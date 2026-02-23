BAFTA 2026: il ritorno di Kate Middleton e tutti i look più belli della serata

ENTERTAINMENT 23 febbraio 2026

La Principessa ha affiancato William sul red carpet degli Oscar britannici conquistando tutti con un look semplice e sofisticato. Tra le star meglio vestite Emma Stone e Monica Bellucci

di Claudia Ricifari

Kate e William sul red carpet dei BAFTA 2026 - Credits: Getty Images

La award season prosegue inesorabile incoronando One Battle After Another come uno dei film più premiati dell'anno. Ai BAFTA 2026, infatti, il film che vede protagonista Leonardo Di Caprio ha trionfato con ben sei statuette, tra cui Miglior regia per Paul Thomas Anderson e miglior montaggio, mentre Sinners (che a sorpresa ha fatto incetta di nomination agli Academy) si è distinto con il premio per la Migliore sceneggiatura originale e Miglior attrice non protagonista per Wunmi Mosaku. Riflettori accesi anche su Robert Aramayo, che ha ricevuto un doppio riconoscimento come miglior attore e Rising Star Award per I Swear, sottolineando la voglia di fresche leve sulla scena cinematografica internazionale. Infine, Jessie Buckley ha conquistato il BAFTA per miglior attrice protagonista per Hamnet, consacrando la sua presenza nell’anno del cinema brit. Questi i premi, ma – come spesso accade – a catalizzare l'attenzione sono stati i look sul red carpet. A cominciare da quello di Kate Middleton, tornata alla Royal Albert Hall a tre anni dall'ultima apparizione al fianco del Principe William, Presidente della British Academy of Film and Television Arts dal 2010. Il grande ritorno di Kate Middleton ai BAFTA 2026 Per la 79esima edizione dei BAFTA Kate Middleton ha scelto di riciclare un look già indossato in passato: un abito Gucci color blush già visto in occasione di una cena di gala nel 2019 e riproposto con uno styling più deciso. Scollo off-the-shoulder, chiffon plissettato, vita definita. Capelli sciolti e con onde morbide. A donare luce all'intero outfit i Greville Chandelier Earrings, diamanti Art Déco realizzati da Cartier tra 1918 e 1929, che spostano l’attenzione sul volto radioso della Duchessa di Cambridge.

Kate e William sul red carpet dei BAFTA 2026 - Credits: Getty Images

BAFTA 2026: il nero e l'elegantissimo blu navy Per quanto riguarda le star, come sempre non è mancato il classico nero. Eterno in tutta la sua eleganza. Monica Bellucci ha indossato un abito Stella McCartney in seta nera, linea lunga e scollatura ampia con le spalle scoperte. La costruzione è lineare, priva di decorazioni superflue, e lascia che siano il taglio e la postura a definire l’impatto visivo. Eterea Emma Stone, per la quale il nero si è tradotto in un custom Louis Vuitton halter con cut-out frontale. Il disegno è grafico, preciso, e trova equilibrio tra sensualità e misura. La superficie dell’abito dialoga con la luce senza effetti teatrali. Rompe gli schemi Tilda Swinton che ha optato per un tuxedo maschile della pre-fall Chanel, con spalle nette e pantaloni asciutti. Look androgeno ma al tempo stesso incredibilmente sofisticato e pensato in ogni dettaglio. Non è nero, ma anticipa una grande tendenza, quella che vuole il blu navy imporsi al posto del non colore. Kerry Washington la interpreta con un Prada blu notte che sfiora il nero e introduce profondità cromatica. I pannelli laterali scoperti e i dettagli specchiati sul busto lavorano sulla tridimensionalità, costruendo un look dinamico.

Da sinistra: Emma Stone; Monica Bellucci; Kerry Washington; Tilda Swinton - Credits: Getty Images

Kate Hudson e le star che hanno optato per i colori Tra i look più apprezzati della serata, quello di Kate Hudson che ha spezzato il rigore del nero puntando sul rosso fuoco. Per l'attrice, che ha scelto un abito Prada in satin e dalla linea scivolata,con scollo Bardot, il colore è pieno, deciso, dal forte impatto. Una scelta che indica una consapevolezza da star navigata. Teyana Taylor ha firmato anche stavolta – come già ai Golden Globe - uno dei momenti più riconoscibili della serata con un custom Burberry color vinaccia, ispirato al trench e trasformato in abito couture con grande colletto scultoreo e vita marcata. Un esercizio di identità stilistica che dialoga con l’heritage del brand. Sadie Sink ha indossato un Prada verde menta in satin, strapless sul davanti con una costruzione apparentemente classica. Il retro cambia completamente la lettura: schiena scoperta e struttura tenuta da un nastro sottile, soluzione tecnica che alleggerisce la massa dell’abito e introduce tensione visiva. Alicia Vikander ha indossato un Louis Vuitton custom multicolore, top ricamato e gonna colonna, completato da High Jewelry della maison. Il lavoro sulle superfici e sui ricami restituisce profondità senza appesantire la silhouette.

Da sinistra: Alicia Vikander; Kate Hudson; Sadie Sink; Teyana Taylor - Credits: Getty Images

L'eleganza classica degli uomini ai BAFTA Il fronte maschile ha privilegiato la sartoria. Leonardo DiCaprio ha indossato un tuxedo Dior, revers satinati e proporzioni moderne. Linea classica, esecuzione impeccabile. Cillian Murphy ha affidato la sua mise a Ferragamo con un completo blazer nero doppiopetto e pantaloni coordinati, camicia bianca e cravatta in raso. Timothée Chalamet invece si è affidato a Givenchy by Sarah Burton portando sul red carpet una silhouette pulita e contemporanea, giocata su equilibrio e costruzione. Infine, Paul Mescal in Prada ha optato per un formalwear più morbido nelle proporzioni, con un approccio meno rigido alla tradizione dello smoking.

Da sinistra: Paul Mescal; Leonardo DiCaprio; Timothée Chalamet; Cillian Murphy - Credits: Getty Images