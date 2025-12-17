La valigia perfetta per le vacanze di Natale: pochi capi, infinite possibilità

fashion 17 dicembre 2025

Dal pranzo di famiglia alla notte di Capodanno, passando per una giornata sulla neve: ecco cosa mettere in valigia per essere impeccabili in ogni occasione, senza portare via tutto l'armadio

Valigia

La valigia perfetta per Natale è possibile e non deve nemmeno pesare quanto una statua di marmo ed essere strapiena. Per sfoggiare look eleganti, chic e adatti a ogni occasione non è necessario portare con sé l'intera cabina armadio: servono programmazione e strategia. Pochi capi, scelti con lucidità e capaci di adattarsi a eventi diversi. Tutto sta nel sapersi organizzare e identificare dei piccoli trucchi di styling per stravolgere ogni outfit. Perché lo stile, anche in vacanza, è una questione di coerenza. E di visione. Ecco, quindi, come preparare la valigia ideale anche per Natale. I capi passepartout: la base intelligente della valigia Il primo indumento che non può mancare in valigia è un dolcevita nero, in lana fine o cashmere: essenziale, elegante, risolutivo. Sta sotto un blazer per il pranzo, sotto un cappotto per la passeggiata (meglio se verde, in pieno stile natalizio, come insegna Kate Middleton), sotto una giacca gioiello per la sera. Immancabile anche un capo tartan, che sia una gonna midi, un pantalone sartoriale o un blazer, che fa subito atmosfera natalizia senza risultare didascalico. Chiudono il nucleo solido un pantalone nero ben tagliato aderente o palazzo, un blazer strutturato, una maglia neutra di qualità e un abito scuro semplice, da trasformare con accessori e styling.

Kate Middleton con un cappotto verde con revers di faux fur al concerto di canti natalizi annuale "Together At Christmas" - Credits: AGF

Outfit per la merenda delle feste La merenda natalizia è un contesto più informale, ma non casual. Qui vincono le sovrapposizioni curate. Dolcevita nero, gonna midi tartan, calze coprenti e stivali in pelle, meglio se da cavallerizza. Sopra, un cappotto classico o un blazer morbido. In alternativa, jeans scuri dritti, maglia chiara, blazer e una scarpa importante: un mocassino chunky o una décolleté a punta. L’eleganza è nel dettaglio, non nell’eccesso.

Due look street style in cui viene modernizzata la gonna tartan - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Cosa portare in valigia per il pranzo di Natale Il pranzo di Natale richiede presenza, ma non rigidità. Il consiglio è puntare su un equilibrio tra struttura e morbidezza. Un abito midi in maglia o tessuto fluido tipo satin, magari nei toni del panna o del crema, è una scelta impeccabile. In alternativa, pantalone sartoriale, dolcevita e blazer tartan. I colori funzionano se sono pieni e puliti: bordeaux, verde bosco, avorio. Gli accessori restano discreti.

Abito rosso in maglia Sportmax, abito marrone in maglia Luisa Spagnoli, abito verde militare in maglia Michael Kors. Tutti collezioni F/W 25-26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

I look per la notte di Capodanno Capodanno è l’unico momento in cui si può brillare senza scuse. Un capo di paillettes è non negoziabile: un top, una gonna o un mini dress. La chiave è abbinarlo a qualcosa di sobrio: pantalone nero, blazer maschile, dolcevita essenziale. In alternativa, un abito bianco - pulito, luminoso, quasi etereo - da indossare con accessori metallici o neri per evitare l’effetto cerimonia. Outfit per una giornata sulla neve Anche sulla neve lo stile conta, ma deve essere funzionale. Via libera a maglieria tecnica ma raffinata, pantaloni caldi dal taglio pulito, piumino e gli immancabili Moon Boot. Sotto, dolcevita e maglia in lana; sopra, occhiali scuri o maschera da sci e accessori curati. Il segreto è evitare l’effetto “tuta continua”: spezzare, stratificare, scegliere materiali belli anche da vicino. Se la vacanza è la settimana bianca, allora qui vi suggeriamo i look perfetti per sciare con stile.

Due modi diversi di indossare il dolcevita nero, in versione over o aderente - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight