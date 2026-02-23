Dolce dormire: layering, morbidezze e quei cinque minuti in più

MyNight di Lema - Courtesy Lema

Febbraio, anche se breve, è quel mese che sembra non finire mai. Le giornate restano corte, la sveglia suona troppo presto e l’idea di restare a letto “ancora cinque minuti” diventa una filosofia di vita. In questo limbo invernale, il letto smette di essere solo un arredo e si trasforma in rifugio ufficiale: si lavora, si legge, si sogna e, se possibile, si dorme di più. Non è un caso se proprio ora arrivano le novità più interessanti su letti e biancheria. Testiere generose, imbottiture rassicuranti, tessuti che invitano a rallentare e lenzuola che fanno venir voglia di rimandare qualsiasi proposito di produttività. Perché sì, il design può anche essere funzionale, ma in inverno deve soprattutto essere morbido. E allora benvenute nuove collezioni, materiali avvolgenti e palette pensate per accompagnare il sonno. Il resto può aspettare. Almeno fino a marzo.

Il letto diventa protagonista

Addio letti discreti. Negli ultimi anni il letto cresce, prende volume, alza la testa. Le testiere diventano alte, imbottite, talvolta continue fino a terra. Più che un complemento, un vero elemento architettonico, pensato per stare al centro della scena e della stanza.

Bouclé, velluti, tessuti spazzolati, trapuntature generose: il comfort si vede prima ancora di sentirsi. Anche il design, come le persone, ha smesso di irrigidirsi e ha scelto superfici accoglienti. Via il bianco ottico, dentro una palette rassicurante fatta di beige, latte, greige, tortora, verdi polverosi, blu profondi e toni cacao. Colori che non svegliano, ma accompagnano. Non solo. Negli ultimi anni il letto ha assorbito nuove funzioni: non più soltanto dormire, ma leggere, lavorare, isolarsi dal mondo. Da qui il successo di testiere avvolgenti, strutture contenitive e materiali capaci di proteggere anche visivamente. Il letto diventa rifugio dichiarato, senza sensi di colpa. È il caso di MyNight di Lema, progettato da Gabriele e Oscar Buratti. Un letto che gioca sul contrasto tra la forte presenza volumetrica del materasso e una base minimale, quasi flottante. Volumi generosi e linee leggere trovano equilibrio in una testiera imbottita, morbida come un divano, composta da due grandi cuscini con cuciture e dettagli sartoriali, disponibili in pelle o tessuto. Morbidezze protagoniste anche per Theo di Molteni&C, disegnato da Yabu Pushelberg. Le forme sono organiche, piene, interamente imbottite, pensate per offrire un’esperienza di comfort totale, dove raffinatezza e accoglienza convivono senza sforzo.