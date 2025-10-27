Dal bagno al giardino, la rivoluzione è stampata. Ecco le nuove carte da parati

Inno di Jannelli&Volpi, giardino segreto in verde e avorio - Courtesy Jannelli&Volpi

Scivoli tra colori che esplodono, geometrie che saltano fuori dal muro, pattern che ti fanno girare la testa: le carte da parati trasformano ogni parete in un’avventura. Ti portano in una giungla tropicale senza uscire di casa, ti fanno ballare tra linee psichedeliche e fiori oversize, ti invitano a osare dove meno te lo aspetti. Vanno ovunque: in salotto, in camera, in bagno, persino in giardino se hai voglia di sorprendere. Si può creare una parete murales, giocare con rotoli d’effetto, valorizzare una nicchia o dare nuova vita alla cabina doccia.

Ananke di Wall&decò, geometrie rétro e cromie calde, ritmo architettonico - Courtesy Wall&decò

Ogni carta è un piccolo atto di coraggio creativo: un invito a giocare, a stupire, a trasformare lo spazio e l’umore. E non preoccuparti se vuoi osare: oggi le carte da parati vanno ovunque. Bagni e cucine? Nessun problema, basta scegliere materiali resistenti all’umidità come la fibra di vetro o il vinile goffrato: colorate, facili da pulire e perfette per trasformare anche la cabina doccia in un piccolo set creativo.

Giardini e terrazzi? Si può fare, con superfici trattate per resistere a sole, pioggia e vento. E dietro ogni pattern c’è la magia della stampa digitale: colori ultra-brillanti, dettagli da far girare la testa e inchiostri sicuri ed ecologici. E i colori? Dipendono dai gusti… e da quanto si vuole osare! Palette pastello per chi ama la dolcezza, toni fluo e saturi per chi vuole far saltare le pareti fuori dallo schermo, combinazioni audaci per chi non ha paura di mixare pattern e stili. Ecco le novità del 2025.