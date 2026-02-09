5 scarpe must-have per passare dall'inverno alla primavera 2026
Dalle slingback alle sneaker ibride: guida alle scarpe chiave della primavera in arrivo, tra modelli versatili, silhouette intelligenti e tendenze per i look del cambio stagione
Di Federica Caiazzo
Manca sempre meno all’arrivo della primavera, stagione preceduta – nella moda - da quel limbo affascinante che altro non è che il transition style. Uno stile “transitorio”, letteralmente, in cui si inizia gradualmente a procedere verso look più leggeri, più freschi e anche più spensierati. Le palette cromatiche del cambio stagione si fanno più morbide, i cappotti lasciano spazio alle giacche e le scarpe diventano il vero ago della bilancia tra l’inverno che si lascia alle spalle e la primavera che torna. In questa transizione, le tendenze moda 2026 non si fanno trovare impreparate, anzi intercettano perfettamente questa esigenza: versatilità, comfort intelligente e silhouette ibride delineano i diktat delle scarpe più desiderate. Ecco i 5 modelli chiave su cui puntare in vista della dolce stagione che presto verrà.
Slingback: quando l’eleganza non conosce orari
Le slingback si confermano il grande classico del transition style, il perfetto compromesso tra una décolleté invernale e un sandalo estivo. Questa primavera 2026 le ritroviamo in una moltitudine di silhouette: con punta rotonda o pronunciata, declinate su tacco a blocco per il giorno o kitten heel per le mise serali più sofisticate. Perfette dalla mattina alla sera, funzionano in ufficio con pantaloni sartoriali e blazer morbidi, ma diventano immediatamente cool se sperimentate negli styling con jeans a sigaretta e camicie oversize. La sera? Con un abito midi in plissé o una gonna a tubino aderente e sensuale, diventano le alleate imprescindibili della femme fatale.
Ballerine: romantiche, ma con carattere
Passato il freddo invernale, le ballerine torneranno presto protagoniste dei look primaverili (specialmente quelli senza collant). Colorate, romantiche, in camoscio o pelle liscia, oppure contraddistinte dai dettagli iconici dei brand (per esempio, le Tabi di Maison Margiela), sono pensate per chi dal proprio look desidera eleganza e praticità (si legga anche: comfort!), versatilità e romanticismo. Di giorno si indossano con gonne plissé, denim chiaro o completi sartoriali dalla silhouette rilassata, perfette per look casual ma curati al tempo stesso. La sera, invece, diventano glamour se abbinate a minigonne e minidress.
Morbidi, raffinati e incredibilmente versatili, i mocassini – in camoscio o pelle verniciata – sono la risposta più elegante alle esigenze quotidiane. Ideali anche in ufficio, accompagnano con nonchalance le giornate lavorative senza sacrificare il desiderio di pronunciarsi con uno stile audace. Di mattina sono impeccabili con tailleur destrutturati o pantaloni cropped. Nel tempo libero ben venga sperimentarli in chiave casual chic insieme a jeans, trench e maglie leggere (come quelle a righe, ad esempio). La loro forza? Saper essere sia formali sia casual, sempre con la stessa impeccabile disinvoltura.
Sneakerina: la silhouette ibrida per i look più urban
È la tendenza del momento: la sneakerina nasce dall’incontro tra sneaker e ballerina, dando vita a una forma ibrida, leggera e decisamente urban. Pensata per chi vive la città e ama sperimentare, è la scarpa cool per eccellenza della primavera 2026. Si abbina a look metropolitani: pantaloni cargo, gonne midi sporty, denim oversize o mini-dress grafici. Perfetta per muoversi tutto il giorno senza rinunciare all’estetica tipica di una vera fashionista, è l’alleata ideale per chi vive la moda come un gioco, osando e sperimentando ogni singolo giorno.
Sneakers di tela: il classico intramontabile dei look casual
Le sneaker di tela restano un must-have unico e inconfondibile nel guardaroba primaverile (quello femminile come quello maschile, chiaramente), soprattutto nelle versioni colorate e stampate. Fresche, leggere e facili da abbinare, sono pensate per l’uso quotidiano e non smettono mai di stupire in termini di fantasia e creatività. Ideali con jeans, pantaloni ampi o abiti casual, funzionano benissimo anche con completi spezzati o gonne femminili per un twist cool e contemporaneo. Il segreto è nel colore: basta una nuance vivace per dare energia immediata anche al look più semplice.
