I bangle più chic da regalare a Natale

Scintillano e “suonano” ad ogni movimento. Sono i bracciali rigidi, che donano ad ogni mises tocchi di allegria, brillantezza e stile. Colorati, dorati o argentati: ecco i più glamour di questa stagione Autunno/Inverno 2025-2026
I bracciali rigidi, chiamati anche bangle, con i loro riflessi ed il suono metallico che li caratterizza sono bijoux perfetti per rendere speciali gli abbinamenti più diversi
La loro bellezza "risuona" ad ogni passo. Sono i bangle, i bracciali rigidi dalle sfumature più diverse, perfetti per decorare i polsi sia portati singolarmente sia - e soprattutto - se indossati uno sull’altro. Perché? Il jingle che nascedal loro toccarsi diventa parte integrante dell’outfit.
Ecco i modelli più chic, pronti a donare all'outfit delle feste quel quid in più - giocoso e fashion - per soddisfare i propri desideri o per fare regali di Natale ricchi di stile.
I bangle colorati e a fantasia
Sono colorati e con i profili lucenti. I bangle su cui spiccano nuance vivaci e fantasie più diverse rallegrano le mises casual-chic, ma anche quelle più sofisticate.
Per le amanti dei disegni più originali sono perfetti quelli dalla fascia larga, in smalto. Un esempio è il modello Clic Clac H Les Outils du Dessin realizzato dalla maison Hermès, la cui stampa è ispirata al disegno di Dimitri Ryblatchenko “Les Outils du Dessin”, tratto dalle collezioni in seta. La chiusura è quella iconica del brand: un fermaglio con levetta che svela una “H”.
Il bracciale Clic Clac H Les Outils du Dessin di Hermès - Credits: www.hermès.com
Colore anche in casa Loro Piana, dove il rosso conquista i bangle nel modello rigido Duo in ottone. Nella doppia nuance Deep Kummel e Sun Gold nasce un articolo che scalda i cuori con la sua nuance avvolgente e la forma circolare. Un mix tra morbidezza, data dal colore, e forza, nata dalla durezza materiale.
Il bangle Duo firmato Loro Piana - Credits: www.loropiana.com
Per bijoux vivaci, con i soggetti più diversi, tra colori e fantasie.
I bangle dorati
Riflessi stellari che ricordano le comete contribuiscono a creare look da sogno.
Per suggellare i legami profondi e duraturi, il Natale è un’occasione perfetta, e il bangle Forever Fendi realizzato dalla casa di moda romana Fendi è perfetto da far trovare sotto l’albero. Il bracciale, realizzato in bronzo con finiture dorate, alternail motivo iconico del marchio, la doppia “F”, a cristalli incastonati, creando un effetto magico, ideale per essere protagonista di un racconto natalizio.
Il bangle Forever Fendi realizzato da Fendi - Credits: Ufficio Stampa
Un filo di raffinatezza che abbraccia il polso: la creazione Giorgio Armani, elegante e dalle linee minimaliste, è un bangle in argento e finiture color oro,perfetto per gli abbinamenti più sofisticati. Il logo “GA” impresso con tecnica “a caldo” personalizza la creazione donando quel tocco in più che omaggia Re Giorgio, per uno stile essenziale ma ricercato allo stesso tempo.
Bracciale rigido firmato Giorgio Armani - Credits: www.armani.com
Chi ama splendere come stelle non può rinunciarvi.
I bangle argentati
Bagliori lunari come gioielli. I volumi oversize vincono nel modello torchon del bracciale rigido firmato Dolce&Gabbana. Realizzato in argento, questo bangle arricchisce i polsi con una presenza che non passa inosservata. Il nome dei due stilisti è inciso all’interno. Per sfumature che ricordano la luce della luna.
Il bangle torchon di Dolce&Gabbana - Credits: www.dolcegabbana.com
Stile minimal per il bracciale rigido in argento Logo Jewels che porta il cognome della Signora della moda italiana, Prada. Il design si distingue per le sue linee essenziali, la fattura sottile del metallo ed il logo lettering sulla parte frontale. Nasce così un bijou dall’allure sporty, ma adatto anche a far brillare look più costruiti.
Il bracciale rigido Logo Jewels di Prada - Credits: www.prada.com
I bracciali rigidi non sono mai stati così scintillanti.