Apologia del rosso

Vita, rinascita, sacralità, calore e un pizzico di magia… Può un colore suscitare tante emozioni? La risposta è sì se si tratta del rosso che, fin dall’antichità, evoca nelle sue molteplici sfumature simboli potenti come il sangue di Cristo, la toga degli imperatori e la papalina dei cardinali.
Simboli che gli conferiscono quell’aura di solennità e autorevolezza che nell’epoca moderna l’ha trasformato nel colore simbolo della “festa delle feste” e che quest’anno, con la complicità del pret-à-porter scopre una nuova nuance il “burgundy”, un rosso-bordeaux intenso e fiammante che ricorda certi Pinot Noir della Borgogna.
Come e quando il rosso è diventato il “colore di Natale”?
L’immagine contemporanea del “rosso natalizio” è il risultato di un'evoluzione storica che ha combinato elementi provenienti da epoche e culture diverse: dalle leggende su San Nicola benefattore dei bambini alle figure mitologiche prese in prestito dalla mitologia del Nord Europa, fino alle opere degli scrittori americani Washington Irving e Clement Clarke Moore d’inizio 1800.
Ma il merito di aver reso il rosso il colore definitivo del Natale va a Coca Cola che, nel 1930, ebbe la più grande ed autorevole trovata di marketing pubblicitario del XX secolo e diede vita al personaggio barbuto e vestito di rosso che oggi tutti conosciamo come Babbo Natale.
A consacrare però il rosso come colore dell’eleganza per celebrare occasioni speciali è stata la testardaggine della costumista Marilyn Vance che sostituì all’ultimo minuto il tubino nero che Julia Roberts avrebbe dovuto indossare nella serata all’Opera con Richard Gere sul set del film “Pretty Woman”, dando modo anche al mondo del lusso e della moda di rivedere il proprio rapporto con questo colore.
Rosso in passerella, tutte le sfumature di Dicembre
Il rosso in tutte le sue tonalità - dal bordeaux al ciliegia - ha quest’anno conquistato le passerelle dell'haute couture e del pret-à-porter e per il mese di Dicembre domina il guardaroba di chi ama la moda a partire dagli illustri ospiti dell’ultima edizione dei Fashion Award che alla Royal Albert Hall di Londra hanno proclamato Jonathan Anderson “Designer dell’anno”.