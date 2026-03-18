Festa del Papà, 4 driving experience di lusso da fare insieme

Porsche Track Experience Master Barcelona - Credits: Courtesy Press Office

Ci sono passioni che si trasmettono quasi senza accorgersene. A volte iniziano con un modellino lasciato sul tavolo della cucina, altre con una domenica passata davanti alla Formula 1. Per molti padri e figli l’automobile è proprio questo: un linguaggio condiviso fatto di motori, traiettorie, tecnica e immaginazione. Oggi il lusso ha trasformato questa passione in qualcosa di ancora più coinvolgente: non solo il sogno di possedere una vettura iconica, ma la possibilità di guidarla davvero nel contesto per cui è stata progettata.

I grandi marchi dell’automotive hanno costruito programmi ufficiali che portano gli appassionati in pista con istruttori professionisti, sessioni tecniche e auto ad alte prestazioni, trasformando la guida in un’esperienza. Ed è anche per questo che, in occasione della Festa del Papà, una driving experience può diventare un regalo diverso dal solito: non un oggetto da consegnare, ma un ricordo da vivere insieme.

Porsche Track Experience, precisione e controllo

Tra i programmi più strutturati c’è la Porsche Track Experience, il format ufficiale con cui il marchio accompagna i partecipanti nella guida sportiva su circuito. La piattaforma Porsche descrive un percorso pensato anche per chi non ha necessariamente esperienza pregressa, con training di uno o due giorni, moduli progressivi, sessioni guidate e la possibilità di utilizzare una vettura a noleggio oppure la propria.

L’obiettivo è lavorare su precisione, sicurezza e comprensione del comportamento della vettura, sviluppando passo dopo passo maggiore confidenza in pista. Uno dei luoghi simbolo di questa filosofia è il Porsche Experience Center Leipzig, dove il marchio organizza attività immersive che ruotano attorno al mondo della performance. La stessa area experience di Porsche collega Lipsia alla Track Experience, con attività su circuito sotto la guida di istruttori professionisti; nelle informazioni ufficiali dedicate al centro compaiono anche il tour della fabbrica e l’accesso all’universo Porsche come parte del valore dell’esperienza complessiva. Per questo più che una semplice giornata al volante con papà, quella firmata Porsche è una full immersion nella cultura ingegneristica del brand, dove la pista diventa il luogo in cui precisione e tecnica si rendono finalmente tangibili.