I bangle più chic da regalare a Natale

I bracciali rigidi, chiamati anche bangle, con i loro riflessi ed il suono metallico che li caratterizza sono bijoux perfetti per rendere speciali gli abbinamenti più diversi

La loro bellezza "risuona" ad ogni passo. Sono i bangle, i bracciali rigidi dalle sfumature più diverse, perfetti per decorare i polsi sia portati singolarmente sia - e soprattutto - se indossati uno sull’altro. Perché? Il jingle che nasce dal loro toccarsi diventa parte integrante dell’outfit.

Ecco i modelli più chic, pronti a donare all'outfit delle feste quel quid in più - giocoso e fashion - per soddisfare i propri desideri o per fare regali di Natale ricchi di stile.

I bangle colorati e a fantasia

Sono colorati e con i profili lucenti. I bangle su cui spiccano nuance vivaci e fantasie più diverse rallegrano le mises casual-chic, ma anche quelle più sofisticate.

Per le amanti dei disegni più originali sono perfetti quelli dalla fascia larga, in smalto. Un esempio è il modello Clic Clac H Les Outils du Dessin realizzato dalla maison Hermès, la cui stampa è ispirata al disegno di Dimitri Ryblatchenko “Les Outils du Dessin”, tratto dalle collezioni in seta. La chiusura è quella iconica del brand: un fermaglio con levetta che svela una “H”.