Natale 2025: le vetrine, gli eventi e le luminarie più spettacolari della moda

lifestyle 02 dicembre 2025

Da Milano a Parigi, da New York a Londra: boutique, hotel, pasticcerie storiche e department store trasformano le città in scenografie di luce. Ecco gli allestimenti natalizi più suggestivi firmati dal mondo della moda e del lifestyle

Il Natale 2025 riscrive il paesaggio urbano delle capitali della moda. Le maison non si limitano ad addobbare le facciate, ma costruiscono percorsi immersivi, paesaggi luminosi, rituali urbani che cambiano la percezione degli spazi. Le strade si trasformano in piccoli set cinematografici e lo shopping natalizio diventa un’esperienza culturale, fatta di simboli, riferimenti e atmosfere precise. Milano guida il movimento con una densità di progetti che unisce moda, design, tradizione e solidarietà. Ma lo sguardo è globale: Parigi, Londra e New York rispondono con scenografie monumentali e rituali che ogni anno attirano appassionati, famiglie e curiosi pronti a vivere la magia delle feste nella sua forma più visiva.

Pasticceria Marchesi - Courtesy Press Office

Ralph Lauren tra meraviglia e solidarietà Via della Spiga vive uno dei suoi anni più suggestivi. La via del Quadrilatero si trasforma in un bosco urbano: abeti, camelie e spighe sospese costruiscono un paesaggio onirico, pensato per accompagnare i passanti lungo i 520 metri della via. All’ingresso, il grande Tree of Giving firmato da Ralph Lauren invita a lasciare una stella dedicata a una persona cara: le donazioni supportano la ricerca oncologica, creando un legame diretto tra bellezza e gesto solidale. A Londra, la Ralph Lauren Holiday Experience di Sloane Square offre un capitolo ancora più immersivo. Qui il brand ricrea un vero villaggio natalizio: un fienile decorato come una scenografia di montagna, atelier dove creare corone di pino e addobbi, un laboratorio per decorare biscotti, e un Holiday Shop che raccoglie una selezione di regali e oggetti iconici del marchio. Tra le attività, un punto centrale è il Ralph’s Coffee in versione invernale, dove si possono gustare bevande calde, vin brulé e dolci stagionali. Anche a Londra il cuore dell’iniziativa è benefico: il “Giving Tree” sostiene, attraverso donazioni e attività speciali, progetti della Royal Marsden Cancer Charity. Il risultato è un’esperienza accessibile a tutti, che mescola momenti da vivere, dettagli da scoprire e una forte identità estetica.

L’albero di Ralph Lauren in via Della Spiga a Milano - Courtesy Press Office

La Milano di Pan di Zenzero di Marchesi 1824 Le vetrine di Marchesi 1824 si confermano tra le più spettacolari del periodo. Il tema scelto, una Milano di Pan di Zenzero, riproduce palazzi, guglie e scorci meneghini con una cura quasi architettonica: tetti, finestre e decorazioni sembrano uscire da un libro illustrato. È un allestimento che va osservato da vicino, perché ogni dettaglio aggiunge un tassello all’incanto. All’interno, la pasticceria propone l’intera collezione natalizia, dal Panettone Classico alle varianti speciali, fino al nuovo Meneghino al Grand Marnier. Non mancano i laboratori per bambini, dove si decorano casette e biscotti naturalmente di pan di zenzero: uno dei pochi appuntamenti della città che unisce artigianalità, gioco e tradizione.

Marchesi, Santa Maria alla Porta - Courtesy Press Office

Il cortile del Portrait diventa un Winter’s Tale Al Portrait Milano il grande cortile del Seminario, uno degli spazi architettonici più eleganti della città, si trasforma in un villaggio natalizio raffinato, costruito con luci soffuse, decorazioni botaniche e un albero monumentale che domina la piazza. L’atmosfera richiama quella di un giardino d’inverno nordico, ma filtrata attraverso una sensibilità milanese: sobria, precisa, impeccabile. La protagonista è la pista di pattinaggio, aperta ogni giorno e accessibile a famiglie, turisti e residenti. Il ricavato sostiene i progetti di Fondazione Mente, dedicata ai bambini con disturbi del neurosviluppo. Intorno alla pista, quattro serre tematiche ospitano capsule e installazioni firmate Ferragamo, Samsung, Perfect Moment e Lindt, creando un percorso che alterna moda, tecnologia, skiwear e tradizione dolciaria. Durante le feste, il cortile ospita esibizioni su ghiaccio, cori gospel, degustazioni, cioccolata calda e vin brulé.

