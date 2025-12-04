I rifugi sulle piste più belli del mondo: dove l’alta quota incontra la grande cucina

Baita Sofie

La montagna d’inverno ha un fascino difficile da descrivere e che si esprime anche attraverso i rifugi sulle piste che la caratterizzano.

Luoghi che uniscono cucina d’autore, panorami spettacolari e un’estetica capace di definire l’immaginario dell’alta quota contemporanea. Se in estate sono soprattutto gli hotel immersi nei boschi ad attirare l’attenzione. Con il freddo si cercano posti in cui rifocillarsi direttamente a bordo pista.

Eppure, non si tratta di semplici soste tra una sciata e l’altra, ma destinazioni a sé: ristoranti in quota che hanno trasformato il concetto di “rifugio” in un’esperienza gastronomica e visiva, mete che definiscono il modo contemporaneo di vivere l’alta montagna, ben oltre lo stile. Luoghi dove la cucina dialoga con il paesaggio, dove l’architettura amplifica la vista e dove l’atmosfera costruisce un’esperienza che va oltre la sosta. Dalla Svizzera agli Stati Uniti, fino ai gioielli delle Dolomiti e alle icone alpine francesi, questi indirizzi rappresentano il punto d’incontro tra lifestyle, territorio e cultura gastronomica. Con una costante: si raggiungono sciando, e ripartire è sempre la parte meno facile.

Zermatt: Chez Vrony, il classico che non perde quota

A Findeln, poco sopra Zermatt, Chez Vrony è uno dei rifugi più riconoscibili dell’arco alpino. La vista frontale sul Cervino lo rende iconico, ma è la sua identità a farne un caso internazionale: una cucina che nasce da ricette di famiglia e si evolve con precisione, una terrazza che sembra sospesa, un equilibrio raro tra tradizione e sguardo moderno.

Aperto dal 29 novembre.