Chi sono le ragazze di Stranger Things: crescere sotto i riflettori

Millie Bobby Brown Millie Bobby Brown alla proiezione speciale britannica di “Stranger Things 5” - Credits Getty Images

Oltre a Stranger Things , Millie ha costruito una carriera che si muove con naturalezza tra cinema e iniziative imprenditoriali. Dai blockbuster come Godzilla alla saga di Enola Holmes , dove interpreta una protagonista femminile indipendente e brillante, l’attrice ha dimostrato di voler raccontare storie che parlano di autonomia, identità e crescita. Affiancandolo ai progetti cinematografici, ha fondato Florence by Mills , brand beauty pensato per un pubblico giovane, inclusivo e lontano dagli standard irrealistici.

In questo percorso, Millie Bobby Brown , Sadie Sink , Natalia Dyer, Maya Hawke e la più giovane Nell Fisher sono diventate volti emblematici di un nuovo modo di crescere in scena. Oggi, archiviata Hawkins, per tutte loro è tempo di guardare oltre.

Tra nostalgia anni Ottanta, fantascienza e un racconto molto concreto dell’amicizia e della crescita, Stranger Things — conclusa con la quinta stagione a inizio gennaio — è riuscita a parlare a generazioni diverse, diventando un punto di riferimento della serialità moderna.

Ma forse il tratto più distintivo di Millie è la consapevolezza con cui gestisce la propria immagine pubblica. Negli anni è diventata una voce attiva contro il bullismo online e le pressioni mediatiche sui giovani, usando i social non solo come vetrina, ma come spazio di dialogo.

E se crescere sotto i riflettori non è semplice, lei si è protetta con grande riservatezza anche e soprattutto nei confronti della sua sfera più privata: sposata con Jake Bongiovi, nell’estate del 2025 ha adottato una bambina. Una scelta che ha raccontato così: "Per me non c’è alcuna differenza tra avere un figlio biologico o adottivo - aveva spiegato - La mia casa è piena d’amore per chiunque".

Nel 2026 la vedremo nel terzo film della saga Enola Holmes ein Prism, una nuova serie di genere soprannaturale con Rachel Brosnahan. Intanto continuerà a promuovere e lanciare i prodotti del suo brand. C’è già chi parla di lei come una vera celeb-influencer globale.

Sadie Sink: un futuro nel grande cinema

Se Millie è stata il volto immediatamente iconico della serie, Sadie Sink, attrice texana di 23 anni, è arrivata un passo dopo, conquistando il pubblico con una forza più silenziosa ma altrettanto incisiva. Entra in Stranger Things dalla seconda stagione nei panni di Max Mayfield: skateboard, sarcasmo e una fragilità che emerge poco a poco.

Il personaggio di Max è diventato centrale soprattutto nelle stagioni successive, fino a trasformarsi in uno dei più emotivamente complessi dell’intera serie - complice anche la passione del suo personaggio per Running Up that Hill di Kate Bush. Sadie ha saputo restituire questa evoluzione con una recitazione misurata, capace di raccontare dolore, rabbia e isolamento.