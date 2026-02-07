Milano Cortina 2026, la cerimonia di apertura raccontata attraverso i look delle star

Un momento della performance di Sabrina Impacciatore durante la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 - Credits: Getty Images

Pezzi della storia e dello stile nostrano, fatti di idee, talento e tessuti. La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 nel ribattezzato Milano San Siro Olympic Stadium è stata anche questo: un racconto emotivo e visivo, portato avanti dalle star internazionali presenti sul palco. E in questo impianto scenografico ideato da Marco Balich non sono andate in scena solo le coreografie collettive, le performance soliste, le musiche originali e le immagini simboliche; cantanti e attori hanno reso il proprio omaggio attraverso un’estetica precisa, simbolica, carica di significato; fatta ora di abiti lunghi, ora di completi discreti o di look sorprendenti.

Matilda De Angelis, direttrice d’orchestra

Ad aprire la serata una Matilda De Angelis in veste di direttrice di un’orchestra di musica e colori, le tre tinte primarie che colano dall’alto e da cui prende forma un caleidoscopio in movimento. Lei veste in nero; sembra severa ed elegante, ma con quella cresta lucente che ondeggia sopra le sue spalle spiega che il classico intramontabile di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Gioachino Rossini può convivere con il guizzo delle hit di Raffaella Carrà. Un'idea del costumista Massimo Cantini Parrini.