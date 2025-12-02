Il regalo di Natale perfetto per il vero gentleman

The Cut di Penhaligon’s , invece, omaggia l’innovazione e l’estro sartoriale di Savile Row con un raffinato accordo fougére che mescola lavanda, abete, cipresso e cedro, mentre Bleu di Chanel , elogio della libertà che si esprime grazie a un accordo aromatico-boschivo dalla firma seducente, si veste a festa grazie alla box esclusiva, decorata con i simboli portafortuna di Mademoiselle.

Per sorprenderlo a Natale, si può puntare su composizioni d’eccezione, dagli accordi al pack. Come quella firmata Guerlain , per esempio, che celebra i 60 anni dell’iconica fragranza Habit Rouge con un’edizione limitata perfezionata in botti di rovere , omaggio allo spirito audace e innovativo del pilastro della profumeria che abbina note di ambra, vaniglia, cuoio e tabacco.

Scegliere il dono giusto non è mai semplice, specialmente quando bisogna declinarlo al maschile: se il destinatario del cadeau ama prendersi cura di sé, però, puntare sulla cosmesi è la scelta giusta. Dopotutto, nulla è più piacevole di trovare sotto l’albero una raffinata eau de toilette, magari abbinata all’after-shave. Se il "lui" in questione, poi, ha gusti particolarmente raffinati, come un vero gentleman, il suggerimento è di offrirgli coffret in edizione limitata, trattamenti che coccolano la pelle durante la rasatura e accessori deluxe. Perfetti per rendere speciali i gesti di cura quotidiani e i momenti trascorsi davanti allo specchio. Ecco qualche suggerimento.

Guerlain, Habit Rouge Spirit; Chanel, Bleu de Chanel; Penhaligon's, The Cut - Credits: Courtesy Press Office

Per chi, alla versione hi-tech, preferisce il caro vecchio rasoio manuale abbinato a pennello e schiuma , il set firmato Acca Kappa in legno di rovere e acciaio realizzato a mano sarà di certo un regalo molto gradito, perfetto anche per dare un tocco elegante alla salle de bain . Così come il set per barba e baffi di Lorenzi Milano , che nella pochette in morbida nappa racchiude tutto il necessario per tenere in ordine barba e baffi, come pettine, forbicina e pinzetta. I viaggiatori, infine, apprezzeranno il travel set di F.Hammann , perfetto per chi vuole avere un look impeccabile anche in trasferta.

F.Hamman, Set Grooming da Viaggio; Acca Kappa, Set Barba con Piantana; Lorenzi Milano, Set Barba e Baffi -Credits: Courtesy Press Office

Trattamenti per la pelle before and after shave

Prima e dopo la rasatura, è importante prendersi cura del viso e applicare una buona lozione in grado di ammorbidire e profumare i peli. All’interno del coffret Sur Son 31 di Officine Universelle Buly ci sono tutti gli essenziali per rendere piacevole il momento della rasatura, dalla shave cream fragrante all’after-shave lenitivo passando per il pettine da personalizzare con le iniziali del gentiluomo al quale è destinato il dono.

Moroccan Neroli Shaving Duet di Aesop, invece, include un siero formulato per rendere più scorrevole il passaggio del rasoio sulla pelle e una lozione idratante e calmante da applicare subito dopo, entrambi con note verdi ed energizzanti di fiori d’arancio. Lenisce e dona un effetto rinfrescante, infine, anche il Balsamo Dopobarba Eau Sauvage di Dior che profuma delicatamente grazie alle note esperidate dell’iconica eau de toilette, firmata dal naso leggendario Edmond Roudnitska.