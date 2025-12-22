Gli errori (di stile) da non fare durante le feste
Come vestirsi a Natale e Capodanno senza strafare, con eleganza ed equilibrio. Dosare le paillettes, scegliere i colori giusti e abbinare i tessuti. Ecco tutti i trucchi dalla passerelle A/I 2025-2026
Cenoni, pranzi e veglioni sono alle porte, ma tra regali e scambi di auguri non tutti hanno pensato a come vestirsi durante le feste. Si può anche attingere all'armadio, se non c'è tempo di fare acquisti dell'ultimo momento, l'importante però è non commettere errori, perché tra paillettes e colori del Natale c'è il rischio di fare scivoloni di stile. Per andare sul sicuro si può come sempre prendere spunto dalle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026.
Rosso: senza scoprirsi troppo
Anche se a volte viene scalzato dal bianco e dall'argento, il rosso rimane sempre il colore in cima al podio del Natale. Un colore importante e vistoso, vista quell'aura di solennità e autorevolezza, difficile da portare senza risultare egocentrici. La regola da seguire è una sola: non scoprire troppo la pelle, tra spacchi, scollature e schiene in vista. Lo hanno decretato le passerelle. Ahkeke abbina una gonna lunga effetto lucente a un golfino over morbidissimo, Christian Siriano copre tutto, collo, braccia e gambe, puntando su un abito scivolato total red che gioca sulle pieghe del tessuto, mentre Alberta Ferretti si diverte con i volumi geometrici, per un effetto sorprendente.
Paillettes: meglio se total black
A Natale e a Capodanno è concesso, anzi quasi d'obbligo, brillare. Con le paillettes il guardaroba si riempie di riflessi, bagliori e dettagli luminosi. Ma è sempre bene non esagerare. Meglio partire da una base total black, come da Sacai e da Shiatzy Chen. Unica deroga: aggiungere un solo dettaglio lucente, anche colorato, che diventa il punto focale del look. Per le feste più importanti si può anche osare con un abito tutto paillettes, ma rigorosamente di un solo colore, come da Rabanne.
Sono le idee più chic che faranno centro per iniziare il nuovo anno con stile.
Velluto: maxi dress o tailleur
Materiale dalla texture ricca e sontuosa, il velluto si sposa alla perfezione con abiti e coordinati da indossare a Capodanno. Ma un materiale dalla texture così morbida e ricca regge la scena da solo: da evitare, dunque, le eccessive aderenze e la pelle in vista, meglio scegliere un maxi dress, a cui sarà sufficiente abbinare i giusti gioielli per rendere la mise completa, oppure un tailleur, per un'eleganza assicurata. Come da Giorgio Armani, che per la collezione Privé ha pensato alla coppia giacca-pantalone total black con dettagli lucenti. Akris ha messo in coppia il capospalla doppiopetto e gonna morbida in un blu notte impeccabile.
Abito fino ai piedi e dai volumi morbidi per Kegels, che copre le forme per dare risalto al look con un burgundy che sa adattarsi ad ogni occasione, regalando un tocco di calore al look.
Gioielli: via l'argento, largo all'oro
Per completare il look sono d'obbligo i bijoux. Per le feste la parola d'ordine è oro. Su nero, blu notte e rosso, lo scintillio dorato risulterà molto più chic dell'argento. Perfetto un anello bombato, anche in oro rosa, o una creazione con il metallo prezioso abbinato a diamanti che luccicano inondando di luce. E per dare un tocco festaiolo si può optare per due o più bracciali rigidi che "suonino" a ogni movimento tra balli, brindisi e regali scartati.
