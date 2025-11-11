Pellicce: la tendenza faux fur tra sofisticatezza e femminilità

Chloé FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

L’Autunno-Inverno 2025-26 celebra il ritorno della pelliccia ecologica: protagonista assoluta del guardaroba, tra eleganza, ironia e consapevolezza. Le passerelle raccontano una femminilità nuova, che si esprime attraverso volumi generosi, texture lussuose e un’estetica che unisce calore e sostenibilità. Da Valentino a Gabriela Hearst, da Ludovic de Saint Sernin a Dior, ogni maison propone la sua visione: ora sofisticata, ora audace, sempre irresistibile.

Le silhouette si accorciano, si svuotano di peso, diventano smanicate o mini, abbracciando la libertà del movimento. Anche nello street style, la faux fur trova la sua dimensione più autentica, quotidiana, senza perdere fascino né personalità. Che sia corta o avvitata, trapuntata o voluminosa, la pelliccia ecologica conquista per la sua versatilità e il suo spirito contemporaneo. Non più status symbol, ma dichiarazione d’intenti. Un vezzo caldo, consapevole, perfetto per interpretare la stagione fredda con stile e convinzione.

Tagli smanicati e mini copri-spalle: la pelliccia reinterpretata

Il nuovo linguaggio della pelliccia ecologica esplora tagli inediti e proporzioni contemporanee. Le versioni smanicate e i mini coprispalle conquistano le passerelle e ridefiniscono l’idea stessa di capospalla. Marine Serre propone una silhouette smanicata e voluminosa, pensata per abbracciare il corpo con leggerezza e carattere; Alaïa ne offre una versione corta, color crema, dalla texture soffice e scultorea, che slancia la silhouette con grazia. Dior, invece, firma un mini copri-spalle a manica corta, minuzioso nei dettagli. Piccoli capolavori che uniscono eleganza e libertà di movimento, tra comfort e desiderio.