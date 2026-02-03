Perché la cerimonia di Milano Cortina 2026 è lo show più importante al mondo (e cosa prepara Marco Balich)

Marco Balich lo dice senza giri di parole: " una cerimonia olimpica è lo show più importante al mondo " . Non perché sia “spettacolare” in senso pop, ma perché è un racconto nazionale e universale allo stesso tempo , visto da miliardi di persone , e perché accade una volta sola . Nessun replay, nessuna seconda possibilità. Ed è proprio qui che si capisce il peso del suo ruolo a Milano Cortina 2026.

Credits Olympics.com

Balich è il creative lead delle Cerimonie: è l’uomo che tiene insieme visione artistica, regia emotiva e costruzione narrativa dell’evento più osservato dell’intera Olimpiade, quello che deve trasformare un Paese in un’immagine, e un’idea in un rito condiviso . Nell'intervista a X-Style che andrà in onda stasera in seconda serata su Canale 5 e di cui vi anticipiamo un estratto, lo racconta con una frase che suona quasi come un mantra di produzione: negli ultimi mesi “ si prova, si prova, si prova ”, perché il giorno della diretta, il 6 febbraio, “ non possiamo sbagliare ”. È una disciplina totale: non basta avere un concetto, serve farlo funzionare dal vivo, al millimetro, davanti al mondo.

Credits Olympics.com

Perché Milano Cortina 2026 è un'Olimpiade speciale

Dentro quel lavoro, Balich rivendica anche un’identità precisa: una creatività emotiva capace di “contaminare tante nazioni”, come dice lui, e di lasciare una traccia riconoscibile. Non è solo orgoglio personale: è la fotografia di un metodo che negli anni ha costruito un team “cresciuto con lui”, e che oggi torna a misurarsi con una delle sfide più complesse di sempre. Perché Milano Cortina 2026 non è un’Olimpiade “normale” e Balich lo sottolinea con chiarezza: è la prima volta che i Giochi si appoggiano a due città e a due ambienti così diversi, con tutto ciò che comporta in termini di complessità e moltiplicazione di elementi: “c’è doppio di tutto”. Ma invece di viverla come un ostacolo, la cerimonia la trasforma nel suo significato centrale.

Il titolo scelto è “Armonia” ovvero per Balich due suoni contrastanti che insieme diventano bellezza. Ed è qui che il racconto si aggancia al DNA stesso di Milano Cortina: Milano come città, Cortina come montagna. Due mondi che sembrano in contraddizione, e che invece possono coesistere, anzi: possono completarsi. L’asse diventa ancora più largo: uomo e natura, innovazione e paesaggio, velocità urbana e tempo verticale. In un’Olimpiade invernale, questo contrasto è già tutto: è la materia stessa dei Giochi.