Tavola di Natale 2025: idee in verde e rosso per un décor classico ma sempre attuale

Maisons du Monde, Collezione Parigi - Credits: Courtesy Press Office

Il Natale torna nella sua forma più riconoscibile: intenso, caldo, rassicurante, ma senza rinunciare a un tocco contemporaneo. Ci sono delle combo colore che, come nella moda, sono intramontabili. Verde British e rosso velluto riscrivono il vocabolario della tradizione, alternando richiami heritage, materiali ricchi e dettagli capaci di accendere subito l’atmosfera.

La tavola diventa un esercizio di equilibrio: tartan e geometrie, ceramiche iconiche, vetri trasparenti o sfumati, metalli che riflettono la luce delle candele. Non è un ritorno al passato: è un modo diverso di interpretare ciò che conosciamo. Due palette classiche, due mood distinti, un’unica volontà: far convivere comfort visivo e raffinata teatralità, perché anche la tradizione può sorprendere se trattata con leggerezza e consapevolezza.

Cena in stile British

Quest’anno il Natale si veste di verde. Non quello degli abeti, ma una palette sofisticata che va dallo smeraldo al bosco, con tocchi di platino e riflessi di vetro. Lo stile British ha un fascino che non passa mai di moda. Coincasa apre la scena con la tovaglia in twill di cotone tartan, ricamata con piccoli motivi d’agrifoglio: un classico soft che scalda subito l’atmosfera.