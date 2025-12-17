9 fragranze per la casa per respirare aria di Natale
Creano l’atmosfera giusta in vista delle feste, diffondendo nell’ambiente note di abete, mandarino e persino panettone, ma non solo. Candele con pack speciali e vaporizzatori sono gli oggetti perfetti per dare un tocco di personalità alla casa
Condividi:
Courtesy Press Office
Natale non è fatto solo di luci, decorazioni e regali, ma anche di odori. Come quello di arancia e mandarino, frutti che per tradizione accompagnano pranzi e cene, o come l’aroma zuccherino dei dolci tradizionali, delle spezie e, perché no, del pino reciso e addobbato con bastoncini di zucchero. Suggestioni olfattive che ispirano fragranze per interni perfette per dare un tocco speciale alla casa, creando un’atmosfera intima e accogliente in vista delle feste.
Abete e muschio
Tra le tradizioni più amate e attese di questo periodo, c’è proprio la decorazione dell’albero di Natale. Chi ne ha uno vero, ne conosce bene l’inconfondibile profumo balsamico e legnoso, che è stato ricreato perfettamente in Sapin di Diptyque, una candela racchiusa in uno speciale pack illustrato dall’artista parigino Vincent Puente, che mescola pino siberiano a resina, muschio e cedro. Joyeux Noël di Frederic Malle è invece uno spray da vaporizzare nell’aria, che abbina note di abete alla morbidezza di zucchero e ambra. Immagina un pino innevato, invece, Winter Forest di Carrière Frères, candela che diffonde nell’aria un mix di pino, cedro, ginepro e muschio.
Il profumo degli agrumi è così invitante e piacevole che spesso, dopo averli mangiati, si usa la scorza per profumare l’ambiente. Chi desidera riempire l’aria con le stesse note fresche e frizzanti, ma decisamente più intense e persistenti, può ricorrere a un diffusore, come 102 Mandarino di LabSolue, che racchiude anche note di vaniglia; oppure Mandarin di Miller Harris, esperidato e luminoso. Laranjihna di Benamor, invece, ricrea il sentore dell’arancia mescolandolo a un tocco speziato di cannella.
Da sinistra: Benamor, Laranjihna; LabSolue, Home Perfume 102 Mandarino; Miller Harris, Mandarin Diffusore - Courtesy Press Office
Biscotti allo zenzero e panettone
Non c’è Natale senza i dolci della tradizione, che riempiono le case del goloso aroma di vaniglia, dello zucchero e del cioccolato. Chi ama profumare gli ambienti con note invitanti e gourmand, non deve fare altro che accendere candele che ricreano le ricette più invitanti di questo periodo. Come Panettone di Acqua di Parma, che all’accordo di torta mescola vaniglia e mandarino, mentre Clementine Chocolat di Durance sprigiona un dolce effluvio di frutta candita, cioccolato, vaniglia e clementina. Chi vuole ricreare la perfetta atmosfera natalizia, infine, non può perdersi il coffret in edizione limitata firmato Maison Francis Kurkdjian che racchiude tre candele in miniatura al profumo di pino, pan di zenzero e mela caramellata.
Da sinistra: Maison Francis Kurkdjian, Trio Candele Profumate; Acqua di Parma, Candela Panettone; Durance, Clementine Chocolat Candela - Courtesy Press Office