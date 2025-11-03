A Londra è già Natale: ecco la magia delle prime aperture natalizie
Scatta Il Natale british. Si accendono le luci a Oxford street in attesa dell'apertura delle scuderie reali di Buckingham Palace. Il mondo sembra pronto a dichiarare con Mariah Carey: “It’s time!”
Le luci di Natale vengono esposte lungo Regent Street il 20 novembre 2024 a Londra, in Inghilterra. La stagione natalizia a Londra viene celebrata con festose illuminazioni in tutta la città, che iniziano a novembre e continuano fino al nuovo anno - Credits: Getty Images
Londra torna a brillare di quella luce speciale che solo il Natale sa donare.
Quest’anno, le prime aperture festive hanno un sapore ancora più regale: le scuderie reali di Buckingham Palace apriranno le loro porte (in versione natalizia) dal 14 novembre, accogliendo i visitatori tra carrozze dorate, decorazioni scintillanti e un percorso che celebra la storia e le tradizioni della monarchia.
Per la prima volta nella storia, la Famiglia Reale apre così il suo primo negozio di Natale all’interno di Buckingham Palace.
Si chiama Royal Mews Christmas Shop ed è un pop-up, vero e proprio paradiso per chi ama il Natale, i regali raffinati e tutto ciò che ruota intorno al mondo dei Royals.
E Oxford Street, quest'anno invece è la prima via londinese ad accendere le luci di Natale in città.
Le luci di Natale vengono esposte lungo Oxford Street il 20 novembre 2024 a Londra, Inghilterra. La stagione natalizia a Londra viene celebrata con spettacolari illuminazioni festive in tutta la città, che iniziano a novembre e proseguono fino al nuovo anno - Credits: Getty Images
L’area sarà illuminata da uno spettacolo scintillante a partire dal 3 novembre.
Gli iconici angeli di Natale tra qualche giorno torneranno invece a illuminare Regent Street, (a partire dal 6 novembre).
E, a seguire, tutta la città a poco a poco accenderà in ogni quartiere la sua magia.
Le luci di Natale vengono esposte lungo Regent Street il 20 novembre 2024 a Londra, in Inghilterra. La stagione natalizia a Londra viene celebrata con festose illuminazioni in tutta la città, che iniziano a novembre e proseguono fino al nuovo anno - Credits: Getty Images
Ma non è solo la capitale a risplendere.
Le Cotswolds, con i loro villaggi in pietra e i camini fumanti, sono già un sogno a occhi aperti.
A Bibury, Stow on the Wold e Bourton on the Water, le prime ghirlande avvolgono già le facciate dei cottage, i pub accendono fuochi e il profumo di mince pies si mescola a quello del pino fresco.
In molti alberghi-boutique e manor storici si organizzano già workshop di ghirlande, degustazioni di gin artigianali e weekend “cosy luxury” per anticipare la stagione delle feste.
Una veduta aerea del Winter Wonderland a Hyde Park il 21 novembre 2024 a Londra, in Inghilterra. Il Natale inizia a Londra quando il Winter Wonderland illumina la città - Credits: Getty Images
E mentre l’Inghilterra si prepara a indossare il suo abito più scintillante, Mariah Carey, la regina indiscussa del Natale pop, dà ufficialmente il via alle festività con la nuova campagna beauty “It’s Time”, che unisce make-up luminoso, fragranze zuccherose e l’ironia che da sempre la contraddistingue.
Il video, diventato virale in poche ore, la ritrae mentre “scongela” il suo alter ego natalizio tra fiocchi di neve e rossetti rosso ciliegia, decretando di fatto l’inizio della stagione.
Così in un baleno, le luci si riaccendono e il profumo di vin brulé torna a riempire le strade di Londra.