandola con un finish luminoso e un visibile effetto lifting. Merito del mix di peptidi dalle proprietà miorilassanti che mimano l’effetto del botox, estratto di acmella oleacea, potente anti age, e acido ialuronico a basso peso molecolare.

Anche Best Skin Ever di Sephora Collection abbina una coprenza modulabile a un finish effetto seconda pelle ma al tempo stesso long-lasting che garantisce un risultato impeccabile fino a sera. HY-Glam Foundation di Natasha Denona, invece, è leggero come un siero e unisce pigmenti biomimetici rivestiti di aminoacidi che offrono alta coprenza e un risultato naturale.