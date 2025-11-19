Luce, Natale, azione! Si parte

Catalogo CoinCasa - Credits: Courtesy CoinCasa

Natale arriva sempre con lo stesso messaggio in caps lock: ACCENDETE QUALCOSA. E allora via: tra cene infinite, playlist natalizie e il solito albero che perde aghi e va rinnovato, la vera magia resta sempre nella luce. Luce che scalda, luce che crea atmosfera, luce che salva dalla figuraccia quando hai dimenticato di sistemare il salotto.

Quest’anno il Natale ha due squadre, due tifoserie agguerrite (un po’ come Vasca o Doccia, Bartali e Coppi, Lollobrigida e Sophia Loren) un po’ di quel sano campanilismo all’italiana: Team Candela, romantici, nostalgici, innamorati delle fiamme che fanno “shh-shh” (tipici di chi ama la tradizione e l’atmosfera da baita), e Team Lampada Portatile, moderni, pratici, pronti a spostare la luce come fosse un accessorio da fashion week (i soliti pragmatici, che portano il design e la tecnologia anche vicino al bue e all’asinello). Insieme? Scintille. Letteralmente.

Team candela: luce con personalità

Le candele sono l’anima romantica del Natale, il loro bagliore lento trasforma ogni stanza in un rifugio accogliente. Il candeliere Delight di Alessi firmato Nika Zupanc sembra un piccolo albero di Natale in porcellana bianca, con un filo rosso che si allarga e si restringe fino a un anello dorato: tradizione e contemporaneità che si incontrano.