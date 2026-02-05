Transition style, verso la primavera con stile: 5 must-have a cui dire sì

Credits Getty Images

Si dice sempre che non esistono più le mezze stagioni. Ma non è poi così vero. Le giornate si allungano, la luce cambia, l’aria si fa più gentile ma non abbastanza da permetterci di archiviare cappotti e maglioni senza esitazioni. È qui che entra in gioco il transition style: non una semplice via di mezzo, ma una vera strategia di moda che richiede equilibrio, intuito e i capi giusti. Il passaggio dall’inverno alla primavera è complesso perché mette alla prova la funzionalità dei look: temperature ballerine, pioggia improvvisa, mattine fresche e pomeriggi quasi tiepidi. Il rischio? Vestirsi troppo leggeri o, al contrario, restare ancorati a silhouette e materiali troppo invernali. La soluzione sta nei must-have della mezza stagione: pezzi versatili, intelligenti, capaci di accompagnarci con disinvoltura verso i mesi più miti senza rinunciare allo stile.

Trench, meglio se cerato

Il trench è il capospalla per definizione del transition style, ma in versione cerata diventa un alleato ancora più prezioso. Perfetto per le giornate uggiose e instabili della primavera che si avvicina, protegge dalla pioggia leggera senza appesantire la figura. Sta bene sopra un completo sartoriale per l’ufficio, ma funziona altrettanto bene con jeans dritti, maglia leggera e sneakers per il tempo libero. Il segreto è sceglierlo dalla linea pulita, magari in tonalità neutre o terrose, così da adattarsi con facilità a più contesti, dagli impegni cittadini al weekend fuori porta.