9 fragranze per la casa per respirare aria di Natale

Courtesy Press Office

Natale non è fatto solo di luci, decorazioni e regali, ma anche di odori. Come quello di arancia e mandarino, frutti che per tradizione accompagnano pranzi e cene, o come l’aroma zuccherino dei dolci tradizionali, delle spezie e, perché no, del pino reciso e addobbato con bastoncini di zucchero. Suggestioni olfattive che ispirano fragranze per interni perfette per dare un tocco speciale alla casa, creando un’atmosfera intima e accogliente in vista delle feste.

Abete e muschio

Tra le tradizioni più amate e attese di questo periodo, c’è proprio la decorazione dell’albero di Natale. Chi ne ha uno vero, ne conosce bene l’inconfondibile profumo balsamico e legnoso, che è stato ricreato perfettamente in Sapin di Diptyque, una candela racchiusa in uno speciale pack illustrato dall’artista parigino Vincent Puente, che mescola pino siberiano a resina, muschio e cedro. Joyeux Noël di Frederic Malle è invece uno spray da vaporizzare nell’aria, che abbina note di abete alla morbidezza di zucchero e ambra. Immagina un pino innevato, invece, Winter Forest di Carrière Frères, candela che diffonde nell’aria un mix di pino, cedro, ginepro e muschio.