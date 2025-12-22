Gli errori (di stile) da non fare durante le feste

Da sinistra Akris; Rabanne; Siriano FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Cenoni, pranzi e veglioni sono alle porte, ma tra regali e scambi di auguri non tutti hanno pensato a come vestirsi durante le feste. Si può anche attingere all'armadio, se non c'è tempo di fare acquisti dell'ultimo momento, l'importante però è non commettere errori, perché tra paillettes e colori del Natale c'è il rischio di fare scivoloni di stile. Per andare sul sicuro si può come sempre prendere spunto dalle passerelle Autunno/Inverno 2025-2026.

Rosso: senza scoprirsi troppo

Anche se a volte viene scalzato dal bianco e dall'argento, il rosso rimane sempre il colore in cima al podio del Natale. Un colore importante e vistoso, vista quell'aura di solennità e autorevolezza, difficile da portare senza risultare egocentrici. La regola da seguire è una sola: non scoprire troppo la pelle, tra spacchi, scollature e schiene in vista. Lo hanno decretato le passerelle. Ahkeke abbina una gonna lunga effetto lucente a un golfino over morbidissimo, Christian Siriano copre tutto, collo, braccia e gambe, puntando su un abito scivolato total red che gioca sulle pieghe del tessuto, mentre Alberta Ferretti si diverte con i volumi geometrici, per un effetto sorprendente.