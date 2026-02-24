Centella asiatica, ecco perché la chiamano "erba di tigre"

È stata soprannominata ‘erba di tigre’ perché il grande felino la sfrega sulla pelle per guarire graffi e ferite, ed è proprio osservando il suo comportamento che si decise, secoli fa, di approfondire i benefici di questa piantina perenne dalle foglie arrotondate. Utilizzata nella medicina tradizionale cinese e in Ayurveda per le proprietà antinfiammatorie e cicatrizzanti, racchiude uno speciale fitocomplesso che stimola i processi riparativi dell’epidermide, facendone l’alleata ideale in tutti quei casi in cui la barriera cutanea risulta compromessa, per un piccolo trauma così come per scottature e irritazioni dovute a un’eccessiva esfoliazione. La centella asiatica, però, non è solo un semplice rimedio SOS, da usare in base alla necessità, ma una vera alleata quotidiana per le pelli più delicate. Non a caso è amatissima in Corea, dove è protagonista di intere linee di trattamento formulate apposta per calmare e rigenerare la cute.

Centella asiatica, alleata quotidiana delle pelli più sensibili

Per alcuni, rossori e irritazioni sono una vera e propria costante, non una condizione passeggera. Ecco perché, per mantenere l’epidermide in equilibrio, è utile ricorrere a prodotti che, giorno dopo giorno, esercitino un’azione calmante e protettiva dalle aggressioni esterne, come sbalzi di temperatura, sole e umidità. Fortunatamente, la centella asiatica è racchiusa ormai in una grande varietà di trattamenti, dalle SPF alle skin tint. Skin1004, brand coreano specializzato in soin a base di questo potente fitoestratto, propone la crema solare Madagascar Centella Hyalu-Cica Water Fit Sun Serum SPF50, che al filtro ad ampio spettro abbina un’azione intensamente idratante e protettiva, grazie al mix di centella e acido ialuronico. In caso di pelle irritata dagli agenti atmosferici si può invece ricorrere a una maschera notturna come Tiger Grass Sleepair Intensive Mass di Dr.Jart+ che, lasciata in posa durante il sonno, ripara intensamente e, grazie alla consistenza gel, risulta leggera e rinfrescante.