Camicia bianca: 5 modi di portarla secondo le sfilate PE26

fashion 04 febbraio 2026

Icona intramontabile del guardaroba, la camicia bianca torna protagonista sulle passerelle Primavera-Estate 2026 e si reinventa tra volumi oversize, dettagli preziosi e trasparenze sensuali, raccontando nuove possibilità di un’espressione libera e femminile

Di Federica Caiazzo

Parola d’ordine: camicia bianca. Il capo che più di tutti attraversa il tempo, resiste all’alternarsi delle tendenze e continua a reinventarsi senza perdere il proprio fascino. Essenziale solo in apparenza, è una tela neutra che riflette a modo proprio lo spirito di ogni stagione. E se le passerelle Primavera-Estate 2026 ce lo confermano, è perché nella stagione entrante questo grande classico sarà riletto con nuovo slancio: fresco e minimale, sì, ma anche confortevole, prezioso, sensuale e luminoso. Da Parigi a Milano, le interpretazioni si moltiplicano e raccontano stili diversi, personalità opposte, occasioni d’uso che spaziano dal quotidiano agli eventi più speciali. Non resta che scoprire come abbinarla e come indossarla, lasciandosi ispirare dai look più affascinanti visti in passerella.

Stella Mccartney SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Camicia bianca oversize: effortless chic La versione oversize è la più disinvolta, ma anche una delle più raffinate. Chanel insegna che l’eleganza può essere morbida, accogliente: la camicia bianca, lunga e fluida, si indossa sopra una gonna nera, creando un equilibrio perfetto tra rigore e leggerezza. Di tutt’altro registro è l’interpretazione stilistica di Giambattista Valli, che rende la camicia un pezzo statement e scenografico. Maxi, a manica corta, decorata da fiori stampati, viene abbinata a una gonna a campana oversize. Il risultato è voluminoso, teatrale, elegantissimo: una scelta pensata per cerimonie ed eventi formali, dove il dress code richiede presenza e carattere. Più urban e contemporaneo invece è l’approccio di Calcaterra, che porta la camicia bianca sopra una gonna lunga color giallo vaniglia. Un abbinamento fresco, luminoso, perfetto per la città: da indossare di giorno, magari con sandali flat o mules, per un’eleganza rilassata ma ricercata.

Da sinistra: Calcaterra; Giambattista Valli; Chanel SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

La camicia bianca, quando il dettaglio parla L’ispirazione più empowered arriva dalla sfilata Primavera-Estate 2026 di Saint Laurent, la Maison che più di tutte incarna l’essenza del carattere e della grinta femminile. La camicia bianca, voluminosa e statuaria, è impreziosita così da un maxi-fiocco alla gola e trova spazio sopra una gonna di pelle a tubino. Un look deciso, magnetico, impossibile da ignorare: perfetto per la sera, per un cocktail o un evento dove il carisma conta tanto quanto l’abito. Jacquemus sceglie invece la via della preziosità discreta. La camicia bianca è arricchita da micro-perline e si indossa sopra una gonna a ruota total white. Il risultato è elegante e sofisticato, con un gusto rétro rivisitato in chiave moderna. Ideale per occasioni speciali di giorno, matrimoni estivi o eventi in cui si vuole brillare senza eccessi. Zimmermann lascia parlare il volume: maxi-maniche con dettagli cut-out, spirito boho e una femminilità libera. La camicia si abbina al denim blu indigo, creando un contrasto casual ma ben ponderato. È il look perfetto per il tempo libero, per un brunch, una vacanza o un pomeriggio all’aperto, quando lo stile incontra la praticità.

Da sinistra: Zimmermann; Saint Laurent; Jacquemus SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Camicia trasparente: sofisticata, sensuale, sexy La camicia bianca osa e diventa trasparente, giocando con la sensualità. Valentino la propone con profilature nere, abbinata a una gonna in pizzo nero trasparente. Il risultato è un raffinato equilibrio kitsch-chic, seducente e attraente, pensato per la sera e per occasioni in cui l’eleganza si tinge di audacia. Ermanno Scervino accentua il contrasto: camicia bianca trasparente con reggiseno nero a vista, in richiamo cromatico con la gonna tubino nera. Una proposta decisa, contemporanea, ideale per eventi notturni, party o cene glamour, dove la femminilità si esprime senza filtri. Chiude Fendi con una visione opposta, tutta giocata sulla leggerezza. Total white, camicia bianca sopra pantaloncini coordinati: è la quintessenza dell’estate che sta per arrivare. Un inno alla spensieratezza, alla libertà e alla voglia di sole, perfetto per il giorno, per la città come per i look di una vacanza chic.

Da sinistra: Valentino; Fendi; Ermanno Scervino SS26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight