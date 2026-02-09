Il rossetto per San Valentino, a ognuna il suo colore
Intensi e sexy nei toni del rosso o più discreti in rosa candy. I nuovi lipstick dalla texture matte, più idratante oppure glossy, sono perfetti per celebrare il 14 febbraio. Ecco otto novità labbra da provare, divise in base alla tonalità
Di Valentina Bottoni
La festa che celebra l’amore è l’occasione perfetta per regalarsi una nuova tinta labbra: che ci sia in programma una serata speciale oppure, semplicemente, si desideri dare un twist al look di sempre, sfoggiare una novità dona un immediato boost di fiducia in se stesse. Nulla, naturalmente, è più potente del rosso, nuance sinonimo di seduzione e forza, che ha il potere di alterare la percezione che abbiamo di noi stesse, trasmettendoci sicurezza.
“Il rosso è il colore della vita, del sangue - amava dire Coco Chanel - adoro il rosso. Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate”. Se, però, le sfumature più intense di rubino, granato e ciliegia non fanno per voi, niente paura perché, per San Valentino, le maison cosmetiche hanno proposto anche rouge à lèvres nei toni più tenui e romantici del rosa, adatti a illuminare il viso senza attirare troppo l’attenzione. Ecco otto novità labbra, divise in base alla tonalità, perfette per celebrare l’amore il 14 febbraio, ma non solo.
Scarlatto
È la sfumatura che viene subito in mente quando pensiamo al periodo d’oro del cinema di Hollywood, quella che le dive del grande schermo dell’epoca sfoggiavano abitualmente sul red carpet. A distanza di anni, è ancora così, come dimostra anche Margot Robbie: il rosso più intenso e vibrante è quello che scegliamo di default per le occasioni speciali. Chi è in cerca di una tonalità da vera diva può provare una tra le proposte della capsule Rouge Dior Velvet The Luck Lipstick di Dior, composta da quattro rossetti di diverse gradazioni di rosso dal finish mat, impreziositi dai simboli portafortuna di monsieur Dior, come il quadrifoglio, il cuore, l’otto e la stella. Oppure Signature Lip Matte Power di Merit Beauty, brand americano appena arrivato in Italia, dalla formula opaca, sì, ma leggera e idratante.
Amarena
Più scuro, tra il rosso e il nero, dona un tocco sensuale e misterioso, ma è sempre elegante e ricercato, come dimostra Selena Gomezche lo ha sfoggiato ai recenti Golden Globes. A questa tonalità così dark, Chanel ha di recente dedicato un’intera collezione che trasforma l’iconica shade Rouge Noir nella tinta labbra Rouge Allure Laque, dal finish brillante e a lunga tenuta. Stessa texture glossy anche per la lip stain di Violette_Fr, che ha lanciato due nuove tonalità del suo Lip Nectar, tra cui appunto Amarante Noir, un granato intenso e vibrante.
Fragola
Chi preferisce un finish non troppo pigmentato, idratante e luminoso, come quello sfoggiato da Elle Fanning, amerà i prodotti di ultima generazione, ibridi tra balsamo e gloss. L’ultimo arrivato è Reflection Gloss di Prada che è appunto un balm liquido infuso con sfere di acido ialuronico che nutre e protegge; dona un tocco di rosso fresco, effetto jelly. Proprio come Cherry Pick Lip Color Butter di About Face, il brand della cantante Halsey che ha appena debuttato qui da noi, che è un balsamo in stick con estratto di melograno e burro di ciliegia.
Bonbon
Non solo rosso: a San Valentino le case cosmetiche hanno pensato anche a chi non ama i colori troppo decisi, proponendo rossetti di un romantico rosa, come quello sfoggiato spesso e volentieri dalla pop star Addison Rae, che ama un make-up soft e sfumato nei toni candy. Per ricreare il suo look è perfetto Valentines Day Loveshine Candy Glow di Yves Saint Laurent, un rosa caldo lucidissimo racchiuso in un pack glitterato in edizione limitata. Oppure Love Lip Oil Balm di Clarins dalla formula nutriente, a metà tra balsamo e olio, che coccola la bocca con olio di rosa rubiginosa e nocciola, tingendola di un rosa zucchero filato.