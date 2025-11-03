A Londra è già Natale: ecco la magia delle prime aperture natalizie

Le luci di Natale vengono esposte lungo Regent Street il 20 novembre 2024 a Londra, in Inghilterra. La stagione natalizia a Londra viene celebrata con festose illuminazioni in tutta la città, che iniziano a novembre e continuano fino al nuovo anno - Credits: Getty Images

Londra torna a brillare di quella luce speciale che solo il Natale sa donare.

Quest’anno, le prime aperture festive hanno un sapore ancora più regale: le scuderie reali di Buckingham Palace apriranno le loro porte (in versione natalizia) dal 14 novembre, accogliendo i visitatori tra carrozze dorate, decorazioni scintillanti e un percorso che celebra la storia e le tradizioni della monarchia.

Per la prima volta nella storia, la Famiglia Reale apre così il suo primo negozio di Natale all’interno di Buckingham Palace.

Si chiama Royal Mews Christmas Shop ed è un pop-up, vero e proprio paradiso per chi ama il Natale, i regali raffinati e tutto ciò che ruota intorno al mondo dei Royals.

E Oxford Street, quest'anno invece è la prima via londinese ad accendere le luci di Natale in città.