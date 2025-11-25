Regali di Natale, le creazioni beauty firmate dalle star

beauty 25 novembre 2025

Dai lip balm virali alle nuove linee skincare: 5 idee da mettere sotto l’albero, ideate dalle celebrità del momento

Non solo red carpet, album e concerti: le icone pop più seguite hanno ormai quasi tutte la propria linea cosmetica, che entusiasma i fan quanto un’apparizione a una prima o una nuova hit in streaming. L’ultima in linea temporale ad aver annunciato il proprio debutto nel mondo della bellezza è Dua Lipa, che ha collaborato con Augustinus Bader, prestigioso brand sinonimo di skincare di lusso, al lancio di tre trattamenti per la cura della pelle. La diva di "Dance The Night", però, non è l’unica ad essersi dedicata al beauty: si unisce infatti al team composto da artisti come Hailey Bieber, Selena Gomez, Lady Gaga e Rihanna. Da Rhode a Rare Beauty, passando per Fenty e HausLabs, in occasione delle feste molti marchi offrono infatti edizioni speciali e coffret in collaborazione con le star, che renderanno felici non solo i loro ammiratori più accaniti ma anche chi, più semplicemente, desidera sperimentare con make-up e soin ad alto tasso glam.

La nuova skincare di Dua Lipa Dopo aver utilizzato per anni i prodotti Augustinus Bader e averne apprezzato in prima persona l’efficacia, Dua Lipa ha riconosciuto in AB Scienceil partner ideale per realizzare la sua visione, realizzando una linea di skincare che per ora conta tre referenze. Perfetto da regalare a Natale il set The Routine di Dua, che racchiude i tre beauty essential: Balancing Cream Cleanser, Supercharged Glow Complex e Renewal Cream, che lavorano in sinergia per idratare la pelle e rafforzare la barriera cutanea, migliorandone l’elasticità nel lungo termine. Appositamente formulati per pelli sensibili, i soin racchiudono TFC5™, peptidi biomimetici, proteine idratanti e antiossidanti protettivi.

La box per le labbra di Hailey Bieber Non c’è prodotto ideato da Hailey Bieber che non si trasformi in un successo virale sui social per poi finire sold out in pochi istanti. Il primo lanciato da Rhode, il brand che porta il suo nome, è talmente iconico da vantare ormai numerose varianti dalle profumazioni golose. Motivo per cui è meglio affrettarsi per essere sicuri di aggiudicarsi la box pensata per le festività, The Scented Peptide Lip Set, che racchiude quattro balsami labbra in edizione limitata (Ribbon, Toast, Raspberry Kelly ed Espresso) decorati da simpatici stickers.

La linea completa di Rihanna Non servono presentazioni per Fenty Beauty la linea creata da Rihanna che ha finito per ispirare molte colleghe, che si sono a loro volta avventurate nel mondo della cosmesi. Ne ha fatta di strada da quando, al debutto, contava giusto un lucidalabbra: ora, invece, include una linea per la pelle, fragranze e skincare. Da mettere sotto l’albero, tra le tante proposte, è da non perdere il cofanetto Gloss Bomb Vault che racchiude otto sfumature del mitico Gloss Bomb, trattamento colorato idratante e volumizzante, oltre a due Gloss Bomb Stix dalla texture fondente, effetto specchio.

Il bundle componibile di Lady Gaga Dopo un debutto incerto, Haus Labs ha convito non solo i fan della cantante ma soprattutto beauty lovers e make-up artist, che adesso non possono più fare a meno di fondotinta, correttori e blush firmati Lady Gaga. Tra i punti a favore, le formule innovative, i pigmenti leggerissimi effetto blurring e le tonalità sempre azzeccatissime. Per Natale, il brand ha pensato a una sorpresa personalizzata grazie all’esclusivo bundle da comporre a piacere, inserendo le tre tonalità preferite di mascara, blush e lip oil.

Il coffret per la cura del corpo di Selena Gomez La linea di trucco creata da Selena Gomez è ormai una vera e propria istituzione, celebrata per i prodotti che la compongono, ma non solo. La collezione, infatti, è un invito a vivere ogni momento con grazia e sicurezza, perché per stare bene nella propria pelle è il primo passo verso una bellezza autentica. Non a caso, l’ultima collezione di fragranze firmata Rare Beauty si chiama Find Comfort: Awaken Confidence. Nel coffret pensato per il Natale, due essenziali per la cura del corpo dalla fragranza rilassante e confortante, con note di nettare di pesca, sandalo e fiori d’arancio.

