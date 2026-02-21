Grandi hotel e cavalli: binomio perfetto per soggiorni da sogno

lifestyle 21 febbraio 2026

Trascorrere del tempo in questi luoghi significa collezionare esperienze e ricordi indimenticabili. Sono i castelli che, nel tempo, si sono trasformati in maestosi resort, mantenendo il legame con il mondo equestre. Ecco tre alberghi in cui trascorrere le giornate tra atmosfere aristocratiche e scuderie

Di Valeria Boraldi

Montare a cavallo in contesti maestosi, come quelli che vedono protagonisti castelli e paesaggi naturali, è un sogno che si avvera per gli amanti del mondo equestre - Credits: www.istockphoto.com

Esistono luoghi d'altri tempi in cui rifugiarsi, dove respirare il profumo della loro storia, tra opere d’arte e architetture, immersi in parchi sconfinati. Sono i castelli che, di generazione in generazione, hanno resistito al trascorrere del tempo, tenendo salde le proprie radici sui terreni che li hanno visti nascere. Alcune di queste strutture sono state trasformate in alberghi, dove poter soggiornare immergendosi nel relax e dedicandosi ad attività dall’allure aristocratica, come il golf, il tennis, e, soprattutto, l’equitazione. In questi luoghi i cavalli sono protagonisti. Tra scuderie eleganti, lezioni private o passeggiate, si può tornare indietro nel tempo sentendosi delle vere principesse. Noi di X-Style abbiamo selezionato tre castelli dove poter passare del tempo in compagnia di alcuni tra i più fedeli compagni dell’uomo, i cavalli. Reschio, un contesto prezioso nel cuore dell’Umbria Da rovine fatiscenti a dimora di famiglia. Il castello di Reschio, tenuta storica millenaria, negli Anni ’80 diviene la casa della famiglia Bolza - proveniente dalla nobiltà austro-ungarica, ma di origine italiana - che, dopo essere giunta nelle campagne umbre, decide di acquistare la struttura, restaurandola e dando vita a un progetto che unisce tradizione, storia, design e architettura. Nasce così la realtà di Reschio - i cui mattoni iniziarono ad essere posati intorno all’anno 900, al tempo degli Etruschi - progettata in ogni dettaglio dai Bolza, architetti e creativi il cui estro ha portato al sorgere di un luogo da sogno.

Un’immagine romantica del Reschio Hotel visto dall’esterno - Credits: www.reschio.com

Qui, tra camere dall’allure country chic e una grande piscina - che ricorda una sfera incompleta, circondata da un verde vivace e pini marittimi - i cavalli sono al centro della vita e della storia di Reschio. Dalle statue che ne raffigurano le eleganti forme agli esemplari al pascolo nei campi, fino al Teatro equestre. Questo contesto offre un ampio maneggio di fine sabbia rosata e parzialmente coperto, che accoglie sia neofiti che cavalieri esperti. Durante la bella stagione, il Teatro ospita anche il cinema all’aperto per rivedere i grandi classici. La natura selvaggia che circonda la tenuta è pronta ad accogliere gli amanti delle passeggiate.

A sinistra, gli interni raffinati di una delle camere in cui è possibile soggiornare alloggiando al Reschio Hotel; a destra, due cavalli che abitano nelle scuderie del castello - Credits: www.reschio.com

Il Castello di Chantilly e le sue Grandi scuderie Nella campagna francese, precisamente nel comune di Chantilly, sorge l’Hotel Auberge Du Jeu de Paume, all’interno del Castello di Chantilly. Un luogo magico dai caratteri romantici, sopravvissuto al passare del tempo, attraverso guerre ed intemperie. Qui gli interni accolgono arredi classici ed eleganti e le giornate trascorrono scandite da attività come il tennis, il golf, e naturalmente, l'equitazione.

Il Castello di Chantilly visto dall’alto in tutta la sua grandezza. Spiccano i giardini alla francese - Credits: www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

L’essenza di questo luogo si intreccia, infatti, con il mondo equestre. La superficie si sviluppa per circa 7800 ettari tra boschi maestosi e monumenti storici: il Castello - emblema della storia nobiliare francese - spicca maestoso con la sua architettura rinascimentale unita allo stile rococò; le Grandi Scuderie del XVIII secolo raccontano epoche in cui il tempo era scandito dal rumore degli zoccoli dei cavalli; il Museo del Cavallo onora queste creature sinuose. Un contesto romanzesco, dove si possono vivere momenti indimenticabili, anche per i più piccoli, come il battesimo della sella allo Chantilly Pony Club, che propone anche lezioni di polo o passeggiate a cavallo.

A sinistra, arredi eleganti danno vita ad ambienti sofisticati nelle camere dell’Hotel Auberge du Jeu De Paume; a destra, una ragazza a cavallo nel magico contesto del Castello di Chantilly - Credits: www.aubergedujeudepaumechantilly.fr

Ashford Castle, l'ex-dimora dei Guiness ora albergo da fiaba Era di proprietà della famiglia Guinness, produttrice della famosa birra. Un castello dalle dimensioni spettacolari - costruito nella Contea di Mayo, in Irlanda, all’inizio del 1200 - su una superficie di 350 acri, tra colline e antichi boschi. L’Ashford Castle è il protagonista di una maestosa tenuta che domina da più di 800 anni, con la sua imponenza, le rive del Lough Corrib - il lago più grande d’Irlanda - e che, ora, è annoverata tra i resort più belli al mondo. Oltre i cancelli in pietra si aprono sale principesche e camere eleganti. Trascorrere il tempo tra le mura del maniero dallo stile medievale-normanno o nel parco sconfinato permette di rivivere appieno l’atmosfera aristocratica dei tempi che furono.

Il castello di Ashford fotografato dall’alto, prospettiva che mette in risalto anche i giardini all’italiana - Credits: www.ashfordcastle.com

Qui i giocatori di golf possono rilassarsi immersi in un’atmosfera raffinata, mentre gli amanti del ciclismo possono pedalare in mezzo alla natura. Oltre alle attività classiche e tradizionali legate alla campagna, come la falconeria o la pesca, c'è anche l'equitazione. Tra i sentieri boschivi della tenuta è possibile muoversi in sella ammirando la natura durante lunghe passeggiate. Anche i più piccoli possono fare amicizia con i pony e addentrarsi nel verde insieme a loro. Per i cavalieri esperti o per coloro che si vogliono affacciare all’equitazione non mancano le lezioni private tenute all’aperto o nelle arene coperte.

A sinistra, una delle camere prenotabili se si desidera soggiornare all’Ashford Castle. Gli arredi sono sfarzosi e donano luce agli interni; a destra, alcuni ospiti visitano la tenuta in sella ai cavalli che vivono nelle scuderie del maniero - Credits: www.ashfordcastle.com