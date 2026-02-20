Blurred lips, la tendenza labbra che ha conquistato anche Hollywood

Il beauty look iperdefinito, dal contouring degli zigomi a quello delle labbra (stile Kardashian, per intenderci) sta cedendo il passo a un make-up che, al contrario, punta su un aspetto vissuto dai contorni delicatamente sfumati. Una netta inversione di tendenza, confermata d’altro canto dal successo di Nina Park, la truccatrice più desiderata del momento, che segue tutte le attrici e it-girl più cool, da Lily-Rose Depp a Emma Stone, passando per Zoë Kravitz e Margaret Qualley. Il suo segreto? Un glam naturale, femminile e soft, a partire dalla bocca. Le Nina Park Lips, come sono state ribattezzate sui social,sono un perfetto esempio di labbra blurred, realizzate grazie a una tecnica particolare, che ha origine in Corea ed è stata perfezionata proprio dalla truccatrice nata negli Stati Uniti, ma con origini a Seoul.

Come realizzare le blurred lips firmate Nina Park

A differenza di molti colleghi, la make-up artist non è solita condividere online il suo lavoro, fatta eccezione per le immagini delle star con le quali collabora in occasione di eventi e red carpet. Motivo per cui, su internet, spopolano i tutorial che tentano di ricreare i look visti sulle sue celebri clienti. A mostrare al pubblico la tecnica giusta per copiare le Nina Park Lips, però, ci ha pensato un’altra artista del trucco, Katie Jane Hughes, che si è cimentata nell’impresa a grandissima richiesta dei suoi followers.