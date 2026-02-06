Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli oggetti simbolo (e accessibili) da tenere per ricordo

A sinistra, Moka Express da 3 tazze per Milano Cortina 2026; a destra, Leone 1857 per Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026 è un’Olimpiade diffusa per geografia e ambizione e, come ogni evento di scala globale, si gioca su più livelli: sportivo, infrastrutturale, simbolico. I numeri raccontano la portata – 116 eventi, 8 sport, 16 discipline, circa 2.900 atleti - ma è negli oggetti più piccoli che i Giochi diventano memoria. Non souvenir, ma tracce, da tenere in un cassetto, da ritrovare tra vent’anni, da associare a un tempo preciso. In questo perimetro, Milano Cortina 2026 sta già costruendo una cultura materiale che guarda più al collezionismo pop e al gusto vintage che all’oggetto di lusso. Figurine, poster, moke, caramelle: oggetti quotidiani che trasformano l’evento in abitudine e ricordo.

Il classico delle figurine, l'anima della memoria sportiva

Se esiste un linguaggio universale della memoria sportiva italiana, è quello delle figurine. Panini ne è da decenni il custode: dalle immagini dei calciatori agli Almanacchi, formati che hanno accompagnato generazioni intere e scandito il tempo sportivo più delle stagioni. Con le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, questo meccanismo arriva al suo punto più alto. La collezione ufficiale Italia in Pista Milano Cortina 2026 traduce i Giochi Olimpici e Paralimpici in un racconto visivo completo e condiviso.

Le 192 figurine attraversano atleti e atlete azzurri, discipline, simboli ufficiali, pittogrammi olimpici e paralimpici e le località che ospiteranno le gare, costruendo una mappa emotiva dell’evento prima ancora che inizi. A queste si affiancano 40 card dedicate agli azzurri, pensate per aggiungere un livello più collezionistico e avvicinare il formato alle grandi raccolte storiche Panini. Se le figurine dei calciatori fissano l’eroe della stagione e gli Almanacchi cristallizzano l’anno sportivo, le figurine olimpiche fanno qualcosa di diverso: congelano un momento irripetibile. Non raccontano una squadra o un campionato, ma un’intera edizione dei Giochi.