Una rondine non fa primavera. Ma un vaso colorato, sì

Diciamocelo: dopo mesi di grigio fuori e velluti pesanti dentro, le nostre case hanno l'entusiasmo di un lunedì mattina a novembre. C’è voglia di aria, di luce e di quel disordine allegro che solo un mazzo di fiori sa regalare. Ma la primavera 2026 non si accontenta del solito contenitore anonimo: quest'anno il vaso ha deciso di rubare la scena. Personalità da diva, colori da candy-shop e una regola precisa: esagerare. Meno minimalismo, più riflessi. Se fuori la natura si risveglia, dentro vogliamo un’esplosione di design che urli: la noia è ufficialmente fuori moda.