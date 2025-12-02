Catalogo
beauty02 dicembre 2025

Il regalo di Natale perfetto per il vero gentleman

Fragranze, trattamenti e accessori davvero ricercati e eleganti, per quegli uomini dallo stile sempre impeccabile. Anche in fatto di cosmesi
Scegliere il dono giusto non è mai semplice, specialmente quando bisogna declinarlo al maschile: se il destinatario del cadeau ama prendersi cura di sé, però, puntare sulla cosmesi è la scelta giusta. Dopotutto, nulla è più piacevole di trovare sotto l’albero una raffinata eau de toilette, magari abbinata all’after-shave. Se il "lui" in questione, poi, ha gusti particolarmente raffinati, come un vero gentleman, il suggerimento è di offrirgli coffret in edizione limitata, trattamenti che coccolano la pelle durante la rasatura e accessori deluxe. Perfetti per rendere speciali i gesti di cura quotidiani e i momenti trascorsi davanti allo specchio. Ecco qualche suggerimento.

Fragranze one of a kind

Per sorprenderlo a Natale, si può puntare su composizioni d’eccezione, dagli accordi al pack. Come quella firmata Guerlain, per esempio, che celebra i 60 anni dell’iconica fragranza Habit Rouge con un’edizione limitata perfezionata in botti di rovere, omaggio allo spirito audace e innovativo del pilastro della profumeria che abbina note di ambra, vaniglia, cuoio e tabacco.

The Cut di Penhaligon’s, invece, omaggia l’innovazione e l’estro sartoriale di Savile Row con un raffinato accordo fougére che mescola lavanda, abete, cipresso e cedro, mentre Bleu di Chanel, elogio della libertà che si esprime grazie a un accordo aromatico-boschivo dalla firma seducente, si veste a festa grazie alla box esclusiva, decorata con i simboli portafortuna di Mademoiselle.

Guerlain, Habit Rouge Spirit; Chanel, Bleu de Chanel; Penhaligon's, The Cut - Credits: Courtesy Press OfficeGuerlain, Habit Rouge Spirit; Chanel, Bleu de Chanel; Penhaligon's, The Cut - Credits: Courtesy Press Office

Accessori ricercati per la rasatura

Per chi, alla versione hi-tech, preferisce il caro vecchio rasoio manuale abbinato a pennello e schiuma, il set firmato Acca Kappa in legno di rovere e acciaio realizzato a mano sarà di certo un regalo molto gradito, perfetto anche per dare un tocco elegante alla salle de bain. Così come il set per barba e baffi di Lorenzi Milano, che nella pochette in morbida nappa racchiude tutto il necessario per tenere in ordine barba e baffi, come pettine, forbicina e pinzetta. I viaggiatori, infine, apprezzeranno il travel set di F.Hammann, perfetto per chi vuole avere un look impeccabile anche in trasferta.

F.Hamman, Set Grooming da Viaggio; Acca Kappa, Set Barba con Piantana; Lorenzi Milano, Set Barba e Baffi -Credits: Courtesy Press OfficeF.Hamman, Set Grooming da Viaggio; Acca Kappa, Set Barba con Piantana; Lorenzi Milano, Set Barba e Baffi -Credits: Courtesy Press Office

Trattamenti per la pelle before and after shave

Prima e dopo la rasatura, è importante prendersi cura del viso e applicare una buona lozione in grado di ammorbidire e profumare i peli. All’interno del coffret Sur Son 31 di Officine Universelle Buly ci sono tutti gli essenziali per rendere piacevole il momento della rasatura, dalla shave cream fragrante all’after-shave lenitivo passando per il pettine da personalizzare con le iniziali del gentiluomo al quale è destinato il dono.

Moroccan Neroli Shaving Duet di Aesop, invece, include un siero formulato per rendere più scorrevole il passaggio del rasoio sulla pelle e una lozione idratante e calmante da applicare subito dopo, entrambi con note verdi ed energizzanti di fiori d’arancio. Lenisce e dona un effetto rinfrescante, infine, anche il Balsamo Dopobarba Eau Sauvage di Dior che profuma delicatamente grazie alle note esperidate dell’iconica eau de toilette, firmata dal naso leggendario Edmond Roudnitska.

Aesop, Moroccan Neroli Shaving Duet; Dior, Eau Sauvage Balsamo Dopobarba; Officine Universelle Buly, Cofanetto Sur Son 31 - Credits: Courtesy Press OfficeAesop, Moroccan Neroli Shaving Duet; Dior, Eau Sauvage Balsamo Dopobarba; Officine Universelle Buly, Cofanetto Sur Son 31 - Credits: Courtesy Press Office

