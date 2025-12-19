Brindisi di stile: gli oggetti che fanno scintillare le feste

living 19 dicembre 2025

Dai calici storici ai design più contemporanei, tutto ciò che serve per alzare il bicchiere con un tocco di magia

Quando le luci si abbassano e l’aria si riempie di profumo di festa, c’è un gesto che scandisce davvero il momento: alzare il bicchiere. Ma non tutti i bicchieri sono uguali. C’è chi sceglie la storia e chi preferisce il design contemporaneo, chi vuole bollicine classiche e chi vuole stupire con accessori da cocktail che sembrano piccoli gioielli. Immaginate di tenere tra le mani un calice della Serie B Bronzit disegnata nel 1912 da Josef Hoffmann e prodotta ancora oggi da Lobmeyr: vetro opaco e smalto bronzo nero, un piccolo capolavoro dell’Art Déco che porta con sé l’eleganza dei primi decenni del Novecento. Oppure la Baccarat Harcourt 1841, il bicchiere icona con piede esagonale e bottone rubino: quello che all’Eliseo usano da sempre e che trasforma ogni sorso in un tuffo glamour nella storia.

Calice Serie B Bronzit, 1912. Art Déco allo stato puro; Bicchiere Harcourt 1841. Un’icona da palazzo - Credits: Courtesy Lobmeyr; Courtesy Baccarat

Per chi ama il contemporaneo, i bicchieri Collect di &Tradition giocano con texture ondulate e forme morbide, mentre la collezione Saint-Louis Twist 1586 offre un set completo, dai vini giovani allo champagne, fino al decanter, con lo scopo di fare di in brindisi un piccolo spettacolo.

Bicchieri Collect. Texture morbide, luce liquida; Set Twist 1586. Cristallo in movimento - Credits: Courtesy&Tradition; Courtesy Saint-Louis

E poi ci sono le coppe che rubano l’occhio. Sparky, di Lara Caffi per KnIndustrie celebra le bollicine con uno stelo lungo e cavo che fa scorrere il liquido fino alla base, una forma elegante e leggera che rende ogni sorso una piccola magia. Accanto a queste, la caraffa Zuma ambra di Kelly Wearstler, con i suoi tre strati di vetro soffiato e la sfumatura ambrata, porta sul tavolo un tocco di lusso moderno, mentre il carrello Arcs Trolley High di HAY con le brocche Indian Steel Pitcher in acciaio lucido sposta bicchieri e bottiglie con stile, senza far perdere neanche una goccia di festa.

Coppa Sparky. Lo stelo che incanta; Caraffa Zuma ambra. Sfumature preziose; Arcs Trolley High + brocche. Servire, ma con stile - Credits: Courtesy KnIndustrie; Courtesy Serax; Courtesy HAY

E le bollicine? Nessun brindisi può dirsi completo senza lo champagne giusto. La cuvée Comtes de Champagne Grands Crus Blanc de Blancs di Taittinger, millésime 2014, è un piccolo tesoro: dieci anni di maturazione nelle cantine gallo-romane, solo il primo pressaggio, un equilibrio perfetto tra mineralità, freschezza e precisione. Ogni bottiglia racconta la pazienza, la cura e la passione di chi ha deciso che le feste meritano il meglio.

Champagne Comtes 2014. L’eleganza in bottiglia - Credits: Courtesy Taittinger

E perché non aggiungere un po’ di design ai gesti quotidiani? Il cavatappi Orevo di Ferm Living trasforma l’aprire una bottiglia in un gesto scultoreo, mentre il set Zanchi 1952 con manici in corno naturale offre tutto il necessario per cocktail da veri professionisti. Anche le pinze per ghiaccio Oh di Christofle, eleganti e leggere, ricordano che nei dettagli si nasconde spesso la magia.

Cavatappi Orevo. Scultura da aprire; Set bar Zanchi 1952. Artigianalità d’autore; Pinze per ghiaccio Oh. Il dettaglio che brilla - Credits: Courtesy Ferm Living; Courtesy Zanchi 1952; Courtesy Christofle

E se il brindisi vuole farsi anche regalo, il cofanetto Royal Food Caviar con caviale Siberiano e Russo, accompagnato da una card apriscatole in edizione limitata, porta sul tavolo un lusso discreto ma indimenticabile.

Cofanetto caviale. Piccolo lusso da condividere - Credits: Courtesy Royal Food