Milano Cortina 2026: i ristoranti che celebrano le Olimpiadi invernali a tavola

Etereo Rooftop presso Casa Brera, Luxury Collection Hotel - Courtesy Press Office

Con l’arrivo delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, il capoluogo meneghino diventa una piattaforma gastronomica in movimento. Accanto al calendario sportivo e alle tante iniziative culturali, prende forma un vero e proprio palinsesto diffuso di eventi culinari, con alcuni dei ristoranti più celebri che scelgono di raccontare i Giochi attraverso menu dedicati e piatti speciali. La cucina diventa così linguaggio culturale, un ponte tra città e montagna, tra pubblico internazionale e identità locali. Dai grandi hotel alle insegne storiche, fino ai locali contemporanei, il periodo olimpico diventa occasione di sperimentazione e racconto culinario.

Ecco i ristoranti da (ri)scoprire durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Ristorante Sadler

Lo chef Claudio Sadler e il resident chef Giacomo Lovato rendono omaggio alle Olimpiadi con un piatto che celebra l’inverno e le suggestioni delle Alpi. Il cervo è protagonista di una preparazione costruita su richiami di bosco, radici e spezie grazie alla fusione con barbabietola, gorgonzola, noci e jus ai mirtilli rossi. La combinazione tra acidità, dolcezza e affumicature porta il tema alpino su un registro contemporaneo, in sintonia con il clima dei Giochi.