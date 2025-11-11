Pellicce: la tendenza faux fur tra sofisticatezza e femminilità

L’Autunno-Inverno 2025-26 celebra il ritorno della pelliccia ecologica: protagonista assoluta del guardaroba, tra eleganza, ironia e consapevolezza. Le passerelle raccontano una femminilità nuova, che si esprime attraverso volumi generosi, texture lussuose e un’estetica che unisce calore e sostenibilità. Da Valentino a Gabriela Hearst, da Ludovic de Saint Sernin a Dior, ogni maison propone la sua visione: ora sofisticata, ora audace, sempre irresistibile.
Le silhouette si accorciano, si svuotano di peso, diventano smanicate o mini, abbracciando la libertà del movimento. Anche nello street style, la faux fur trova la sua dimensione più autentica, quotidiana, senza perdere fascino né personalità. Che sia corta o avvitata, trapuntata o voluminosa, la pelliccia ecologica conquista per la sua versatilità e il suo spirito contemporaneo. Non più status symbol, ma dichiarazione d’intenti. Un vezzo caldo, consapevole, perfetto per interpretare la stagione fredda con stile e convinzione.
Tagli smanicati e mini copri-spalle: la pelliccia reinterpretata
Il nuovo linguaggio della pelliccia ecologica esplora tagli inediti e proporzioni contemporanee. Le versioni smanicate e i mini coprispalle conquistano le passerelle e ridefiniscono l’idea stessa di capospalla. Marine Serre propone una silhouette smanicata e voluminosa, pensata per abbracciare il corpo con leggerezza e carattere; Alaïa ne offre una versione corta, color crema, dalla texture soffice e scultorea, che slancia la silhouette con grazia. Dior, invece, firma un mini copri-spalle a manica corta, minuzioso nei dettagli. Piccoli capolavori che uniscono eleganza e libertà di movimento, tra comfort e desiderio.
Lunga e classica, una versione timeless
Non più simbolo di opulenza fine a sé stessa, ma di calore autentico e sostenibile. Valentino la interpreta con tagli medi e silhouette avvitate in chiave kitsch chic, secondo la visione eclettica e teatrale di Alessandro Michele. Gabriela Hearst, invece, la immagina trapuntata, sofisticata, quasi architettonica nella costruzione del volume: un capo pensato per durare, non solo per apparire. Ludovic de Saint Sernin la trasforma infine in un gesto di sensualità pura, stringendola in vita con una maxi cintura obi in pelle rossa punteggiata da occhielli metallici.
Corta e versatile, per un’interpretazione quotidiana
Corta, pratica e sorprendentemente versatile: la pelliccia ecologica si adatta alla vita reale con un appeal urban e sofisticato. Lo street style la celebra in chiave daily, accostandola al guardaroba quotidiano, per un effetto naturale e disinvolto. In passerella, invece, l’interpretazione ha tutto un altro sapore. Chloé la reinterpreta su una giacca corta, essenziale, portata con gonne lunghissime che ondeggiano al passo, fondendo boho e modernità.
Schiaparelli ne propone infine la versione più teatrale: maniche ampie e lunghissime, tono su tono con la gonna, in una visione quasi scultorea del corpo femminile. La pelliccia ecologica diventa così un racconto di stile: un modo di affermare sé stesse con grazia e convinzione, affrontando il freddo con il vezzo caldo e irresistibile della sostenibilità.