Apologia del rosso

Da sinistra Ferrari FW25; Miu Miu FW25; Ferragamo FW25; Miu Miu FW25 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Vita, rinascita, sacralità, calore e un pizzico di magia… Può un colore suscitare tante emozioni? La risposta è sì se si tratta del rosso che, fin dall’antichità, evoca nelle sue molteplici sfumature simboli potenti come il sangue di Cristo, la toga degli imperatori e la papalina dei cardinali.

Simboli che gli conferiscono quell’aura di solennità e autorevolezza che nell’epoca moderna l’ha trasformato nel colore simbolo della “festa delle feste” e che quest’anno, con la complicità del pret-à-porter scopre una nuova nuance il “burgundy”, un rosso-bordeaux intenso e fiammante che ricorda certi Pinot Noir della Borgogna.

Come e quando il rosso è diventato il “colore di Natale”?

L’immagine contemporanea del “rosso natalizio” è il risultato di un'evoluzione storica che ha combinato elementi provenienti da epoche e culture diverse: dalle leggende su San Nicola benefattore dei bambini alle figure mitologiche prese in prestito dalla mitologia del Nord Europa, fino alle opere degli scrittori americani Washington Irving e Clement Clarke Moore d’inizio 1800.

Ma il merito di aver reso il rosso il colore definitivo del Natale va a Coca Cola che, nel 1930, ebbe la più grande ed autorevole trovata di marketing pubblicitario del XX secolo e diede vita al personaggio barbuto e vestito di rosso che oggi tutti conosciamo come Babbo Natale.