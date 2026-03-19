Fragranze floreali: 9 profumi per celebrare l’arrivo della primavera

Le giornate si sono fatte più lunghe e il sole è tornato a splendere: ora che i mesi freddi sono ormai alle spalle possiamo riporre definitivamente maglioni e cappotti e, con loro, anche i profumi dalle note più intense e avvolgenti. Dato che in primavera la natura si risveglia, è l’occasione perfetta per sperimentare composizioni leggere, eleganti e romantiche, ispirate proprio al giardino che sboccia.

La rosa, regina dei fiori

Anche se al mondo esistono numerosissime varietà di questo fiore, solo due vengono utilizzate in profumeria (servono ben 4.500 petali freschi per ottenere un kg di essenza) ossia la rosa damascena e la centifolia, chiamata anche rosa di maggio. Il suo aroma al tempo stesso fresco, cipriato e verde ha ispirato numerosi pittori, poeti e, soprattutto, nasi che hanno creato i sillage teneri e inebrianti. Come Aquallegoria Perle Florabloom di Guerlain, una eau de parfum a metà tra fragranza e trattamento, che combina micro perle di profumo con una base acquosa priva di alcol che diffonde sulla pelle le note fresche luminose di rosa, tuberosa, iris e lime.

Cattura invece l’atmosfera intima di un giardino di rose all’alba Maison Margiela Replica Up at Dawn, che mescola rosa, pepe rosa e patchouli evocando la freschezza del bocciolo imperlato di rugiada. La rosa damascena di Dior Addict Rosy Glow di Dior nasconde invece un cuore dolce e fruttato di litchi e crema, irresistibile come una caramella glassata.