5 scarpe must-have per passare dall'inverno alla primavera 2026

Sneakers di tela Velasca; Slingback Max Mara; Ballerine Ballerette; Mocassini Fendi; Sneakerina Balenciaga - Credits: Courtesy Press Office

Manca sempre meno all’arrivo della primavera, stagione preceduta – nella moda - da quel limbo affascinante che altro non è che il transition style. Uno stile “transitorio”, letteralmente, in cui si inizia gradualmente a procedere verso look più leggeri, più freschi e anche più spensierati. Le palette cromatiche del cambio stagione si fanno più morbide, i cappotti lasciano spazio alle giacche e le scarpe diventano il vero ago della bilancia tra l’inverno che si lascia alle spalle e la primavera che torna. In questa transizione, le tendenze moda 2026 non si fanno trovare impreparate, anzi intercettano perfettamente questa esigenza: versatilità, comfort intelligente e silhouette ibride delineano i diktat delle scarpe più desiderate. Ecco i 5 modelli chiave su cui puntare in vista della dolce stagione che presto verrà.

Slingback: quando l’eleganza non conosce orari

Le slingback si confermano il grande classico del transition style, il perfetto compromesso tra una décolleté invernale e un sandalo estivo. Questa primavera 2026 le ritroviamo in una moltitudine di silhouette: con punta rotonda o pronunciata, declinate su tacco a blocco per il giorno o kitten heel per le mise serali più sofisticate. Perfette dalla mattina alla sera, funzionano in ufficio con pantaloni sartoriali e blazer morbidi, ma diventano immediatamente cool se sperimentate negli styling con jeans a sigaretta e camicie oversize. La sera? Con un abito midi in plissé o una gonna a tubino aderente e sensuale, diventano le alleate imprescindibili della femme fatale.