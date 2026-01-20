Maison&Objet e Paris Déco Off: come è iniziato l’anno del design

living 20 gennaio 2026

Dai padiglioni di Villepinte agli showroom di Saint-Germain e del Marais, le tendenze di design e arredamento che hanno segnato l’inizio del 2026

Di Patrizia Piccinini

François Delclaux, What’s New? in Retail - Courtesy Maison&Objet

Il 2026 del design si è aperto con la fiera internazionale dell’arredamento parigina Maison&Objet, tra gli appuntamenti più attesi nel settore. L'occasione per toccare con mano un materiale nobile e per immaginare la maestria che sta dietro un artigianato d’eccezione. Fuori dalla fiera, la Ville Lumière si è accesa con eventi e occasioni di incontro che creano connessioni, rivelano e ispirano.

Rudy Guénaire, What’s New in Hospitality - Courtesy Maison&Objet

Cosa si è visto a Maison&Objet Entrare a Maison&Objet a gennaio è stato come varcare una soglia temporale. A Paris Nord Villepinte il design non si è mostrato: è accaduto. I corridoi scorrevano come una sequenza cinematografica, gli stand si accendevano e si spegnevano, le superfici chiamavano la mano prima ancora dello sguardo. Il tema di quest’anno, Past Reveals Future, non è rimasto appeso ai manifesti: si è materializzato negli oggetti, nelle finiture, nei dettagli. Segni che sembravano arrivare da lontano, ma parlavano con una chiarezza sorprendentemente attuale. Il lusso, qui, ha abbassato la voce e alzato il livello: pensato, consapevole, colto. Una memoria diventata progetto. Al centro di questo racconto c’era lo spazio immaginato da Harry Nuriev di Crosby Studio, incoronato Designer of the Year 2026. Il suo manifesto del Transformism ha reso evidente una delle direzioni più forti viste in fiera: il quotidiano elevato a collezione, il riuso come gesto radicale, il passato liberato dalla nostalgia per diventare strumento creativo.

Elizabeth Leriche, What’s New in Décor - Courtesy Maison&Objet

Un futurismo con radici profonde, fatto di cortocircuiti riusciti, di materiali già vissuti che cambiavano senso e statuto. Intorno, i settori WHAT’S NEW? hanno dettato il ritmo delle tendenze. Elizabeth Leriche ha raccontato un décor in metamorfosi, dove il neo-folclore si è tradotto in pattern irregolari, stratificazioni materiche e cromie terrose. Rudy Guénaire ha costruito una stanza sospesa, ispirata al cinema di Wong Kar-wai: luce filtrata, atmosfere intime, superfici che suggerivano più che dichiarare. François Delclaux ha spinto sul tema del retail come esperienza totale, fisica e digitale, confermando che il negozio non è più solo contenitore, ma dispositivo narrativo. Usciti dai padiglioni, Parigi ha cambiato consistenza.

L’artigianato dialoga con l’innovazione: Curatio by Thomas Haarmann - Courtesy Piet-Albert Goethals

Paris Déco Off, la geografia del tessile da Rive Gauche a Rive Droite Con Paris Déco Off, tappe obbligata per gli appassionati di decorazione, il design ha smesso di stare fermo e ha iniziato a camminare. Sulla Rive Gauche, tra Saint-Germain-des-Prés e il 7° arrondissement, il ritmo era lento e denso. Fortuny ha raddoppiato la sua presenza con una nuova boutique in rue Bonaparte, mentre Pierre Frey ha inaugurato uno showroom dedicato al furniture in rue de l’Abbaye.

La galleria Emma Donnersberg, uno degli spazi del circuito fuori fiera - Courtesy Maison&Objet

Da Dedar, la precisione concettuale si è tradotta in tessuti rigorosi ma sensoriali; Rubelli ha portato a Parigi la sua storia veneziana filtrata dallo sguardo dei Formafantasma. Il pop-up di Tessitura Luigi Bevilacqua all’Atelier Visconti ha riportato al centro il valore dell’archivio e del velluto come patrimonio vivo. Casamance ha lavorato sull’equilibrio, Elitis ha trasformato le pareti in paesaggi immersivi: superfici da attraversare più che da guardare. Sulla Rive Droite, tra Place Vendôme e il Marais, il tessile ha dialogato apertamente con l’architettura. Kvadrat ha ribadito la sostenibilità come metodo, non come dichiarazione. Zimmer + Rohde ha scelto un lusso silenzioso, Fischbacher 1819 ha messo in scena jacquard teatrali. Il 2026 ha parlato la lingua del contatto: lane soffici, mohair luminosi, fibre botaniche. Una rigenerazione colta, dove saperi antichi e ricerca avanzata hanno trovato un punto di equilibrio.

Da sinistra: I nuovi tappeti Loux by Kvadrat Residential - Courtesy Kvadrat ; Dai jacquard ispirati ai viaggi ai tessuti indoor/outdoor riscaldati dal sole, le nuove proposte per il 2026 firmate Lelièvre - Courtesy Lelièvre; Luce, la nuova collezione tessile di Rubelli sviluppata sotto la direzione creativa di formafantasma - Courtesy Claudia Zalla