Cortile Portrait Milano - Courtesy Press Office

Il Quadrilatero come teatro delle feste Nel cuore del Quadrilatero, la Montenapoleone Christmas Experience trasforma una delle vie più celebri dello shopping internazionale in un corridoio luminoso che accompagna i visitatori per tutta la stagione delle feste. Le luminarie, curate dal Montenapoleone District, avvolgono la strada in un’atmosfera teatrale: archi di luce, installazioni sospese e decorazioni geometriche ridisegnano il profilo della via con un’estetica elegante e contemporanea. Le boutique partecipano con allestimenti dedicati, vetrine tematiche e piccole iniziative interne che amplificano l’esperienza, mentre l’intera via diventa un palcoscenico in cui passeggiare lentamente, osservando i riflessi sulle facciate storiche e il movimento continuo di chi arriva da tutto il mondo per immergersi in uno dei rituali natalizi più iconici di Milano. Bulgari tra stelle, costellazioni e un giardino di luci In via Montenapoleone la vetrina della boutique Bvlgari si impone come una delle installazioni più scenografiche della città. Una grande sfera blu, le icone a stella della maison e un nastro luminoso che corre sul palazzo ricreano un cielo in movimento, visibile da tutto il tratto centrale della via. I passanti si fermano, fotografano, osservano la geometria delle luci che ridisegna l’architettura del Quadrilatero. Pochi passi più in là, il giardino del Bvlgari Hotel Milano si presenta come un piccolo mondo a parte: l’albero illuminato, la slitta, le decorazioni che punteggiano gli spazi verdi e la quiete della corte trasformano l’hotel in un rifugio invernale in pieno centro. Chi entra può passeggiare tra gli addobbi e godere della scenografia natalizia senza rumore, come in una parentesi silenziosa della città. Completano il percorso l’edicola personalizzata in Piazza San Babila, un punto luminoso che porta lo stile festivo del brand direttamente nel flusso cittadino.

Bvlgari Hotel Milano - Courtesy Press Office

La Christmas Factory di Rinascente e l’omaggio a Milano-Cortina A Milano, Rinascente inaugura la Christmas Factory, che trasforma gli spazi interni in un percorso dedicato al dono, alle decorazioni e alle tradizioni. Schiaccianoci giganti, scenografie luminose, installazioni tematiche e aree food dedicate al Natale accompagnano i visitatori tra un piano e l’altro. Durante tutto il mese, il calendario propone masterclass, attività per i più piccoli, incontri a tema e momenti speciali. Dal 2 dicembre, le vetrine esterne cambiano completamente scenografia per celebrare Milano-Cortina 2026. Gli allestimenti si ispirano agli sport invernali, ai paesaggi alpini e all’energia olimpica, trasformando la facciata del flagship store in un tributo alle prossime Olimpiadi invernali.

La Rinascente di Milano - Courtesy Press Office

La fiaba luminosa delle Galeries Lafayette A Parigi, le Galeries Lafayette rinnovano il loro rituale più celebre: le vetrine animate che attirano migliaia di persone ogni giorno. Figure in movimento, piccoli set meccanici, animazioni leggere e un grande albero sospeso sotto la cupola Art Nouveau definiscono una delle esperienze natalizie più iconiche al mondo. È un appuntamento che unisce generazioni e che mantiene, anche quest’anno, un equilibrio perfetto tra nostalgia e modernità.

Galeries Lafayette - Credits Getty Images

Harrods e gli “Incanti Poetici” di Brunello Cucinelli Ogni anno le vetrine illuminate di Harrods attirano visitatori da tutto il mondo, trasformando Knightsbridge in uno dei punti più iconici delle feste londinesi. Il department store mette in scena un vero spettacolo, diventando parte integrante dell’immaginario natalizio della città. Quest’anno, il prestigioso palcoscenico accoglie un takeover firmato Brunello Cucinelli, che porta nelle vetrine un’estetica più rarefatta e poetica. Le installazioni dedicate alla collezione Incanti Poetici - Segreto, Silenzio e Ricordo - avvolgono le finestre di Harrods in un’atmosfera sospesa, giocata su volumi morbidi, luce soffusa e un’idea di eleganza essenziale. All’interno, un allestimento immersivo completa il racconto, invitando a scoprire le fragranze come fossero capitoli di una piccola fiaba invernale.

Brunello Cucinelli Parfums, Harrods - Courtesy Press Office

Macy’s e il fascino del Natale americano A New York, le vetrine di Macy’s celebrano l’immaginario del Natale americano: pupazzi animati, micro-scenografie, personaggi che sembrano uscire da un film e una narrazione a capitoli che i passanti seguono finestra dopo finestra. Un punto fermo delle festività newyorkesi, che prendono il via con la grande parata organizzata il giorno del Thanksgiving, soprattutto per le famiglie e per chi ama l’estetica rétro delle feste.

Macy’s - Credits Getty Images