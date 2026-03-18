Festa del Papà, 4 driving experience di lusso da fare insieme
Dalla Porsche Track Experience alla Lamborghini Accademia, fino ai programmi Mercedes-AMG e BMW: le migliori driving experience da regalare per la Festa del Papà, tra pista, performance e tempo condiviso
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Di Giuditta Avellina
Porsche Track Experience Master Barcelona - Credits: Courtesy Press Office
Ci sono passioni che si trasmettono quasi senza accorgersene. A volte iniziano con un modellino lasciato sul tavolo della cucina, altre con una domenica passata davanti alla Formula 1. Per molti padri e figli l’automobile è proprio questo: un linguaggio condiviso fatto di motori, traiettorie, tecnica e immaginazione. Oggi il lusso ha trasformato questa passione in qualcosa di ancora più coinvolgente: non solo il sogno di possedere una vettura iconica, ma la possibilità di guidarla davvero nel contesto per cui è stata progettata.
I grandi marchi dell’automotive hanno costruito programmi ufficiali che portano gli appassionati in pista con istruttori professionisti, sessioni tecniche e auto ad alte prestazioni, trasformando la guida in un’esperienza. Ed è anche per questo che, in occasione della Festa del Papà, una driving experience può diventare un regalo diverso dal solito: non un oggetto da consegnare, ma un ricordo da vivere insieme.
Porsche Track Experience, precisione e controllo
Tra i programmi più strutturati c’è la Porsche Track Experience, il format ufficiale con cui il marchio accompagna i partecipanti nella guida sportiva su circuito. La piattaforma Porsche descrive un percorso pensato anche per chi non ha necessariamente esperienza pregressa, con training di uno o due giorni, moduli progressivi, sessioni guidate e la possibilità di utilizzare una vettura a noleggio oppure la propria.
L’obiettivo è lavorare su precisione, sicurezza e comprensione del comportamento della vettura, sviluppando passo dopo passo maggiore confidenza in pista. Uno dei luoghi simbolo di questa filosofia è il Porsche Experience Center Leipzig, dove il marchio organizza attività immersive che ruotano attorno al mondo della performance. La stessa area experience di Porsche collega Lipsia alla Track Experience, con attività su circuito sotto la guida di istruttori professionisti; nelle informazioni ufficiali dedicate al centro compaiono anche il tour della fabbrica e l’accesso all’universo Porsche come parte del valore dell’esperienza complessiva. Per questo più che una semplice giornata al volante con papà, quella firmata Porsche è una full immersion nella cultura ingegneristica del brand, dove la pista diventa il luogo in cui precisione e tecnica si rendono finalmente tangibili.
Lamborghini Accademia, il fascino della supercar portata in pista
Se Porsche lavora sulla progressione tecnica, Lamborghini Accademia punta in modo dichiarato sull’immersione nel mondo delle supercar e dell’adrenalina. Sul sito ufficiale Lamborghini il programma viene presentato come un percorso di training articolato in tre livelli progressivi, con istruttori esperti al fianco dei partecipanti e un’impostazione orientata a migliorare abilità fisiche, tecniche di guida e gestione della vettura in pista. Un training “on and off the track”, di istruttori professionisti sempre presenti e indica tra le vetture utilizzate la Huracán STO, uno dei modelli più rappresentativi del DNA sportivo del marchio.
Nelle versioni più avanzate del programma, come Mach II, Lamborghini spinge ancora di più sul lato racing, introducendo anche la Huracán Super Trofeo e una didattica più orientata alla strategia e alla performance in circuito. Il senso dell’esperienza, però, resta chiaro già dal primo livello: permettere un'esperienza di lusso di famiglia e di entrare in contatto con il lato più autentico di Lamborghini, quello in cui design, potenza e controllo si incontrano davvero. Per un padre e un figlio che condividono la stessa passione, è il genere di esperienza che unisce sogno e realtà nello stesso rombo di motore.
Mercedes-AMG Experience, performance e apprendimento su circuiti leggendari
Con Mercedes AMG Experience, si ha accesso a un insieme di esperienze che portano i partecipanti su circuiti celebri, su strade panoramiche e persino su piste ghiacciate, tenendo insieme performance, lifestyle e motorsport. Un programma ampio, dentro cui la componente “on track” rappresenta la declinazione più adatta a chi vuole vivere il lato più sportivo del brand. Mercedes-Benz promette un’esperienza che mette alla prova le abilità di guida al volante di una Mercedes-AMG.
Anche qui l’impianto è quello tipico delle migliori driving experience ufficiali: guida in pista, esercizi tecnici, lavoro sulla precisione e sulla padronanza del mezzo in un contesto controllato. Il valore aggiunto sta nell’identità AMG, che traduce la performance in un linguaggio molto riconoscibile: potenza, reattività, tecnologia e un rapporto molto diretto tra pilota e macchina. Una proposta che funziona bene anche come esperienza condivisa papà-figlio, perché unisce il fascino del marchio alla concretezza di un vero training dinamico.
Anche BMW ha un programma ufficiale consolidato, la BMW Driving Experience, che in Italia comprende oltre venti format differenti, dai corsi di guida sicura fino alle esperienze più sportive. La casa la presenta come una piattaforma pensata per migliorare tecnica, capacità di reazione e conoscenza del comportamento del veicolo, con il supporto di piloti istruttori esperti. È quindi corretto inquadrare BMW non solo come esperienza emozionale, ma anche come training vero e proprio. La componente più vicina all’immaginario performance è quella legata ai modelli BMW M.
Nelle pagine ufficiali del programma compaiono infatti vetture come BMW M4 Coupé Competition e altri modelli BMW M impiegati nei corsi più sportivi con appuntamenti da uno o due giorni in autodromi come Misano, Monza e Imola, oltre a un corso neve a Livigno. Questo rende BMW Driving Experience una proposta desiderabile per chi cerca un regalo esperienziale papà-figlio che unisca adrenalina, qualità didattica e varietà di contesti.
Istruttori BMW Driving Experience - Credits: Courtesy Press Office
Il vero lusso è il tempo condiviso
Nel mondo dell’automotive di alta gamma il lusso non coincide più soltanto con il possesso di una vettura iconica. Sempre più spesso significa poterla vivere nel modo per cui è stata immaginata: su un circuito, con istruttori qualificati, in un contesto che permette di capire davvero cosa voglia dire performance. Porsche, Lamborghini, Mercedes-AMG e BMW hanno tradotto questa idea in programmi ufficiali diversi per stile e carattere, ma accomunati dallo stesso principio: trasformare la guida in esperienza.
Anche i costi riflettono questa varietà: si parte da formule più accessibili, fino ad arrivare a percorsi più esclusivi e strutturati, con prezzi che crescono insieme al livello tecnico e al tipo di vettura guidata. Ma al di là delle differenze, il senso resta lo stesso. Perché una driving experience, soprattutto se condivisa tra padre e figlio, non è solo una questione di performance o di brand: è un tempo sospeso, un ricordo costruito insieme, curva dopo curva.