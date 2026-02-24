Centella asiatica, ecco perché la chiamano "erba di tigre"

È stata soprannominata ‘erba di tigre’ perché il grande felino la sfrega sulla pelle per guarire graffi e ferite, ed è proprio osservando il suo comportamento che si decise, secoli fa, di approfondire i benefici di questa piantina perenne dalle foglie arrotondate. Utilizzata nella medicina tradizionale cinese e in Ayurveda per le proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, racchiude uno speciale fitocomplesso che stimola i processi riparativi dell’epidermide, facendone l’alleata ideale in tutti quei casi in cui la barriera cutanea risulta compromessa, per un piccolo trauma così come per scottature e irritazioni dovute a un’eccessiva esfoliazione. La centella asiatica, però, non è solo un semplice rimedio SOS, da usare in base alla necessità, ma una vera alleata quotidiana per le pelli più delicate. Non a caso è amatissima in Corea, dove è protagonista di intere linee di trattamento formulate apposta per calmare e rigenerare la cute.
Centella asiatica, alleata quotidiana delle pelli più sensibili
Per alcuni, rossori e irritazioni sono una vera e propria costante, non una condizione passeggera. Ecco perché, per mantenere l’epidermide in equilibrio, è utile ricorrere a prodotti che, giorno dopo giorno, esercitino un’azione calmante e protettiva dalle aggressioni esterne, come sbalzi di temperatura, sole e umidità. Fortunatamente, la centella asiatica è racchiusa ormai in una grande varietà di trattamenti, dalle SPF alle skin tint. Skin1004, brand coreano specializzato in soin a base di questo potente fitoestratto, propone la crema solare Madagascar Centella Hyalu-Cica Water Fit Sun Serum SPF50, che al filtro ad ampio spettro abbina un’azione intensamente idratante e protettiva, grazie al mix di centella e acido ialuronico. In caso di pelle irritata dagli agenti atmosferici si può invece ricorrere a una maschera notturna come Tiger Grass Sleepair Intensive Mass di Dr.Jart+ che, lasciata in posa durante il sonno, ripara intensamente e, grazie alla consistenza gel, risulta leggera e rinfrescante.
Anche il trucco può racchiudere l’estratto di centella asiatica, specialmente se è pensato proprio per le cuti sensibili e irritate. Intense Barrier Skin Tint di Korff, per esempio, è una base ibrida tra make-up e skincare che abbina attivi lenitivi e riparatori a una coprenza modulabile, pensata per valorizzare e proteggere la pelle con un solo gesto. Anche CC Water Skin Tint di Erborian abbina un'azione calmante immediata a una texture leggera come acqua e a pigmenti uniformanti.
In caso di irritazione attiva
Sensazione di fastidio e pelle che ‘tira’? Probabile ci sia bisogno di un trattamento dall’effetto immediatamente calmante e anti-rossore. Grazie alla sua alta tollerabilità cutanea, il madecassoide, attivo di cui è ricca la centella asiatica, è spesso racchiuso in prodotti specifici formulati per trattare le pelli post-trattamento estetico, che risultano arrossate e hanno perso elasticità, proprio perché stimola i fibroblasti a produrre collagene, contribuendo dunque a rafforzare la barriera cutanea. È il caso di Cica Daily Siero Riparatore Intensivo di Uriage, che ripara la pelle aggredita grazie all’abbinamento di acqua termale, centella asiatica e complesso prebiotico.
Centella Asiatica Calming Mask di Beauty of Joseon, invece, è una maschera in tessuto infusa con un siero riparatore, adatta anche come trattamento dopo sole. Per trattare la cute dopo laser e trattamenti estetici, infine, si può ricorrere a Maschera Phyto Correttive di SkinCeuticals che diminuisce la reattività cutanea donando un effetto rinfrescante istantaneo.