Gli alberi accendono la magia del Natale nelle capitali della moda

Da Milano a Parigi, passando per Londra, Roma e New York, le città si illuminano di abeti monumentali, reinterpretati con materiali preziosi, palette iconiche e tocchi scenografici che fanno da preludio alla magia delle feste

La posa dell’Albero di Natale durante l'inaugurazione delle decorazioni natalizie delle Galeries Lafayette il 12 novembre 2025 a Parigi - Credits Getty Images

Quando l’inverno si fa pungente e l’atmosfera natalizia comincia ad illuminare le nostre giornate, le città si vestono a festa e i brand fanno a gara nell’esprimere la propria visione decorando questo o quell’albero, soprattutto nelle città della moda. Così gli alberi di Natale che prendono vita grazie alla creatività di artisti e maison diventano installazioni capaci di raccontare l’universo estetico di chi li firma, simboli di stile ed identità, nati per stupire e destinati ad emozionarci sempre di più… anno dopo anno! Chi veste la capitale italiana della moda durante le feste? Ogni inizio di dicembre la Galleria Vittorio Emanuele II di Milano si trasforma in un palcoscenico perfetto per il Natale: non solo luci e decorazioni, ma un vero e proprio albero “da passerella”, realizzato e firmato da grandi maison del lusso.

L’albero di Natale firmato Gucci in Galleria Vittorio Emanuele nel 2023 - Credits Getty Images

Una cartolina fotografica amata dai milanesi e dai turisti che mixa eleganza, creatività e spirito natalizio e che, negli anni, ha visto susseguirsi nomi altisonanti: da Swarovski a Gucci arrivando a Dior che nel 2024 ha illuminato la Galleria con un abete ornato da fiori doratie una costellazione di flaconi dei profumi cult del brand. Per la prima volta nella storia, la celebre Volta sarà accesa da una luce rossa, simbolo di energia, con la complicità della Lenovo Foundation e di Bebe Vio, promuovendo pari opportunità educative attraverso la tecnologia.

L’albero di Natale firmato Dior in Galleria Vittorio Emanuele nel 2024 - Credits Getty Images

A pochi passi dalla Galleria Vittorio Emanuele II, il giardino del Bvlgari Hotel Milano si è trasformato in un autentico parco dei divertimenti invernali. Con “Winter Wonderland”, il Bvlgari Hotel Milano è stato avvolto da un’atmosfera incantata che tra le note coinvolgenti di un concerto Gospel e il tradizionale rito di accensione del prezioso albero firmato dalla maison ha inaugurato la stagione delle feste per farci tornare tutti bambini con stile. Così nell’iconica lobby dell’albergo una cassetta postale dedicata all’invio di cartoline augurali e desideri ispirata alla cosmologia del cielo, accoglie gli ospiti invitandoli a scoprire il mondo di “Winter Wonderland” fino all’Epifania.

Bvlgari Hotel Milano - Courtesy Press Office

Grandi emozioni animeranno fino al 6 gennaio anche il “The Gift – Portrait of a Winter’s Tale” firmato Ferragamo. Il progetto ha trasformato il cortile dell’hotel Portrait in uno scenario sognante ed innevato aperto a cittadini e visitatori, che nel suo cuore ospita una grande pista di pattinaggio su ghiaccio, attorno alla quale prendono vita alcune strutture in vetro nate per dar spazio ad esperienze uniche tra innovazione e artigianalità.

The Gift – Portrait of a Winter’s Tale The Gift – Portrait of a Winter’s Tale by Ferragamo - Courtesy Press Office

Ralph Lauren con il suo iconico “Tree of Giving” firma uno degli allestimenti più affascinanti della stagione natalizia milanese. Piazza San Babila quest’anno registra una presenza inedita, quella del brand L'Oréal che accenderà le luci del suo magico albero di natale dedicato all’empowerment femminile e alla bellezza più autentica, la sera del 9 gennaio con un grandioso spettacolo di luci e musica . Alberi fashion nel mondo Non solo Milano, tra i luoghi dove vivere la magia del Natale nelle altre capitali della moda non poteva mancare il Rockefeller Center di New York che il 3 dicembre ha inaugurato, con la complicità di Swarovski, un maestoso abete norvegese di 75 piedi (oltre 22 metri) decorato con oltre 3 milioni di cristalli del brand e coronato da una stella scintillante e riconoscibile da tutta la città.

Anche nelle iconiche Galeries Lafayette di Parigi le luci natalizie si sono accese già da qualche tempo. Quest’anno ad allestire i grandi magazzini, cuore pulsante dello shopping della Ville Lumière, l’artista Jeanne Detallante. L’illustratrice nota per il suo lavoro con brand come Carven, Prada e Miu Miu ha dato vita ad albero di Natale di 16 metri, avvolto da oltre 560 kg di nastri e tessuti, 8 km di ghirlande LED e ornato da un nastro rosso che fa venire voglia di scartarlo… proprio come un bel regalo!

Paul Smith presenzia all’inaugurazione della Celebrazione della Stagione Natalizia alla Royal Opera House il 6 novembre 2025 - Credits Getty Images

Ad incantare il pubblico londinese Paul Smith che, nella luminosa Paul Hamlyn Hall della Royal Opera House, ha creato un albero di Natale di 5,5 metri, splendidamente dettagliato ed spirato a ciò che accade dietro le quinte dello storico teatro londinese che dovrà contendersi lo scettro di “Abete più fashion della città” con quello allestito nella lobby del famoso Hotel Claridge’s che, per l’occasione, ha chiamato ad interpretare lo stile del Natale 2025 l’artista Daniel Lee con la collaborazione di Burberry. Il risultato è un albero tradizionale coronato d’oro e decorato con con tessuti Burberry di scarto, campanelle sospese e addobbi ispirati al motivo del Cavaliere Equestre, simbolo della maison. Un’albero di Natale già diventato iconico grazie a quella vocazione etica così presente durante le feste.

L’inaugurazione dell'albero di Natale 2025 di Burberry e Daniel Lee presso l'hotel Claridge il 25 novembre 2025 - Credits Getty Images