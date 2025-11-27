La moda illumina il Natale: Bulgari dà il via alle accensioni a Milano

fashion 27 novembre 2025

La Maison inaugura la stagione festiva con due serate iconiche: la spettacolare façade luminosa del flagship e il Winter Wonderland del Bulgari Hotel

La Maison inaugura la stagione festiva con due serate iconiche: la spettacolare façade luminosa del flagship di Via Montenapoleone - Courtesy Press Office

Il mondo della moda ha deciso: le festività si accendono in anticipo, trasformando Milano in un palcoscenico di luci, rituali e atmosfere incantate. Quest’anno più che mai, le maison scelgono di celebrare l’arte del dono e la condivisione con eventi immersivi che fondono creatività, narrazione visiva e savoir-faire. Tra i primi a inaugurare ufficialmente la stagione, Bulgari firma un doppio appuntamento nel cuore del capoluogo lombardo: l’accensione della façade del flagship di Via Montenapoleone e la serata nel giardino del Bulgari Hotel Milano, che per una notte si è trasformato in un vero e proprio Winter Wonderland. Due momenti distinti ma complementari che confermano l’approccio contemporaneo del brand alle celebrazioni natalizie, tra tradizione, spettacolo e una visione luminosa della convivialità.

Il giardino del Bulgari Hotel Milano - Courtesy Press Office

La façade luminosa del flagship di Via Montenapoleone La cerimonia di accensione del flagship inaugurato la scorsa primavera ha segnato l’inizio simbolico del Natale. Al tramonto, Via Montenapoleone si è immersa in una scenografia inedita: le voci profonde di Luisa Ranieri e quella di Nicolas Maupas hanno recitato estratti de Il Piccolo Principe dedicati alle stelle, accompagnati dagli assoli di violino delle artiste del gruppo Quart. Tra gli ospiti anche Valentina Romani, parte di un parterre che ha accolto l’evento come un rito urbano.

Valentina Romani; Luisa Ranieri; Nicolas Maupas - Courtesy Press Office

La nuova installazione luminosa dialoga con il cielo stellato: una grande sfera blu e le iconiche stelle a otto punte – emblema della maison – avvolgono la facciata del palazzetto Radice Fossati. Un nastro luminoso danza tra gli elementi, trasformando il quadrilatero in una costellazione contemporanea. La ricerca tecnologica per un’illuminazione sostenibile, basata su soluzioni green e materiali innovativi, conferma inoltre l’impegno verso pratiche responsabili.

Facciata del palazzetto Radice Fossati - Courtesy Press Office

Terminata l’accensione, gli ospiti sono entrati nella boutique per una serata scandita da performance live, tra musica e attività dedicate al tema delle costellazioni. Il party si è chiuso con un DJ set, proseguendo il racconto festivo che Bulgari dedica a Milano anche attraverso iniziative come la personalizzazione dell’edicola di Piazza San Babila e la distribuzione di panettoni firmati Niko Romito, un gesto pensato per portare un frammento dell’universo Bulgari nel cuore della città. Il mega albero del Bulgari Hotel Milano Ma la magia del Natale secondo Bulgari non si limita al flagship store. Anche il giardino del Bulgari Hotel Milano ha aperto la stagione, con un evento che ha trasformato la location in un microcosmo scintillante. La voce di Sherrita Duran e del suo coro gospel ha accompagnato il countdown per l’accensione dell’albero, dando vita a un momento di forte intensità emotiva. La scena, completata dalla slitta e dalle isole dedicate ai sapori del Natale, con piatti milanesi firmati sempre dallo chef Niko Romito, ha costruito un percorso immersivo dove gusto, musica e convivialità si intrecciano.

Il mega albero del Bulgari Hotel Milano - Courtesy Press Office

Nella lobby, una cassetta postale stellata pensata per consentire agli ospiti di scrivere cartoline augurali, un gesto semplice e poetico che richiama la dimensione più autentica delle feste. Tra atmosfere incantate e rituali contemporanei, il Bulgari Hotel ha offerto una visione del Natale che unisce tradizione italiana ed eleganza internazionale, confermando ancora una volta il legame profondo tra la maison e la città di Milano.

Sherrita Duran - Courtesy Press Office