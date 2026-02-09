Il rossetto per San Valentino, a ognuna il suo colore

La festa che celebra l’amore è l’occasione perfetta per regalarsi una nuova tinta labbra: che ci sia in programma una serata speciale oppure, semplicemente, si desideri dare un twist al look di sempre, sfoggiare una novità dona un immediato boost di fiducia in se stesse. Nulla, naturalmente, è più potente del rosso, nuance sinonimo di seduzione e forza, che ha il potere di alterare la percezione che abbiamo di noi stesse, trasmettendoci sicurezza.

“Il rosso è il colore della vita, del sangue - amava dire Coco Chanel - adoro il rosso. Se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettetevi il rossetto rosso e attaccate”. Se, però, le sfumature più intense di rubino, granato e ciliegia non fanno per voi, niente paura perché, per San Valentino, le maison cosmetiche hanno proposto anche rouge à lèvres nei toni più tenui e romantici del rosa, adatti a illuminare il viso senza attirare troppo l’attenzione. Ecco otto novità labbra, divise in base alla tonalità, perfette per celebrare l’amore il 14 febbraio, ma non solo.