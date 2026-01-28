Naked dress, come indossare l'abito simbolo di seduzione secondo le star di Hollywood

Kate Moss partecipa alla sfilata di moda maschile Saint Laurent Autunno/Inverno 2026-2027 nell’ambito della Paris Fashion Week il 27 gennaio 2026 a Parigi, Francia - Credits: Getty Images

Kate Moss in front row da Saint Laurent a Parigi con un look iconico. La top model arriva infatti alla sfilata con una camicia in seta nera rifinita in pizzo, coperta da un cappotto nero morbido, e poi taglia la silhouette con una pencil skirt in pelle nera con spacco altissimo. Il resto è calibrato come una formula: collant velati, satin stilettos, clutch bordeaux, gioielli essenziali. Tutto parla di sensualità, ma niente naked dress per lei, tendenza che per anni ha dominato il fashion system dello show business. E che altre star, in questi utlimi giorni hanno scelto di reinterpretare alla propria maniera.

Kate Moss: lingerie visibile, ma governata

Il look di Moss è sexy, ma è un nudo gratuito. La camicia con bordo in pizzo introduce l’idea dell’intimo in vista, ma il cappotto la “chiude” subito dentro un’eleganza da sera. La pelle dà grinta e rende l’immagine Saint Laurent immediatamente riconoscibile. Lo spacco altissimo potrebbe trasformare tutto in provocazione, ma la forma a tubino della gonna lo rende più affilato che esibito. Moss riscrive davvero il naked style e il corpo non viene “mostrato”, ma suggerito con dettagli pratici: pizzo, calza velata, pelle lucida, spacco dosato, accessori piccoli e netti. Questo è il “non nudo” del 2026 con lingerie dressing senza effetto costume e sensualità senza esibizione totale.

Penélope Cruz: lo sheer “morigerato” che diventa couture

Penélope Cruz, alla sfilata Chanel Haute Couture Spring/Summer 2026, porta invece la trasparenza composta. Ovvero, la nudità è presente, ma non è mai protagonista assoluta. Cruz indossa un abito nero bodycon in maglia pointelle trasparente, con una parte midi più morbida e un cardigan abbinato. A completare scarpe nere a punta squadrata, mini bag, occhiali scuri. E soprattutto un dettaglio che cambia il tono dell’immagine: il nuovo taglio lob spettinato, che sposta tutto verso un’eleganza meno “da diva” e più contemporanea. Questo è lo sheer che, invece di giocare sulla quantità di pelle, lavora sulla qualità dell’effetto: non è lì per sedurre in modo frontale ma per dare movimento, non è naked dress ma couture dressing.