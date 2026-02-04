Come copiare il look Erotica di Madonna: tre pezzi iconici da avere subito

Vista, da sinistra, dello scrittore ed editore americano Glenn O'Brien (1947 - 2017), della cantante e attrice Madonna e del fotografo Steven Meisel mentre partecipano alla festa per il libro “Sex” all'Industria Superstudio, New York, New York, 15 ottobre 1992. Il libro è stato curato da O'Brien, scritto da Madonna e contiene le foto di Meisel - Credits: Getty Images

Madonna torna in modalità Erotica con un reel sui social che sembra leggero e invece è un manifesto: lingerie noir, faux fur leopardata e micro-occhiali, mentre balla in casa su Thief of Hearts (1992). Non è nostalgia, ma la prova che certi codici non invecchiano, comandano. La popstar torna senza palco, senza set dichiarato, con una scena domestica che sembra casuale, ma non lo è affatto. Balla nel suo appartamento sulle note del brano, muovendosi intorno a un tavolo apparecchiato su cui spuntano libri e oggetti. Il look è un manifesto: lingerie in pizzo, faux fur leopardata, maxi hoops e micro-occhiali neri e a completare tutto una caption secca: “Hearts are meant to be broken…”. La scelta del brano è tutt’altro che decorativa. Thief of Hearts è una traccia quasi aggressiva, perfetta per ricordare cosa fosse davvero Erotica nel 1992. Non un disco “sexy”, ma un progetto culturale in cui Madonna trasformò il desiderio in linguaggio, il corpo in autorità.

Nello stesso periodo arrivò Sex, libro fotografico firmato da Steven Meisel con art direction di Fabien Baron, che rese quell’estetica un universo completo, più vicino a un’operazione di moda che a una semplice provocazione. Oggi, in pochi secondi, Madonna fa la stessa cosa: riprende il suo archivio più radicale e lo rende di nuovo presente. Per replicare quel look iconico Anni 90, abbiamo scelto tre pezzi top da abbinare e mixare.