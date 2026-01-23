Come dividere i piccoli spazi di casa senza alzare muri

Collezione Bellagio, Viva Porte: vetro e alluminio per separare senza oscurare - Credits: Courtesy Collezione Bellagio

Rinnovare casa è un desiderio universale. Ma polvere e progetti edilizi possono spegnere anche l’entusiasmo più grande. La buona notizia? Oggi il muro è “out”. La tendenza parla di spazi fluidi, dove soggiorno, cucina e zona pranzo dialogano tra loro senza barriere rigide. Fluido non significa caos: si può avere ordine, armonia e stile senza colpi di martello. Come? Con soluzioni intelligenti che dividono senza isolare.

Scaffali alti che separano senza oscurare, tende e pannelli scorrevoli che si muovono a seconda dell’umore della stanza. Anche un gioco di colori può delimitare una zona, con leggerezza e senza sforzo. Questi stratagemmi funzionano in ogni situazione: creare un angolo lavoro in soggiorno, schermare la cucina dal resto della casa, dividere la camera dei bambini, o calmierare un living troppo aperto sull’ingresso. Il cartongesso? Risolve, certo, ma blocca la luce. Il segreto sta nel combinare funzionalità ed estetica: una libreria bifacciale regala ordine e personalità, un paravento temporaneo aggiunge fascino senza impegno, e un tappeto o una tinta strategica trasformano l’ambiente senza usare il martello. Così ogni stanza diventa accogliente, dinamica e pronta a cambiare con chi la abita.

Librerie bifacciali e sistemi componibili

Se il muro è out, la soluzione sta nei sistemi componibili, intelligenti e un po’ scenografici. Freespace di Zalf, per esempio, trasforma qualsiasi parete in un piccolo palcoscenico: libreria, mobile TV o elegante divisorio, a seconda dell’umore e delle esigenze del giorno. Il bello? Moduli e finiture permettono infinite configurazioni, così si può davvero giocare con lo spazio.

Anche il Sistema Freedhome® di Caccaro gioca con le pareti, trasformandole in superfici da personalizzare e sfruttando tutto il potenziale contenitivo nascosto. Se si vuole andare oltre, il Sistema Architype™ fa quasi sparire le pareti: l’arredo diventa architettura, capace di definire lo spazio senza appesantirlo. Poi c’è 6x6, frutto dell’incontro tra Cesare Roversi e l’architetto Nicholas Bewick: telai in legno naturale, personalizzabili con materiali e accessori diversi, per composizioni praticamente infinite.